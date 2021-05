KAILYN Lowry a affirmé qu’elle avait l’air «12 tailles plus grandes» alors qu’elle portait un t-shirt ample et un pantalon de jogging à la réunion de Teen Mom 2.

La jeune femme de 29 ans a admis qu’elle ne «se sentait pas au mieux de sa forme», alors elle a choisi des vêtements «confortables» pour le spécial MTV.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Instagram

Kailyn Lowry a admis qu’elle avait l’air « 12 tailles plus grandes » dans sa tenue de spectacle de réunion[/caption]

Kailyn – qui a voyagé du Delaware à New York pour les retrouvailles – a montré son look dans la salle de bain de son hôtel de Times Square.

le Maman ado star portait un t-shirt orange imprimé surdimensionné avec un pantalon kaki et des sandales.

Elle a demandé aux fans: «Ok, quelqu’un peut-il me dire que je ne suis pas le seul?

«Donc, je ne me sens pas au mieux et je porte des vêtements confortables et comme 12 tailles trop grandes, alors je finis par avoir l’air d’avoir 12 tailles plus grandes que ce que je suis réellement.»

Instagram

La jeune femme de 29 ans a admis qu’elle ne « se sentait pas mieux », alors elle a choisi de porter des vêtements « confortables »[/caption]

Instagram

La star de télé-réalité a dit que ses vêtements amples la faisaient paraître plus grande[/caption]

Kailyn a démontré son point de vue en se tournant à ses côtés et en tirant son T-shirt près de son ventre pour montrer à quoi ressemble réellement sa silhouette sous le haut ample.

Elle a demandé à nouveau: « Suis-je le seul à faire ceci ou quoi? »

La star de la réalité a eu du mal avec l’image corporelle ces derniers mois, admettant en janvier qu’elle «déteste son corps» après avoir donné naissance à son quatrième fils Creed août dernier.

Kailyn a dit qu’elle était la plus lourde qu’elle ait jamais été et qu’elle « ne pouvait pas perdre le poids » – malgré aller à la gym tous les jours.

Instagram / Kailyn Lowry

Kailyn a déclaré en janvier qu’elle était la plus « lourde » qu’elle ait jamais été[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Elle a révélé qu’elle ne pouvait pas perdre du poids après avoir donné naissance à son fils Creed en août dernier[/caption]

« Je suis dans un endroit en ce moment où je ne veux pas aller voir les gens parce que je ne suis pas content de moi », a déclaré la star de la télévision à son sujet Café Convos Podcast.

«En ce moment, je suis au poids le plus élevé que j’aie jamais eu et je ne suis pas content de moi. Mes vêtements s’adaptent différemment. Je déteste ça.

«La moitié de mon cerveau est comme:« Va te mettre en forme »- je vais à la salle de sport tous les jours – et l’autre moitié de moi dit:« J’ai presque 30 ans, embrassez simplement votre corps, soyez d’accord avec ça . ‘»

Kailyn a poursuivi: «Je suis [happy with her body] certains jours. Les autres jours, je me dis: ‘Putain de merde, je déteste mon corps.’ «

Getty Images

Kailyn a dit qu’elle était « tellement heureuse » quand elle était plus mince en 2016[/caption]

«En 2016, j’étais au meilleur de ma santé, j’ai travaillé, j’ai subi une chirurgie esthétique… je l’ai maintenue [her weight] pendant toute l’année jusqu’à ce que je sois enceinte », a-t-elle poursuivi.

« J’étais si heureux. Mais maintenant, je ne peux pas me débarrasser du poids pour sauver ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe.

Kailyn a quatre fils – Isaac, 10 ans, avec son ex Jo Rivera, Lincoln, sept ans, avec son ex-mari Javi Marroquin et Lux, trois ans, et Creed, neuf mois avec l’ex Chris Lopez.

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Kailyn a quatre fils – Isaac, Lincoln, Lux et Creed[/caption]





Elle a révélé sa mission de perdre 50 livres après avoir donné naissance à Creed l’été dernier.

«Mon objectif en ce moment est de perdre 50 livres et de rejoindre les réserves de la Force aérienne. Je dois me concentrer sur le jeu », a-t-elle déclaré lors d’une discussion avec Coffee Convos en septembre.

Kailyn faisait du CrossFit quand elle était avec Javi – qui a maintenant sa propre salle de gym – mais essaie quelque chose de différent cette fois-ci.

La star de télé-réalité a fait de la musculation et de la résistance avec un entraîneur personnel dans le but de perdre du poids.