TEEN Mom 2 star Kailyn Lowry a été déchirée par les fans pour avoir mis un chapeau « Pot Head » avec une feuille de marijuana sur son fils de six mois Creed.

La jeune femme de 28 ans a partagé une photo de son plus jeune fils portant le chapeau dans une publication Instagram lundi.

Kailyn est allé sur Instagram pour partager quatre adorables clichés de Creed plus tôt dans la journée.

Il portait un onsesie rayé vert et blanc sur toutes les photos, tandis que le nourrisson portait visiblement un chapeau qui disait « Pot Head » et avait une feuille de marijuana arc-en-ciel dessus dans la troisième diapositive.

Le MTV star a légendé le message: « Il a dit qu’il était prêt à être un représentant de la marque @potheadhaircare 😂 «

Le chapeau douteux est le produit de la société de soins capillaires à base d’huile CDB de Kailyn, Pot Head.

Alors que de nombreux Adolescent maman 2 Les fans de la star se sont rendus dans la section des commentaires de l’article pour se réjouir de la beauté de Creed, d’autres avaient l’habitude de critiquer la star de télé-réalité pour avoir obligé son fils à porter le chapeau inapproprié.

Un adepte a écrit: « Pauvre enfant, c’est pourquoi la prochaine génération est toute mamans surélevées comme vous qui pensent que des trucs comme ça sont OK et mignons, ils sont très désagréables et je crois que vous pouvez faire mieux. »

Le fan a ajouté que le message était « très décevant » et a demandé pourquoi Kailyn « mettriez-vous un chapeau sur votre enfant » qui dit « Pot Head », ajoutant: « À quoi pensiez-vous? »

Une autre personne a commenté: « Lol, je ne pense pas que je mettrais une haine sur mon enfant en disant que la tête du pot est juste mon opinion, mais je sais que c’est encore sa compagnie. »

Le contrecoup survient peu de temps après que la mère de quatre enfants a demandé aux fans d’arrêter de parler de la couleur de peau de Creed.

Elle partage Creed et son fils Lux, âgé de trois ans, avec son ex Chris Lopez, tandis que Kailyn est également la mère d’un fils de 11 ans, Isaac, avec son ex Jo Rivera et son fils de sept ans, Lincoln, avec son ex-mari Javi Marroquin.

Kailyn avait précédemment supplié les fans de arrête de parler de la couleur de peau de Creed et spéculant que Chris n’est peut-être pas le père du tout-petit.

« Nous sommes en 2020 et nous ne savons toujours pas comment fonctionne la génétique?!? IIIIMMMMM confus », a fait rage la mère de quatre enfants.

« S’il vous plaît, arrêtez d’envoyer des messages et de commenter la couleur de mes fils. Oui. Chris est son père. Mais je suis blanc donc il y avait une possibilité que notre enfant soit blanc.

La personnalité de la télévision a fait ces commentaires après qu’un fan a demandé: «Pourquoi le bébé ressemble-t-il à Isaac plutôt qu’à son vrai frère.

« LOL est-ce que je manque quelque chose. Je veux dire que Creed ne ressemble en rien à ton dernier enfant et ils n’ont pas le même père. Je suis confus. »

La photo du chapeau de Pot Head n’est pas le seul cliché que Kailyn a partagé de son plus jeune fils récemment, comme elle aussi a publié une photo des cheveux blonds de son fils sur Instagram.

À côté d’une photo des cheveux blonds de Creed, elle a écrit: « La génétique est tellement folle. »

Kailyn a ensuite demandé aux fans: « Pensons-nous que ses cheveux resteront blonds? » à côté des options pour «rester blond» et «devenir plus sombre».