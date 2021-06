La maman adolescente Kailyn Lowry compare des photos d’elle-même en tant que bébé et de son plus jeune fils Creed, 10 mois, pour montrer aux fans leur ressemblance

La star de TEEN Mom 2, Kailyn Lowry, a comparé des photos d’elle-même bébé et de son plus jeune fils Creed.

La star de télé-réalité a prouvé qu’il y avait une ressemblance évidente entre elle et la fillette de 10 mois.

Instagram

Kailyn a partagé des photos côte à côte d’elle-même bébé et de Creed[/caption]

Instagram

La star de MTV a demandé aux fans s’ils voyaient la ressemblance[/caption]

Kailyn pris à elle Histoire Instagram samedi pour partager des photos côte à côte de Creed et d’elle-même lorsqu’elle était toute petite.

En plus de deux emojis qui pleurent de rire, le joueur de 29 ans a sous-titré le message: « Je me vois dans Creed pour la toute première fois. »

Elle a également ajouté un sondage demandant à ses fans s’ils pensent également que le duo mère-fils se ressemble, 86% déclarant que la ressemblance est claire.

le Maman adolescente 2 La star partage Creed avec l’ex Chris Lopez, tandis que le couple est également les parents d’un fils de trois ans, Lux.

De plus, Kailyn partage son fils Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera et son fils Lincoln, sept ans, avec son ex-mari Javi Marroquin.

Instagram

Les fans ont convenu que Creed ressemble à sa mère[/caption]

Instagram/Kailyn Lowry

La fillette de 10 mois est le plus jeune de ses quatre fils[/caption]

le MTV Le message de la star intervient après que les fans aient affirmé que Creed ne ressemblait en rien à son père Chris.

La semaine dernière, le joueur de 27 ans a applaudi un fan qui a de nouveau posé des questions sur la paternité de l’enfant.

Le fan a dit: « Voulez-vous faire un ADN sur Creed pour prouver aux fans incrédules qu’il est à vous lol. »

Chris a répondu: « Je ne me soucie pas vraiment de prouver quoi que ce soit aux » fans « . »

Ce n’est pas la première fois que Chris est confronté à des allégations selon lesquelles Creed n’était pas son fils.

Médias sociaux – Se référer à la source

Kailyn partage quatre fils avec trois pères[/caption]

Instagram

Chris est le père de ses deux plus jeunes fils[/caption]

En mai, Chris a applaudi les trolls qui ont affirmé que Creed n’était pas son enfant à cause de sa « peau blanche ».

Alors qu’il était sur Instagram Live, Chris s’est exclamé : « Pourquoi je dois désactiver mes commentaires parce que les gens sont ignorants ? »

« Mon fils, oui, il est blanc. Mon fils est blanc. Donc? Sa mère est blanche, ça va. Si Creed avait les cheveux noirs, tu ne dirais probablement pas ça.

« Juste parce qu’il a les cheveux blonds. Je ne sais même pas comment fonctionne la génétique mais je ne suis pas stupide, je comprends les choses.

Antoine Serrantonio

Chris a récemment applaudi les fans qui ont dit que Creed n’était peut-être pas son fils[/caption]





Le père de deux enfants a poursuivi : « Avez-vous vu ses autres enfants ? Est-ce que l’un de ses autres enfants est sombre ? Non. Même pas Lux, mais vous ne doutez pas que ce n’est pas mon fils », a claqué la star de télé-réalité.

« Mais parce que celui-ci a la peau blanche et les cheveux blonds, vous voulez tous continuer à dire des conneries. Concentrez-vous sur vos propres enfants.

« Je ne suis pas sombre non plus, j’ai un peu de couleur. Je pense que Creed me ressemble quand j’étais bébé. J’ai une photo de bébé qui lui ressemble.

Instagram

Chris a fait valoir qu’il avait « une photo de bébé qui lui ressemble »[/caption]