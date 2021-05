La maman adolescente Kailyn Lowry claque un troll qui prétend qu’elle se soucie plus de ses cheveux que les dents de son fils de 11 ans Isaac

TEEN Mom 2 star Kailyn Lowry partage qu’elle a critiqué un troll qui a affirmé qu’elle se souciait plus de ses cheveux que les dents de son fils de 11 ans Isaac.

le maman de quatre enfants a admis que la couleur des dents d’Isaac n’avait rien à voir avec leur propreté et que la teinte fonctionnait réellement dans sa famille.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

MTV

La star de Teen Mom 2, Kailyn Lowry, a critiqué un troll qui a affirmé qu’elle se souciait plus de ses cheveux que des dents de son fils Isaac, âgé de 11 ans[/caption]

Instagram

La mère de quatre enfants a admis que la couleur des dents d’Isaac n’avait rien à voir avec leur propreté et que la teinte fonctionnait réellement dans sa famille.[/caption]

Kailyn partagé sur elle Podcast Coffee Convos avec Lindsie Chrisley elle a eu un DM qui «l’a énervée» à propos des dents d’Isaac.

Elle a lu le DM Instagram du troll qui disait: « Vous devriez faire le même effort pour brosser les dents d’Isaac pour vous faire coiffer. »

Kailyn a raconté qu’Isaac n’avait jamais eu de carie, et elle a répondu: «La couleur pour lui est malheureusement génétique, mais c’est dommage que vous ressentiez le besoin de commenter quelque chose comme ça. Je ne peux pas imaginer être aussi misérable. «

Instagram

Kailyn a partagé: « … Il veut sourire et montrer ses dents, mais il m’a en fait dit quelque chose la semaine dernière sur la couleur de ses dents »[/caption]

Kailyn a poursuivi: «C’est quelque chose avec lequel il se débat. Il veut sourire et montrer ses dents, mais il m’a dit quelque chose la semaine dernière sur la couleur de ses dents.

Elle lui a dit de ne pas s’inquiéter à ce sujet et une fois qu’il aura un appareil dentaire, ils blanchiront ses dents.

Kailyn a partagé que le père d’Isaac, Joe Rivera, avait la même coloration des dents.

Elle a dit au troll «f ** ked up parce que vous m’avez ciblé, mais êtes venu pour mes enfants. Peut-être ne dis rien parce que tu ne sais pas.

MTV

Kailyn a également révélé dans cet épisode qu’elle et l’acteur Ashley Jones filmeront la réunion en personne pour la première fois en plus d’un an.[/caption]

Instagram

Kailyn a quatre fils, Isaac, 11 ans, Lincoln, sept ans, Lux, trois et huit mois Creed[/caption]

Kailyn a également révélé dans cet épisode qu’elle et l’acteur Ashley Jones filmeront la réunion en personne pour la première fois en plus d’un an.

La maman de quatre enfants relayée par Lindsie se joindra également à eux à New York pour enregistrer leur podcast.

Kailyn, qui est également en train de construire la maison de ses rêves, a déclaré: «Les retrouvailles auront lieu la semaine prochaine à New York, et nous en organisons une en personne.

«Et Lindsie et moi essayons d’en comprendre la logistique. En prévoyant cela, nous voulons enregistrer avec Ashley, et nous avons un autre invité que nous allons avoir avant ou après elle.

«Et nous essayons juste d’en comprendre la logistique, et je suis un peu stressé.»





Kailyn, qui a quatre fils, Isaac, 11 ans, Lincoln, sept ans, Lux, trois et huit mois Creed, s’est également concentrée sur la planification de son avenir et la possibilité d’avoir plus d’enfants.

La personnalité de la télévision a déjà dit Nous hebdomadaire: «Je n’ai pas l’intention d’avoir plus d’enfants de sitôt, mais je passe par la FIV et les prélèvements d’ovules afin de pouvoir potentiellement avoir une chance à l’avenir, si c’est ce que je veux.

Dans son podcast du mois dernier, Kailyn a déclaré qu’elle ne gèle vraiment ses enfants qu’au cas où elle se retrouverait avec un partenaire qui voudrait vraiment «leurs propres enfants».

Instagram

Kailyn est également en train de construire la maison de ses rêves[/caption]