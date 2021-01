TEEN Mom Kailyn Lowry a critiqué un troll qui a affirmé qu’elle n’avait « aucune morale » alors que les fans soupçonnaient que la star était de retour avec son ex-mari Javi Marroquin.

Les fans se sont même demandé si le plus jeune fils de Kailyn, Creed, était celui de Chris Lopez ou de Javi.

Kailyn, 29 ans, s’est rendue sur Instagram samedi pour montrer son dernier travail de coupe de cheveux et de teinture.

Les fans se sont rapidement rendus dans la section des commentaires pour louer son apparence et prendre du temps pour elle-même alors qu’elle élève elle-même quatre fils.

Cependant, un fan est allé un peu trop loin et a déclaré: « Elle est jolie mais je déteste sa morale. Aucun respect pour les sentiments des autres, mais elle-même. »

Kail a rapidement claqué le troll et lui a dit: « Vous ne me connaissez ni moi ni ma morale. Vous voyez une fraction de ma vie réduite à quatre minutes par semaine. »

Le commentaire du troll intervient quelques semaines après Kailyn a révélé que Javi avait essayé de la rencontrer à la télévision nationale, ce qui a conduit Javi à être largué par sa petite maman et son fiancé, Lauren Comeau.

En fait, suite à la révélation, les fans soupçonnent que Javi et Kail pourraient être de retour ensemble avec un compte fan compilant une série de photos suspectes.

Le compte Instagram Maman ado Shaderoom a posté une photo du téléphone d’un Javi connecté dans la voiture de Kailyn sous-titrée: « Voici une image plus claire qui ressemble à ce que le téléphone de Javi est connecté et joue une chanson … pas sûr de la partie Lopez mais je sais que Lincoln s’est entraîné ce matin … mais ils n’aiment jamais rouler ensemble lol et après l’autre jour, j’ai pensé qu’ils pourraient se distancer pour l’apparence lol. «

Le compte a également partagé une autre vidéo sous-titrée: «On dirait que Javi et Kail traînent encore pendant que Lauren est à la plage en train de s’éclairer lol.

Lauren a partagé quelques vidéos d’elle en train de faire la fête samedi soir.

Dans le clip, les adeptes peuvent entendre Kailyn parler à la caméra, suivi d’un « Bam », que les fans croient être la voix de Javi.

Javi a également partagé des vidéos et des photos du camp d’entraînement de football de Lincoln, et dans un clip, les fans peuvent entendre Kailyn crier: « Plus vite Lincoln. Allez. Tête haute. Tête haute. »

En fait, Lauren a également confirmé que Javi avait acheté la vieille voiture de Kailyn après que les fans aient cru ils avaient visité une concession ensemble.

Les fans ont poussé plus loin la relation présumée de Javi et Kail et ont émis l’hypothèse que Creed pourrait être celle de Javi et non de Chris après ce dernier a supprimé les photos de ses fils sur les réseaux sociaux.

Chris a recommencé son compte sur les réseaux sociaux après que Kailyn eut laissé entendre que elle pourrait vouloir légalement couper Chris de la vie de ses fils.

Chris et Kailyn partagent leurs fils Lux et Creed, tandis qu’elle partage Isaac avec Jo Rivera et Lincoln avec Javi.

Kailyn a déclaré qu’elle avait eu des entretiens avec son avocat au sujet du fait que le père était « complètement retiré » de la routine quotidienne de ces enfants.

La Adolescent maman 2 star a dit sur elle Baby Mamas No Drama podcast: « J’ai un énorme problème avec ça [inconsistent fathers].

« Le système judiciaire préfère voir un père qui va et vient à sa guise, à l’intérieur et à l’extérieur, des incohérences pendant des jours, des semaines, parfois des mois … »

Elle a poursuivi: «Plutôt que de faire retirer le père complètement et d’avoir a) une mère célibataire ou b) une mère célibataire qui a quelqu’un qui est prêt à élever cet enfant comme le leur et à être cohérent.

«J’ai un problème encore plus grave avec quelqu’un qui – et je parle de première main – dira littéralement que je ne les laisserai pas entrer dans la vie de leur enfant parce que je ne leur ai pas permis d’être incohérents. »

Chris a affirmé l’année dernière que il a été banni de la naissance de Creed parce qu’il ne se souvenait pas de la dernière fois qu’il avait vu Lux.

Kailyn a poursuivi: « C’est un énorme problème pour moi et je pensais que c’était juste un problème de moi, comme, » Qu’est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que je ne leur permet pas de voir leur père? Que se passe-t-il? » Non. »

Elle a ajouté: « Je n’autorise pas les incohérences, vous n’allez pas simplement vous arrêter pendant quelques heures pendant une semaine, puis disparaître pendant deux semaines et ne jamais les demander, les appeler ou leur envoyer un texto du tout, puis vous présenter à chaque fois que vous S’il vous plaît.

«Je suis juste censé te laisser entrer quand tu veux et c’est pratique pour toi et pour toi de ne pas faire le dur travail.

« Ils ne croient vraiment pas qu’ils sont réellement incohérents et causent plus de dégâts. Juste bizarre. »