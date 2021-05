TEEN Maman Kailyn Lowry a critiqué les trolls qui ont qualifié sa bataille contre le SOPK ou le syndrome des ovaires polykystiques de «maladie de grosse fille paresseuse».

Kailyn, 29 ans, a partagé un message d’un informatif Compte PSCOS dans ses histoires Instagram.

Instagram

Kailyn a partagé un article selon lequel le SOPK n’était pas une condition de « fille grasse paresseuse »[/caption]

Instagram / kailylowry

Kailyn a pensé à « congeler ses œufs » en raison de son diagnostic de PSCOS[/caption]

Le panneau indiquait: «Le SOPK n’est pas une condition de« fille grasse paresseuse ».»

Le SOPK est un trouble hormonal qui peut provoquer des kystes douloureux sur les ovaires d’une femme.

De retour en mars, Kailyn a annoncé sur elle Podcast Coffee Convos qu’elle avait été récemment diagnostiqué avec le SOPK.

Kailyn a déclaré à la co-animatrice Lindsie Chrisley: «J’avais des règles tellement abondantes. Je saignais pendant trois ou quatre changements de vêtements par jour pendant mes règles… et je saignais à travers mon matelas.

Instagram

Kailyn pensait avoir un cancer mais elle a reçu un diagnostic de SOPK[/caption]

«Je saignerais à travers tout.»

Elle a dit que son médecin avait trouvé près de 10 kystes sur un ovaire et que l’autre avait un kyste d’environ la moitié de la taille de l’organe.

Bien que la star de télé-réalité ait initialement pensé qu’elle avait un cancer, Kailyn a finalement été diagnostiquée avec SOPK.

MTV

Kailyn a réalisé qu’elle avait le SOPK quand elle a commencé à « avoir des règles aussi abondantes »[/caption]

Après avoir annoncé qu’elle avait le SOPK, la star de Teen Mom a révélé que les trolls l’appelaient un «cochon» et une «vache», en raison de sa prise de poids liée au trouble.

Kailyn a déclaré: «Les commentaires que je reçois à propos de mon poids sur les réseaux sociaux et de ma participation à l’émission ont été la partie la plus difficile pour moi.

«Et c’est là que je suis ému parce que je ne m’y attendais pas et ce n’est pas quelque chose que j’ai pu contrôler. J’ai essayé. Et donc quand les gens commentent et qu’ils sont comme le porc, la vache, ceci et le troisième, je suis comme bien f ** k. Quelque chose ne va pas. »

La star de MTV a expliqué sur son podcast que sa récente SOPK le diagnostic lui a donné envie congeler ses œufs pour s’assurer qu’elle pourra avoir plus d’enfants à l’avenir.

instagram

Kailyn a révélé que les trolls l’appelaient un « cochon » et une « vache » en raison de sa prise de poids[/caption]

Kailyn a déclaré: «J’ai l’impression qu’il est facile pour quiconque de dire oh je choisis d’en finir avec les enfants.

«Mais quand l’option vous est complètement enlevée, et je ne dis pas que c’est le cas pour moi, mais j’ai l’impression de parler pour beaucoup de gens, j’ai l’impression que ce n’est pas juste.

«Comme si nous voulions toujours ce que nous ne pouvons pas avoir, et maintenant vous me retirez la possibilité de décider de ce que je veux…»

Elle a ajouté: «Je n’ai pas de partenaire, et qui peut dire que je ne veux pas avoir d’enfants avec quelqu’un ou qu’ils ne voudront pas avoir leurs propres enfants. Et je suis encore assez jeune pour faire ça… »

Instagram / Kailyn Lowry

Kailyn a quatre enfants: Isaac, Lincoln, Creed et Lux[/caption]

Kailyn a conclu: « Par exemple, je pourrais vraiment avoir plus d’enfants jusqu’à ce que j’aie 40 ans si je le voulais. »

La mère de quatre enfants a Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera.

Kailyn partage Lincoln, 7 ans, avec son ex-mari Javi Marroquin.

Elle a aussi Lux, 3 ans, et Creed, 9 mois, avec son ex Chris Lopez.

Kailyn n’a pas laissé ses problèmes de santé la rabaisser, en tant que star et amie proche Léa Messer, 29 ans, étaient tous ravis de l’annonce d’un projet secret.

Instagram @kaillowry

Kailyn et Leah ont demandé aux abonnés comment leur émission « s’appellerait »[/caption]





le Adolescent maman 2 duo a partagé un instantané alors qu’ils étaient tous deux filmés à Philadelphie.

En un clin d’œil, Horrible portait un blazer bleu suave avec un tube de poitrine gris comme Kailyn avait sur un haut noir avec des leggings assortis.

Tout en partageant une autre photo avec Leah, Kailyn a taquiné: « Si nous avions une émission, comment s’appellerait-elle? »