TEEN Mom Kailyn Lowry a grillé les fans pour leur harcèlement insistant de ses sorties en famille pendant la pandémie de Covid.

Le Maman ado star a remis les trolls à leur place après avoir passé des mois à la harceler pour avoir quitté la maison pendant la quarantaine.

Kailyn, 28 ans, a sauté sur ses histoires Instagram pour applaudir les haineux d’Internet pour leurs commentaires négatifs sur ses photos.

Elle a commencé: «Alors je fais cette histoire parce que je continue de voir des trolls sur Instagram me traîner à travers le sol pour avoir fait quoi que ce soit pendant Covid dans toute cette pandémie.

«Je veux juste réitérer le fait que je suis testé et que mes enfants le font aussi trois fois par semaine, et que tout cela étant dit, toute personne avec qui je filme dans la série Teen Mom la saison prochaine, elle est également testée trois fois. avant de venir filmer avec moi en personne.

Elle a poursuivi: «C’est pourquoi toutes les réunions que vous voyez avec mon constructeur ou tout ce que je fais pour le podcast, chaque personne avec qui je filme a été testée trois fois avant le tournage.

« Alors je voulais juste que ce soit un petit PSA pour les trolls et les gens qui aiment littéralement séparer tout ce que je fais. »

«Alors laissez-le savoir maintenant et gardez-le pour quand Teen Mom sera diffusé», dit-elle en riant avant d’ajouter: «Je suis vraiment trop traînée pour avoir fait des choses pendant Covid et la pandémie et tout ça parce que nous essayons vraiment d’être en sécurité .

«Le prochain message, vous voulez me traîner pour avoir emmené mes enfants quelque part ou quoi que ce soit, je voulais juste venir ici et dire ça.

Ce n’est pas la première fois que Kailyn expérimente réaction du public sur ses décisions parentales Covid.

Plus tôt ce mois-ci, la mère de quatre enfants a révélé qu’elle était « malade d’être attaquée » après avoir amené ses enfants à une journée amusante dans un parc aquatique.

Le MTV la star a discuté de la situation «irritante» sur elle Baby Mamas No Drama podcast où elle a affirmé qu’elle et ses quatre fils étaient régulièrement testés pour le virus.

«Les trolls… c’est irritant parce que c’est toujours moi.

« Ce n’est pas grave quand d’autres personnes vont faire des choses, mais ce n’est jamais acceptable pour moi de le faire. Le fait que nous soyons tous testés trois fois par semaine …

« J’en ai vraiment marre d’être attaqué pour avoir fait les mêmes choses que tout le monde. Ce n’est pas normal. »

La star de télé-réalité a mentionné qu’elle faisait de son mieux pour ne pas s’engager parce qu’auparavant elle pensait qu’elle était « une cible facile probablement parce que je me défends toujours. »

« Je suis souvent restée en dehors des pages des trolls », a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré: « J’ai travaillé très dur pour ne pas répondre aux choses, ne pas faire de commentaires sur des choses inutiles, réagir en privé. »

Les fans sont descendus sur Kailyn pour avoir visité un salon plusieurs fois pendant la quarantaine et régulièrement ne pas porter de masque facial ce faisant.

Kailyn a quatre enfants Isaac, 11 ans, Lincoln, sept ans, Lux, trois ans et Creed, cinq mois, avec qui elle partage trois pères différents.