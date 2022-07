La maman adolescente Kailyn Lowry choque la co-animatrice en révélant l’histoire de NSFW sur ses parties féminines dans un nouveau podcast

L’ANCIENNE star de Teen Mom, Kailyn Lowry, a fait une confession choquante sur ses parties féminines dans un nouvel épisode de son podcast.

L’ex-star de MTV a laissé Lindsie Chrisley, co-animatrice du podcast Coffee Convos, sous le choc de ses aveux.

Kailyn Lowry a choqué sa co-vedette avec une confession grossière sur leur podcast Coffee Convos

L'ex-star de MTV a révélé qu'elle avait oublié un tampon à l'intérieur d'elle

Au cours de l’épisode, Lindsie a rappelé que Kailyn avait partagé une histoire choquante avec elle dans le passé, demandant plus de détails.

“Attendez, j’ai raté cette histoire et je n’en ai pas parlé plus tôt dans l’épisode. Tu as laissé un tampon pendant deux semaines ?!” elle demande.

Kailyn ne retient rien dans sa réponse, révélant: “Ouais, puis je suis allé chez le médecin et quand il l’a retiré, j’ai une cicatrice à vie.”

L’ancienne co-vedette de Teen Mom a répondu en plaisantant : « Ouais. D’accord. C’est tellement dégoûtant, ça me fait peur d’avoir un tampon.

Kailyn a fait beaucoup de grandes révélations ces derniers temps.

Elle a récemment parlé du tournage de la série MTV, partageant ses plus grands regrets.

Le natif de Pennsylvanie a quitté la série après plus d’une décennie en mai.

Les fans ont regardé de nombreux événements majeurs de la vie de Kailyn à la télévision, mais elle avoue qu’il y en a certains qu’elle aurait préféré garder pour elle.





YIKES !

“Mon plus grand regret de tournage ? Mes enfants viennent de me dire que j’ai dit “à la télévision en direct” qu’ils pourraient avoir un iguane quand Isaac aura 10 ans et maintenant il a 12 ans et ils veulent me tenir responsable”, a tweeté en plaisantant l’animateur du podcast plus tôt cette semaine.

La femme de 30 ans partage son fils préadolescent, Isaac, avec son ex-Jo Rivera.

Elle est également maman d’un fils, Lincoln, huit ans, avec son ex-mari, Javi Marroquin, et de fils, Lux, quatre ans, et Creed, un, avec son ex-Chris Lopez.

Blague à part, quitter l’émission MTV n’a pas été facile pour la star de télé-réalité.

Elle a récemment parlé de la force qu’il lui a fallu pour quitter la série après 11 ans dans la franchise.

Au cours de l’épisode de vendredi de son podcast Barely Famous, la jeune maman a répondu à la question d’un fan, lui demandant si Teen Mom lui manquait.

« Je suis tellement reconnaissante de cette opportunité. Je pense que c’était une expérience vraiment unique que beaucoup de gens n’ont pas, et donc je suis très reconnaissant, mais ça ne me manque pas nécessairement non plus », a répondu honnêtement Kailyn.

La star de MTV a en outre expliqué que son compatriote Teen Mom 2 alun Chelsea Houska, 30 ans, l’a convaincue de partir.

“Ce qui est fou, c’est que je parlais à Chelsea [Houska] pendant probablement deux ans depuis qu’elle a eu le courage de partir et a en quelque sorte décidé qu’il était temps pour elle de passer à autre chose, et j’ai aussi ressenti la même chose, mais j’avais tellement peur », a-t-elle admis.

« J’avais très peur parce que c’est tout ce que je connais depuis l’âge de 16 ans. Alors, j’ai arrêté de tourner pendant plusieurs mois, puis j’ai recommencé. J’avais peur financièrement…”

Kailyn a expliqué qu’elle n’avait pas de mauvais sang entre le réseau, malgré la façon dont sa sortie aurait pu être décrite à la télévision.

« Pour répondre à la question : Est-ce que ça me manque ? Non. Mais pas d’une manière qui soit – je ne suis pas en colère à ce sujet, mais cela ne me manque pas nécessairement si cela a du sens.

Elle a poursuivi: “Je n’ai absolument aucune rancune malgré la façon dont il semble que cela se soit terminé dans la série. Cela ne s’est pas terminé de cette façon, et ils ont [MTV producers] m’a appelé plusieurs fois après pour voir si je voulais participer à d’autres choses.

“Ça ne me manque pas, mais je ne veux pas du tout dire ça d’une manière grossière.”

Les fans soupçonnaient que Kailyn se préparait à quitter la série pendant un certain temps avant sa sortie.

Elle était absente du tournage à plusieurs reprises et voulait garder une grande partie du drame de sa vie hors écran.

OUVERTURE

Kailyn a également discuté de son avenir avec Perez Hilton lors d’une apparition sur son podcast plus tôt cette année.

Elle a dit: « Teen Mom, tu sais que les cotes d’écoute baissent vraiment pour nous…

“J’ai l’impression qu’il arrive un moment où cela suit son cours, et je pense que cela vaut pour toutes les émissions de téléréalité.”

Elle a également révélé qu’elle ne pensait pas qu’on lui avait offert assez d’argent pour filmer d’autres épisodes, ce qui faisait « partie » de sa raison de partir.

La mère de quatre enfants a déclaré qu’elle se concentrait sur ses autres entreprises commerciales et qu’elle élevait ses quatre garçons.

Elle cherche également à sortir seule après avoir taquiné ses fans sur les réseaux sociaux à propos d’un spin-off potentiel avec le titre de travail, “Kail and the Chaos”.

Kailyn a également récemment parlé de quitter Teen Mom

Depuis qu'elle a arrêté de fumer, elle a déclenché une nouvelle romance

Elle et son petit ami Elijah Scott vont fort, montrant leur amour en ligne