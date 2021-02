La maman adolescente Kailyn Lowry applaudit le troll qui claque son podcast avec Vee Rivera alors que la star continue de se défendre

TEEN Mom 2 star Kailyn Lowry a applaudi un troll qui a claqué son podcast avec Vee Rivera.

Le commentaire intervient alors que la star de télé-réalité de 29 ans continue de se défendre.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Mardi, le MTV star a fait la promotion de son podcast en partageant une photo d’elle posant joyeusement à côté de Vee.

Kailyn écrit dans le légende: « c’est BABY MAMA MARDI et je sais que je suis en retard. Avez-vous tous écouté le nouvel épisode? Nous couvrons tellement de choses et parlons de la façon dont Vee a pu s’engager et s’installer avec Jo. Nous avons aussi parlé du Cecil Hôtel. Avez-vous tous regardé la série documentaire sur Netflix? Vee et moi devrions-nous rester là-bas quand / s’il rouvrira ?! 😳 «

Alors que de nombreux adeptes de Kailyn ont déclaré que les femmes étaient «belles» et ont demandé où elles pouvaient écouter les podcasts, une personne a laissé un commentaire plus négatif.

Le troll a écrit: « Pourquoi quelqu’un écouterait-il votre podcast? !! »

Le Adolescent maman 2 star s’est défendue en répondant: « Pourquoi quelqu’un se soucierait-il de ce commentaire? »

Kailyn co-anime le podcast avec Vee, qui est mariée à son premier bébé papa Jo Rivera.

La star de télé-réalité et Jo partagent son fils Isaac, âgé de 11 ans, alors qu’elle est également la mère d’un fils de sept ans, Lincoln, avec son ex-mari Javi Marroquin et son fils de trois ans Lux et son fils de six mois Creed. avec l’ex Chris Lopez.

Pendant ce temps, Vee, 28 ans, et Jo, 29 ans, partagent leur fille Vivi, âgée de six ans.

Kailyn n’est pas étrangère à tenir tête à ses ennemis, comme elle le faisait auparavant s’est défendue contre le troll qui la critiquait pour avoir enlevé ses quatre fils pendant le pandémie de Coronavirus.

Après avoir reçu des commentaires négatifs sur ses publications Instagram, elle a appelé ses critiques dans ses histoires Instagram.

La personnalité de la télévision a commencé: «Je fais donc cette histoire parce que je continue de voir des trolls sur Instagram me traîner à travers le sol pour avoir fait quoi que ce soit pendant Covid dans toute cette pandémie.

«Je veux juste réitérer le fait que je suis testé et que mes enfants le font aussi trois fois par semaine, et que tout cela étant dit, toute personne avec qui je filme dans la série Teen Mom la saison prochaine, elle est également testée trois fois. avant de venir filmer avec moi en personne. «

Elle a poursuivi: «C’est pourquoi toutes les réunions que vous voyez avec mon constructeur ou tout ce que je fais pour le podcast, chaque personne avec qui je filme a été testée trois fois avant le tournage.

« Alors je voulais juste que ce soit un petit PSA pour les trolls et les gens qui aiment littéralement séparer tout ce que je fais. »

« Alors laissez cela être connu maintenant et gardez cela pour quand Teen Mom sera diffusé », a ri Kailyn avant d’ajouter: « Je suis vraiment trop traîné pour avoir fait des choses pendant Covid et la pandémie et tout ça parce que nous essayons vraiment dur d’être en sécurité . «