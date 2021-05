La maman adolescente Kailyn Lowry admet qu’elle ne gère pas bien la lutte contre le SOPK parce qu’elle est «  débordée d’informations  »

TEEN Maman Kailyn Lowry a admis qu’elle ne gère pas bien la lutte contre le SOPK parce qu’elle a été «submergée d’informations».

En mars, la mère de quatre enfants a révélé dans un épisode de son podcast Café Convos qu’elle était diagnostiqué avec le trouble hormonal.

La maman adolescente Kailyn Lowry a admis qu’elle ne gérait pas bien sa lutte contre le SOPK[/caption]

Lors d’une session de questions-réponses sur Instagram, un Maman ado fan a demandé à la star de télé-réalité: « Comment vas-tu [sic] remettre des pcos?

Kailyn, 29 ans, a répondu: «Honnêtement, pas bien. Je pensais que j’allais être capable de couper les aliments dont j’avais besoin, mais c’est beaucoup plus difficile que je ne le pensais.

«Je suis submergé d’informations. Je ne sais pas vraiment par où recommencer. »

Kailyn a été assez ouverte sur sa bataille contre le syndrome des ovaires polykystiques – une maladie qui provoque une hypertrophie des ovaires avec de petits kystes sur les bords extérieurs.

En mars, la mère de quatre enfants a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de trouble hormonal[/caption]

Elle s’était précédemment ouverte à sa co-animatrice de podcast Lindsie Chrisley, admettant qu’elle «avait des règles si abondantes» avant son diagnostic.

le MTV star se souvient: «Je saignais pendant trois ou quatre changements de vêtements par jour pendant mes règles… et je saignais à travers mon matelas. Je saignerais à travers tout.

Kailyn a déclaré que son gynécologue avait ordonné des travaux de laboratoire et une échographie, qui a révélé qu’elle avait près de 10 kystes sur un ovaire et l’autre avait un kyste qui faisait la moitié de la taille de l’organe.

Kailyn a précédemment révélé qu’elle avait congelé ses œufs[/caption]

Avant de parler à son médecin, la Adolescent maman 2 star a recherché sur Google ce que les résultats des travaux de laboratoire pouvaient signifier.

Elle a dit: «La première chose qui m’est venue à l’esprit, je me dis:« Oh mon dieu, j’ai un cancer ». J’ai envie de pleurer. Je ne veux pas mourir… je me suis littéralement pleuré pour m’endormir.

Cependant, Kailyn a alors appris qu’elle avait SOPK.

Kailyn l’a expliqué précédemment décision de congeler ses œufs comme elle s’occupe de la condition.

La star de MTV partage quatre enfants[/caption]

Elle a déclaré dans un autre épisode de son podcast: «J’ai l’impression qu’il est facile pour quiconque de dire oh je choisis d’avoir des enfants.

«Mais quand l’option vous est complètement enlevée, et je ne dis pas que c’est le cas pour moi, mais j’ai l’impression de parler pour beaucoup de gens, j’ai l’impression que ce n’est pas juste.

«Comme si nous voulions toujours ce que nous ne pouvons pas avoir, et maintenant vous me retirez la possibilité de décider de ce que je veux…»





Elle a poursuivi: «… Je n’ai pas de partenaire, et qui dit que je ne veux pas avoir d’enfants avec quelqu’un ou qu’ils ne veulent pas avoir d’enfants à eux. Et je suis encore assez jeune pour faire ça… »

Kailyn a conclu: « Par exemple, je pourrais vraiment avoir plus d’enfants jusqu’à ce que j’aie 40 ans si je le voulais. »

Kailyn a quatre fils, Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera, Lincoln, sept ans, avec son ex-mari Javi Marroquin et Lux, trois ans, et Creed, huit mois avec l’ancien partenaire Chris Lopez.

Elle partage ses plus jeunes fils, Lux et Creed, avec son ex Chris Lopez[/caption]