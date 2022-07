La maman adolescente Kailyn Lowry admet qu’elle aime toujours son ex « âme sœur » – malgré une nouvelle relation avec Elijah Scott, 24 ans

TEEN Mom Kailyn Lowry admet qu’elle aime toujours son ex «âme sœur» – malgré une nouvelle relation avec Elijah Scott, 24 ans.

Auparavant, Kailyn, 30 ans, avait révélé une histoire d’amour secrète choquante avec une détenue qui était derrière les barreaux depuis une décennie avant d’entamer sa nouvelle histoire d’amour avec son jeune voisin du Delaware.

MTV

La star de Teen Mom, Kailyn Lowry, affirme que l’un de ses ex était son “âme sœur”[/caption]

TikTok/kaillowry

Elle sort actuellement avec Elijah Scott, qu’elle a révélé en ligne[/caption]

Kailyn a divulgué un peu plus d’informations sur son mystérieux ex-amant sur son podcast Coffee Convos aux côtés de sa co-animatrice Lindsie Chrisley.

Lindsie a demandé à Kailyn si elle avait déjà aimé quelqu’un au premier regard.

Kailyn a d’abord répondu que non, Lindise n’était pas convaincue et l’a pressée davantage.

Lindsie a exhorté: «Ne sois pas vague, comme, réponds à la question, petit menteur. Je connais la réponse à cette question.

En savoir plus sur Kailyn Lowry BÉBÉ EN CHEMIN ? La maman adolescente Kailyn Lowry laisse entendre qu’elle est «enceinte» de son cinquième bébé PALAIS DE KAIL Teen Mom Kailyn montre son magnifique salon et sa cour dans un manoir de 750 000 $

Kailyn a répondu : « Non, je l’ai fait mais à qui pensez-vous ? Petit ami dominicain ou bae de prison ? »

Lindsie a demandé: “Je pensais que la prison bae?”

Kailyn a déclaré: “Non, j’ai adoré – je l’aime toujours. Je dis ça tout le temps. J’en ai même parlé à Elijah. Comme, j’aimerai toujours la prison bae. Comme, je l’aimerai toujours.

Lindsie a compris et a répondu : “Tu auras une place spéciale dans ton cœur pour lui.”





Kailyn a avoué: «Toujours. Toujours. Comme, si nous finissions – je ne serais pas surpris. Comme, évidemment, je suis dans une relation engagée mais, vous savez, dans une autre vie.

Lindsie a ensuite demandé: “Avez-vous l’impression qu’il pourrait être une âme sœur?”

Kailyn a répondu : « Qui ? Prisonnier ? Ah absolument. Absolument.”

‘C’EST LE BON’

La star de télé-réalité a d’abord parlé de sa romance passée juteuse dans un épisode de l’autre podcast qu’elle partage avec Vee Rivera, Baby Mamas No Drama.

Après avoir entendu l’histoire d’un auditeur sur leur relation avec un criminel pendant un segment de “Down in the DM’s”, Kailyn a parlé de son expérience avec quelqu’un à l’intérieur.

“Mon criminel était – c’est le seul – à ce jour, il a mon cœur, mon amour”, a-t-elle déclaré à son co-animateur, Vee Rivera.

Elle a ensuite détaillé sa conversation avec l’homme mystérieux à la fin de leur romance éclair.

«Je lui ai dit… quand j’ai fini, j’étais juste comme, je t’aime tellement mais, tu sais, tu es en prison depuis neuf ans.

“Et tu vas être là-dedans pour le reste de cette année, et quand tu sortiras, tu vas devoir faire beaucoup d’adaptation à la société, et je ne pense pas que je devrais être une distraction à partir de là, et je ne pense pas que ce soit réaliste pour vous de déménager tout de suite dans le Delaware et des choses comme ça.

« J’ai dit : ‘Quand tu sors, appelle-moi.’ Mais comme, en ce moment, je veux dire, j’étais aussi au plus fort de ma dépression, alors je me disais, je ne peux pas, je ne pouvais tout simplement pas me donner… » a avoué Kailyn.

Sans trop dévoiler les détails de l’emprisonnement de son beau-fils, elle a admis qu’elle pensait qu’il avait été “sur-condamné” pour ses crimes.

«Mais je pense vraiment que c’était, comme le sien, de ne pas mettre toutes ses affaires là-bas, mais je pense vraiment que pour lui, c’était comme rattraper les mauvaises personnes.

«Ce n’est pas une mauvaise personne… mais je pense vraiment qu’il a été condamné à une peine excessive pour ce qu’était son crime. Je veux dire, il n’a tué personne, rien de tout ça… il n’a dénoncé personne, et tout le monde est sorti en deux ou trois ans…

“Et il est entré quand il était gamin, donc pour moi, j’ai juste l’impression qu’il a été trop condamné, et je me dis, où est Kim K [Kardashian] car nous avons besoin d’elle en ce moment », a-t-elle conclu.

Elle a révélé plus tard qu’elle avait été contactée par un producteur de la série télé-réalité WeTV, Love After Lockup, documentant les relations des couples alors qu’un partenaire est en prison. Cependant, elle a refusé de participer à l’émission.

Kailyn n’a pas révélé la chronologie de la relation de l’ancien couple, bien que les fans connaissent une grande partie de son histoire de rencontres actuelle.

LES HOMMES DE KAIL

La star de MTV est maman d’un fils, Isaac, 12 ans, avec son ex Jo Rivera, et partage un fils, Lincoln, huit ans, avec son ex-mari, Javi Marroquin.

Elle partage également des fils, Lux, quatre ans, et Creed, un, avec son ex, Chris Lopez, avec qui elle a souvent diffusé ses différences dans l’émission.

Kailyn est également sortie avec Malik Montgomery, 26 ans, qui a accusé la personnalité de la télévision de l’avoir trompé avec son voisin.

Kailyn a abordé les affirmations de son ex sur son autre podcast, Coffee Convos, la semaine dernière, admettant les fois où elle a été infidèle dans ses relations, tout en insistant sur le fait que Malik n’en faisait pas partie.

“Je sais, la chronologie avec Malik était bizarre, mais je ne suis jamais sortie avec deux personnes à la fois. Il fut un temps où Chris et moi avions fini, mais je voulais toujours voir si je pouvais le faire fonctionner… et puis, à ce moment-là, j’étais avec Malik… Je veux dire, je ne l’ai jamais trompé avec Chris ou quoi que ce soit. Je n’ai jamais trompé Chris avec Malik; cela ne s’est jamais produit », a déclaré Kailyn.

L’alun de Marriage Boot Camp a récemment subi une séparation désordonnée avec Malik, mais s’est depuis trouvé un nouvel intérêt amoureux pour son petit ami, Elijah, 23 ans.

«Je n’ai jamais trompé Malik avec son petit ami maintenant; cela ne s’est jamais produit », a-t-elle insisté. “J’ai triché dans ma vie et je suis tout à fait disposé à en parler.”

Elle a révélé: “J’ai trompé Jordan avec Jo.”

Kailyn a partagé les détails de son ex, Jordan Wenner, avec qui elle est sortie de 2010 à 2011 jusqu’à ce qu’elle ait une liaison avec son bébé papa, Jo Rivera.

“Selon la façon dont vous voyez la situation, j’ai brièvement fréquenté une fille de temps en temps”, a-t-elle poursuivi.

« Et, vous savez, elle dirait probablement que je l’ai trompée. Je n’avais pas l’impression que c’était une vraie relation, alors je vais prendre le ‘L’ et dire que je l’ai trompée.

En avril 2021, Kailyn a parlé de sa sexualité dans un Q&A Instagram qu’elle s’intéresse aux hommes et aux femmes et a été transparente sur son précédent partenariat avec une femme.

Elle a également dissipé les rumeurs selon lesquelles elle aurait trompé ses ex les plus récents, Chris Lopez – avec qui elle partage des fils, Lux, quatre ans, et Creed, un – et son ex Malik.

En savoir plus sur le soleil américain RÉALITÉ TRAGÉDIE Mike Wolfe brise le silence sur l’ancienne co-star avec un commentaire cryptique

“Je sais, la chronologie avec Malik était bizarre, mais je ne suis jamais sortie avec deux personnes à la fois. Il fut un temps où Chris et moi avions fini, mais je voulais toujours voir si je pouvais le faire fonctionner… et puis, à ce moment-là, j’étais avec Malik… Je veux dire, je ne l’ai jamais trompé avec Chris ou quoi que ce soit. Je n’ai jamais trompé Chris avec Malik ; cela ne s’est jamais produit », a déclaré Kailyn.

«Je n’ai jamais trompé Malik avec son petit ami maintenant; cela ne s’est jamais produit », a-t-elle insisté. “J’ai triché dans ma vie et je suis tout à fait disposé à en parler.”

Instagram / Kailyn Lowry

Kailyn a précédemment avoué qu’elle avait été infidèle à un ex[/caption]

Instagram / Kailyn Lowry

Elle était catégorique sur le fait que ce n’était pas son ex le plus récent, Malik Montgomery[/caption]

Instagram

Kailyn a eu de nombreuses relations publiques, à commencer par le petit papa Jo Rivera[/caption]