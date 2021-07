La maman adolescente Kailyn Lowry a contracté plus de 48 000 $ de prêts PPP pour un podcast et des soins capillaires pendant la pandémie malgré une «valeur nette de 1 million de dollars»

La star de TEEN Mom, Kailyn Lowry, a contracté deux prêts PPP distincts de plus de 48 000 $ pour deux de ses entreprises, malgré le statut de millionnaire de la star de télé-réalité.

Kail a contracté un emprunt pour Kailyn Lowry LLC qui est connectée à son podcast Coffee Convos et un autre pour sa gamme de soins capillaires Pothead CBD.

La star de Teen Mom Kailyn Lowry a contracté deux prêts PPP pour deux de ses entreprises en 2020[/caption]

Kail a contracté des prêts pour l’entreprise qui est liée à son podcast et pour sa ligne de soins capillaires[/caption]

Prêts du Programme de protection des chèques de paie sont donnés aux propriétaires de petites entreprises pour les aider à payer les employés pendant la pandémie de coronavirus.

Les entrepreneurs indépendants et les travailleurs indépendants peuvent obtenir les prêts – ce qui signifie que techniquement les stars et les influenceurs de la réalité sont éligibles car ils répertorient leur travail en tant qu’artistes, écrivains et interprètes indépendants.

Le joueur de 29 ans MTV star, dont la valeur nette estimée serait d’environ 1 million de dollars, a contracté un prêt fédéral du programme de protection des chèques de paie pour Kailyn Lowry LLC pour 31 018 $ qui a été approuvé en avril 2020.

Sur le prêt, Kail a indiqué que son utilisation prévue des fonds était la paie.

Kailyn Lowry LLC est au moins en partie utilisée pour son podcast Coffee Convos qui, selon le dossier de prêt, compte cinq employés.

Le mois dernier, Kail s’est vanté : «Honnêtement, je gagne plus d’argent sur mon podcast que je ne le fais dans un épisode de Maman ado. «

Kailyn s’est récemment vanté que son podcast était plus lucratif que ses apparitions chez Teen Mom[/caption]

Kailyn enregistre Coffee Convos avec Lindsie Chrisley[/caption]

Elle a fait la divulgation après avoir parlé de son choix de ne pas participer à un épisode de la série parce qu’elle a dit qu’elle n’était pas d’accord avec le scénario.

La mère de quatre enfants a également contracté un prêt PPP pour sa ligne de soins capillaires, Pothead CBD Haircare, qui est cotée sous sa société, Pothead Inc, pour un montant de 17 048 $, qui a été approuvé en mai 2020.

Ce prêt note également que les fonds devaient être utilisés pour les dépenses salariales avec l’entreprise comptant deux employés.

En janvier de cette année, la star de Teen Mom a montré sa de nouveaux bureaux pour son Baby Mamas No Drama Podcast.

Les fans de l’époque ont qualifié l’espace de bureau de gaspillage d’argent.

Les fans ont contesté l’acquisition par Teen Mom d’un espace de bureau de podcast en janvier[/caption]

Les fans ont estimé que l’espace de bureau était un gaspillage d’argent[/caption]

L’achat a également justifié des questions sur les revenus et la curiosité sur le salaire généré par le podcasting.

Kailyn n’est pas étrangère à la dépense d’argent, avec chirurgies plastiques, tatouages et un classement de maison cher comme ses principales dépenses.

En 2016, la personnalité de la télévision a eu un lifting brésilien des fesses, une abdominoplastie et une liposuccion du cou, et plus récemment a payé pour injections de lèvres.

En 2019, la mère célibataire a également acheté une maison de 830 000 $ à Middletown, Delaware, confirmant son habitude de dépenser.

Malgré sa richesse présumée, il y a quelques jours à peine, Kailyn s’est plainte qu’elle ne pas être payé pour le nouveau contrat de Teen Mom avec Netflix, car l’émission vieille de dix ans a été ajoutée à la plate-forme de streaming.

Kailyn a acheté cette maison pour 830 000 $ dans le Delaware[/caption]

Kailyn est mère de quatre enfants[/caption]





le MTV la star a parlé d’elle Café Convo podcast à ce sujet, protestant : « C’est très énervant. C’est un en deux parties. Je suis ravi que nous soyons sur Netflix car je pense que cela rappellera aux gens à quel point nous avons parcouru.

« D’un autre côté, je ne savais pas qu’ils allaient nous mettre sur Netflix, personne n’a été prévenu, alors nous avons reçu un afflux écrasant de messages sur Netflix.

« Cela ne me dérange pas que je sois sur Netflix, cela ne me dérange pas que je sois le visage de Netflix, ce qui me dérange, c’est que nous ne soyons pas payés pour cela. »