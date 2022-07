La maman adolescente Jenelle Evans va sans soutien-gorge et montre ses fesses dans une pose torride sur un VTT pour la photo NSFW OnlyFans

JENELLE Evans a abandonné son soutien-gorge pour une nouvelle photo torride alors qu’elle roulait sur un VTT pour une séance photo OnlyFans.

L’alun de Teen Mom 2 est également récemment devenu sans soutien-gorge pour une vidéo NSFW TikTok.

Jenelle a posé sur son nouveau VTT sans soutien-gorge

Elle fait la promotion de son profil OnlyFans avec des photos torrides sur les réseaux sociaux

Maintenant, Jenelle, 30 ans, a poursuivi la tendance d’une nouvelle photo promotionnelle pour son profil OnlyFans.

La star de télé-réalité a profité de ses histoires Instagram dimanche soir pour partager une nouvelle photo alors qu’elle se tenait debout sur un VTT.

La personnalité de la télévision portait un tee-shirt blanc sans soutien-gorge et des sweats gris amples, couvrant ses mamelons exposés avec un lien vers son profil sur le site explicite.

Jenelle a sorti ses fesses en souriant doucement à la caméra, montrant des lunettes de soleil aviateur et son visage sans maquillage.

FANS TAQUINS

Quelques jours plus tôt, la mère de trois fans choqués alors qu’elle était encore une fois sans soutien-gorge dans un haut court blanc très transparent lors d’une vidéo NSFW TikTok.

L’alun de MTV a partagé une recette sur la façon de faire son “café du matin”.

Pendant le clip, Jenelle se pavanait dans sa cuisine tout en portant un haut transparent.

L’ancienne star de la télévision a tiré ses longs cheveux en arrière et a mis ses lunettes.





Lors de sa démonstration, Jenelle a rempli son grand gobelet en plastique de glaçons.

Elle a ensuite versé une bouteille de café glacé Starbucks et mélangé moitié-moitié avec du sirop de noisette.

Jenelle a légendé le message: “Mon café du matin” go-to “.”

Pendant le clip, la star de télé-réalité s’est penchée sur la table de la cuisine et a taquiné qu’elle ne portait pas de soutien-gorge.

NOUVEAU JOUET

Récemment, la star de Teen Mom a mis en ligne une nouvelle vidéo d’elle-même alors qu’elle roulait dans un nouveau véhicule à quatre roues avec son mari, David Eason, 33 ans.

Jenelle était assise sur le siège passager du véhicule à 10 000 $ tandis que David prenait le contrôle du volant.

Elle portait un soutien-gorge cette fois-ci tout en enfilant une chemise grise, des lunettes rondes et une casquette de baseball.

La mère de MTV a concentré la caméra sur son mari, qui a continué à regarder directement l’objectif.

RETOUR À LA BIÈRE ?

Les téléspectateurs se sont inquiétés lorsqu’ils ont repéré une canette de bière non ouverte dans le porte-gobelet de la voiture.

Le placement de la boisson à l’écran allait à l’encontre de l’affirmation précédente de Jenelle selon laquelle elle avait précédemment omis l’alcool de son style de vie.

La star controversée a affirmé qu’elle avait supprimé la bière de son alimentation et n’avait bu que du vin en raison de ses problèmes de santé persistants.

JEU DU VENTILATEUR

Les fans de Teen Mom aux yeux d’aigle ont sauté dans la section des commentaires d’un fil de discussion en ligne et ont qualifié les actions de Jenelle de “grossières”.

Un critique bouleversé a déclaré: “Jenelle vit et invente constamment des taureaux ** t sur le fait qu’elle ne boit plus ni ne boit de bière à cause de ses problèmes de santé inventés, etc.”

Un autre critique contrarié a ajouté: “Je pensais qu’elle était passée au vin pour sa santé.”

Un troisième critique a mentionné: «F *** ing alcooliques. Si elle finit par être paralysée, ce sera à cause de l’alcool au volant, pas d’un kyste.

Une quatrième personne intervint : “Elle va sucer son œsophage tout de suite.”

JEUNES PARENTS

Jenelle et David partagent un enfant ensemble, une fille de cinq ans nommée Ensley.

Elle est également la mère de son fils Jace, 13 ans, qu’elle partage avec son ex Andrew et son garçon de huit ans Kaiser avec son ex Nathan Griffith.