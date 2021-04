La mère adolescente Jenelle Evans a partagé une nouvelle vidéo la montrant en train de twerk et de trembler dans un petit bikini noir.

Elle a exécuté la routine avec sa belle-fille de 13 ans, Maryssa.

Jenelle a partagé une vidéo de TikTok dansant avec sa belle-fille, Maryssa, sur la chanson Iko Iko (feat. Small Jam), de Justin Wellington.

Elle a sous-titré le clip: « Je pense que nous l’avons compris » @ maryssa.eason. «

Jenelle, vêtue d’un bikini noir à une épaule, et Maryssa ont montré leurs mouvements à la plage.

Hier, Jenelle a publié une série de photos sous-titrées: « GarçonsJour et ils ont choisi #ziplining! #BrothersForLife @jace_vahn »

Elle a partagé une photo d’elle avec ses deux fils, Jace 11 et Kaiser, six ans.

Sur une autre photo, Jace et Kaiser se tenaient devant un panneau indiquant Camp Fearless Extreme.

Jenelle a partagé une troisième photo de Jace suspendu à une tyrolienne.

Plus tôt cette semaine, Jenelle a déclaré dans une vidéo TikTok: «Je savoure ma tasse de café du matin et je me suis réveillée assez stressée. Ces deux derniers jours, j’ai eu beaucoup de mal à réaliser mes rêves…

«J’ai fait deux rêves, en particulier, dos à dos. Et ça m’a juste rappelé de mauvais souvenirs là où j’étais. Plus précisément, aux spectacles de réunion auxquels je devais assister, et tout le monde était comme se battre dans mes rêves.

«À cela a ramené les sentiments de anxiété. Et c’est arrivé deux nuits de suite. Je ne sais pas pourquoi. Je n’ai pas regardé l’émission. Mais oui, sensibilisation à la santé mentale.





Jenelle, 29 ans, a des fils kaiser, six et Jace, 11 ans, de deux autres relations.

David a également une fille, Maryssa, issue d’une relation précédente, alors qu’il partage sa fille de 4 ans Ensley avec Jenelle.

La semaine dernière, l’ex de Jenelle, Kieffer, l’a défendue contre les trolls qui saccagent sa danseuse de TikTok en écrivant: « Tout ce dont vous avez besoin pour arrêter de haïr mah b *** h », a-t-il répondu, ajoutant: « Elle est là-haut en train de faire son thug thizzle. »

Instagram / Janelle Evans

Jenelle a des fils Kaiser et Jace issus de deux autres relations, et David a également une fille, Maryssa, issue d’une relation précédente et partage sa fille Ensley avec Jenelle[/caption]