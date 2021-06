La maman adolescente Jenelle Evans twerks dans une robe à fentes et affirme que «mon dos me fait mal de porter le poids de tous ces ennemis»

La maman TEEN Jenelle Evans a twerk dans une robe à fentes et a affirmé que » mon dos me faisait mal de porter le poids de tous ces ennemis » dans une nouvelle vidéo TikTok.

La maman de trois enfants a posté la vidéo d’elle voûtée alors qu’elle se dirigeait vers la caméra avant de se lancer dans une danse.

Dans la vidéo prise dans un parking vide, Jenelle portait une longue robe aux cheveux mouillés avec un message à ses détracteurs.

Elle a écrit: « J’ai mal au dos à force de porter le poids de tous ces ennemis qui pensent que je m’en soucie. »

Elle s’est moquée de la vidéo, sous-titrant le message: « Je fais juste un Tik tok aléatoire à 7 heures du matin dans un parking avec les cheveux mouillés 🤪 »

Jenelle, 29 ans, a récemment été sévèrement critiquée pour ses choix parentaux et de vie.

Plus tôt cette semaine, l’ancienne star de Teen Mom 2 a révélé une série de messages « vils » envoyé par un troll Instagram qui a claqué la star comme « poubelle ».

Dans les DM choquants, Jenelle a été appelée d’autres noms inappropriés et l’expéditeur a même inclus son mari, David Raison, avec leurs enfants.

Le congédié MTV La star a partagé une capture d’écran de ses messages Instagram d’un ennemi qui a lancé des commentaires offensants.

« Tu es un sale con et j’espère que quelqu’un assassinera ton mari dégoûtant. Votre mère est une poubelle et vous êtes un sac poubelle », a déclaré l’utilisateur dans un message.

Elle a écrit dans un autre : « Tu es une maman as***ty et j’espère que CPS emmène tes pauvres enfants. Ils ne devraient pas être des ordures comme vous et votre homme laid.

Dans un autre message alarmant, le troll a écrit « David est un enfant rap ** t. »

Les mots ont blessé l’ancienne star de télé-réalité, qui les a postés à ses 2,8 millions de followers avec un visage triste.

En plus du message, elle a demandé en légende : « Certains des messages que je reçois sont si ignobles. Qu’est-ce qui vous fait penser que c’est bien d’envoyer quelqu’un que vous ne connaissez pas ? »

Les messages critiques interviennent après que Jenelle a été accusée de « mauvaise parentalité » après avoir échoué à « attacher correctement » sa fille Ensley dans le siège auto.

Samedi, elle a partagé un instantané d’Ensley, quatre ans, alors qu’elle dormait pendant le trajet en voiture.

La légende indiquait que son petit « a été anéanti des memaws ».

Maman ado les adeptes se sont précipités vers Reddit quand ils ont remarqué Ensley n’était pas « correctement bouclé » dans son rehausseur.

Un fan a déclaré: « Est-ce qu’elle est même foutue du tout? Putain de merde, juste avoir à claquer les pauses l’enverrait voler dans le siège. Peu importe si quelqu’un la pousse à l’arrière ou la fait tordre. JÉSUS. »

Un autre fan a écrit : « … Est-ce qu’elle porte même la fichue période de ceinture de sécurité ? »

Jenelle partage Ensley avec son mari, David – qui est également le père de sa fille Maryssa d’une relation précédente.

Elle a également un fils Jace, 11 ans, avec son ex Andrew Lewis, 32 ans, et son fils Kaiser, six ans, avec son ex Nathan Griffith, 33 ans.