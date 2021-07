TEEN Mom Jenelle Evans a encore une fois critiqué ses ennemis à travers la danse après qu’on lui ait dit de « obtenir un vrai travail ».

L’ancienne star de télé-réalité, 29 ans, a dansé dans un petit short, une casquette de baseball et un débardeur dans sa cuisine sur le célèbre morceau de Destiny’s Child, Bills, Bills, Bills.

5 L’ex Teen Mom 2 star Jenelle Evans a utilisé le pouvoir de la danse pour claquer les trolls qui lui ont dit de » trouver un vrai travail «

5 Elle a dansé et twerk en portant un petit short et un débardeur Crédit : TikTok/Jenelle Evans

Elle a twerk et tournoyé dans le TikTok qui disait « quand les gens me disent de trouver un vrai travail ».

« Vous ne payez pas mes factures », a-t-elle légendé le post.

Certains de ses fans ont adoré et l’ont encouragée à continuer à travailler en tant qu’« influenceuse » où elle fait la promotion de différents produits sur ses réseaux sociaux.

« Dites à em boo », a écrit un fan.

Un autre a ajouté : « Pourquoi est-ce important ce que les gens font pour de l’argent tant que ce n’est pas illégal ?

Lorsqu’une personne a demandé « si vous deviez trouver un emploi, que pensez-vous que ce serait », a répondu Jenelle, « quelque chose dans le domaine médical ».

PARCOURS DE CARRIÈRE DE JENELLE

Le EX MTV la star s’est tournée vers les médias sociaux pour influencer son mari David Raison a été viré de Teen Mom 2 en 2018 après avoir publié des tweets que de nombreux fans ont trouvés offensants et haineux envers la communauté LGBTQ.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Jenelle a défendu le comportement controversé de son mari.

Mais l’ex Maman adolescente 2 a surpris certains de ses fans avec les mouvements de danse après avoir précédemment déclaré qu’elle jouait au « jeu de l’attente » avant qu’elle ne puisse devenir « paralysée » à cause de son trouble de la moelle épinière.

JOUER AU « JEU D’ATTENTE »

Plus tôt ce mois-ci Jenelle a posté une série de TikToks d’autres personnes qui souffrent également de syringomyélie, un trouble qui provoque le développement d’un kyste rempli de liquide dans la moelle épinière, et ont parlé de l’inévitabilité de la paralysie.

Dans une vidéo, elle a hoché la tête en signe d’accord alors qu’un utilisateur de TikTok, @syringo_ nichole, a décrit les symptômes de la vie avec le trouble rare de la colonne vertébrale.

Jenelle avait l’air résignée alors que Nichole décrivait faire face à l’atrophie musculaire et à la pression sur son cœur et ses poumons, avant de révéler qu’elle avait été transportée aux urgences seulement 10 minutes après avoir réalisé la vidéo.

Dans un autre TikTok, Jenelle a regardé tristement un utilisateur utiliser une voix off pour répondre à la question: « N’est-ce pas effrayant de savoir que vous allez être paralysé? »

Jenelle a sous-titré la vidéo: « C’est un jeu d’attente maintenant. »

La mère de trois enfants avait précédemment décrit se sentir « en état de choc » et « effrayée » après que les médecins eurent découvert un kyste rempli de liquide dans sa colonne vertébrale.

Jenelle a également répondu aux fans en leur disant qu’elle avait une autre IRM prévue plus tard cette année pour obtenir une mise à jour sur son état.

La syringomyélie est le développement d’un kyste (appelé syrinx) dans la moelle épinière, qui provoque douleur et faiblesse et, dans certains cas, peut entraîner une paralysie.

Les symptômes comprennent des maux de tête, des douleurs dans le cou, les bras et le dos, une perte de réflexes et une faiblesse musculaire.

UNE ROUTE ROCHEUSE

Jenelle a annoncé la nouvelle aux fans sur ses histoires Instagram, disant qu’elle était « sous le choc ».

La star de la télévision a expliqué son état dans un Vlog YouTube appelé « Mon cou, mon dos. »

Elle a dit qu’elle luttait contre des maux de tête quotidiens et qu’elle avait le cou « qui craque 10 fois par jour ».

L’alun Teen Mom 2 a été avoir fait des tests au cours des cinq derniers mois et ne pas obtenir de réponses, ce qu’elle a décrit comme « vraiment frustrant ».

Auparavant, Jenelle – qui est marié à David Eason – eu une IRM, qui a révélé le kyste dans sa colonne vertébrale.

‘J’AI MAL AU COU’

Elle a déclaré à propos de ses problèmes de santé quotidiens : « J’ai des douleurs au cou tous les jours et des maux de tête tous les jours et mon cou se fissure tous les jours.

« Je fais ce que je peux. À ce moment-là, à 5 heures, je dois généralement taper parce que mon cou me fait très mal. J’essaie de me lever et d’être heureux et d’agir comme si je n’avais pas ce problème.

« J’ai aussi la tête qui tremble, c’est un peu embarrassant, ça ressemble à un tremblement. Mes mains ne sont pas si stables et mes doigts sont engourdis la plupart du temps. »

« C’est un peu effrayant. J’ai l’impression que je perds lentement mes capacités dans mes mains et j’en ai vraiment besoin. J’ai vraiment besoin de mes mains », a-t-elle ajouté.

Jenelle – qui est maman de Jace, 11 ans, Kaiser, six ans, et Ensley, quatre ans – a poursuivi: « C’est vraiment nul. Ça a dû être la pire chose de ma vie quand j’ai eu mes résultats.

« C’est juste, comme si ta vie est hors de propos. J’ai mes enfants ici et mon travail est en ligne. Beaucoup de choses me passent par la tête en ce moment. »

5 Elle a twerk dans sa cuisine et a dit aux ennemis « vous ne payez pas mes factures » Crédit : TikTok/Jenelle Evans

5 Jenelle a récemment révélé qu’elle pourrait devenir paralysée après avoir reçu un diagnostic de maladie rare de la colonne vertébrale Crédit : TikTok/Jenelle Evans