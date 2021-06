La maman adolescente Jenelle Evans souhaite à son fils Kaiser un joyeux 7e anniversaire alors qu’il est avec son père Nathan Griffith pendant le premier été à l’extérieur

TEEN Maman alun Jenelle Evans a souhaité à son fils Kaiser un joyeux 7e anniversaire.

Le garçon d’anniversaire passe son premier été avec son père, Nathan.

Jenelle a posté une série de photos avec Kaiser sur Instagram en l’honneur de son anniversaire.

Elle a légendé les adorables clichés : « Joyeux anniversaire à mon Bubba ! 7 ans de gentillesse, d’humour et d’être un #MommasBoy complet.

« La première fois que je suis loin de Bubba le jour de son anniversaire, mais je suis sûr qu’il s’éclate chez son père. »

Plus tôt ce mois-ci, Jenelle a révélé que Kaiser passait le l’été avec papa Nathan Griffith « pour la première fois ».

Elle a déclaré dans une vidéo TikTok: « Il est temps de déposer Kaiser avec son père pour l’été. »

Jenelle a également montré la nouvelle couleur de cheveux de l’enfant, notant: « Et regardez ce violet Cheveu! »

Elle a ajouté: « J’ai dû faire un sac parce qu’il va être absent pendant six semaines. »

Jenelle a également partagé dans le clip: «C’est tellement génial que les choses puissent être si civiles entre nous tous maintenant, là où nous ne nous disputons pas lors des débarquements et que tout le monde s’entend. Coparentalité bien faite.

Jenelle a sous-titré le message: « #CoParenting bien fait. Bubba est parti pour l’été chez son père !

La maman de trois enfants a également partagé la nouvelle dans un tweeter, écrivant : « Kaiser est allé passer l’été avec son père pour la première fois. C’est bizarre !

En plus de Kaiser et Ensley, qu’elle partage avec son mari, David Eason, Jenelle est également la mère d’un fils de 11 ans, Jace.





Jenelle a également récemment partagé des photos de Kaiser jour de remise des diplômes spécial sur Instagram.

Le EX Maman adolescente 2 La star a posé avec une casquette et une robe Kaiser avec Jace, Ensley et son mari David Eason et sa fille Maryssa.

Jenelle a sous-titré le message: « Yay for Kaiser! Après avoir lutté avec #Kindergarten pendant 2 ans maintenant et puis COVID se produit, il a eu du mal à essayer de se concentrer.

« Super heureux de dire qu’il est enfin arrivé en 1re année ! Nous sommes TELLEMENT fiers de toi Bubba ! #KindergartenGraduation.