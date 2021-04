JENELLE Evans a critiqué son ancien co-animateur de podcast, Deavan Clegg, pour avoir tenté de «la faire virer» de leur projet Girl S #! T.

le Adolescent maman 2 alun – qui était supprimé du podcast le mois dernier – accusé Fiancé de 90 jours star Deavan, 23 ans, de « passer derrière son dos ».

8 Jenelle Evans a critiqué Deavan Clegg pour avoir « tenté de la faire virer » de leur podcast Girl S #! T Crédit: Jenelle Eason / YouTube

Discuter leur amitié initiale sur elle Youtube canal, Jenelle a déclaré: « Je pensais que nous nous entendions plutôt bien parce que nous sommes restés ensemble dans un AirBnb. »

Pendant leur séjour, les MTV alun a affirmé avoir parlé de l’incident de 2019 dans lequel le mari de Jenelle, David Eason a tiré sur son chien Nugget après que l’animal aurait mordu le visage de leur fille Ensley, âgée de quatre ans.

Ils auraient également parlé de la «haine» des fans et de la manière dont la fusillade de David a conduit les trois enfants de Jenelle à être temporairement emmenés par le CPS.

David a été renvoyé de Teen Mom 2 en 2018 après lancer une diatribe « homophobe » sur Twitter où il a comparé des membres de la communauté LGBTQ + à des chiens.

8 Ils étaient cohôtes sur le podcast le mois dernier Crédit: Deavan Clegg / Instagram

8 Jenelle a accusé Deavan, 23 ans, de « passer derrière son dos » Crédit: Jenelle Eason / YouTube

8 Elle a nié les affirmations de Deavan selon lesquelles elle « ne savait pas » le passé de Jenelle Crédit: Jenelle Eason / YouTube

«Elle était parfaitement consciente de tout et complètement consciente de ma série YouTube impliquant CPS», a insisté Jenelle, 29 ans.

«Donc, pour elle, dire qu’elle n’avait aucune idée de moi est faux. Elle le savait définitivement.

«En plus de tout ça, je suppose qu’elle s’est fâchée pour une raison ou une autre et est allée derrière mon dos et a essayé de me faire lâcher prise.

« Ai-je été officiellement relâché? Non. Suis-je producteur [the podcast]? Oui. »

8 Deavan a dit au Sun qu’elle ne voulait pas travailler avec Jenelle après avoir entendu David tuer son chien Crédit: Deavan Clegg / Instagram

La star de Teen Mom a annoncé le mois dernier qu’elle était co-héberger et produire Girl S #! avec une série d’influenceurs sur les réseaux sociaux.

Mais le soir de la soirée de lancement, Girl S #! T a révélé que Jenelle ne serait pas présente en raison de «circonstances imprévues».

Deavan a parlé au soleil du licenciement de Jenelle, affirmant qu’elle n’avait aucune idée du passé controversé de la personnalité de la télévision.

La star de TLC a déclaré: «J’ai dit au [podcast] propriétaire, je ne serais pas impliqué dans un projet qui travaille avec quelqu’un avec ces allégations. C’est tout ce que je suis contre.

8 David a tiré et tué son chien Nugget en 2019 après que l’animal aurait mordu leur fille Crédit: Jenelle Evans / Instagram

Deavan a également mis fin aux affirmations de Jenelle selon lesquelles elle « l’a choisie à la main » et qu’elle est le « producteur » de Deavan.

«Ce n’est pas vrai… Elle n’était jamais productrice quand je me suis inscrite. Elle a dit qu’elle connaissait quelqu’un qui travaillait sur un grand projet et a dit de sauter sur un appel de zoom si vous voulez être impliqué», a déclaré Deavan.

«Je suis allé à la réunion et il y avait plusieurs autres filles. Elle ne m’a pas embauché et elle n’a jamais été ma productrice. Il y avait plusieurs filles et Jenelle et moi faisions partie du casting comme les autres filles.

Fiancé de 90 jours blogueur John Yates a affirmé que Deavan a exprimé ses inquiétudes quant au fait que Jenelle fasse partie du projet.

8 Jenelle a blâmé « la culture d’annulation » pour la raison pour laquelle elle n’a pas été invitée à la soirée de lancement du podcast Crédit: Jenelle Evans / Instagram

Le blogueur a déclaré: «Deavan n’était pas au courant de la trame de fond de Jenelle… elle ne connaissait pas le passé de Jenelle.

«Quand Deavan a présenté le problème aux pouvoirs en place et a exprimé ses inquiétudes, ainsi que les autres personnes présentes sur le podcast ont exprimé leurs inquiétudes concernant le passé mouvementé de Jenelle, cela a suffi à Jenelle pour se faire virer.

«D’une certaine manière, vous pouvez dire que c’était Deavan. Une fois qu’elle a découvert le passé mouvementé, elle a dit: « Je ne peux pas supporter cela. Je ne peux pas être impliqué avec quelqu’un qui a, comme, des meurtres de chiens. »

8 Le joueur de 29 ans a trois enfants – Jace, 11 ans, Kaiser, six ans et Ensley, quatre Crédit: Instagram / Janelle Evans

Jenelle blâmé « annuler la culture » pour savoir pourquoi elle n’a pas été invitée à la soirée de lancement du podcast.

La mère de trois enfants a déclaré sur TikTok: « Vous connaissez la culture d’annulation, c’est essentiellement pourquoi. Alors je vais siroter cette boisson – oh merde je suis sorti – et vous vous amusez les gars à la fête. »

Elle a ajouté: « J’espère que vous passez un bon moment, car aucun de vous ne se parle. »

La vlogger a également partagé une vidéo d’elle-même en synchronisation labiale avec David tout en mangeant leur repas, qu’elle a sous-titrée: « Tout le monde déteste @easondavid mais » La vie est une salope et ici mec. « »