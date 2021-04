Jenelle Evans, une ancienne de TEEN Mom 2, a été moquée pour «n’avoir aucune compétence» après le lancement de son nouveau podcast.

La jeune femme de 29 ans a fait part de son intention de lancer son dernier podcast après avoir été renvoyée de son premier.

Elle a partagé la nouvelle sur son histoire Instagram mardi[/caption]

Mardi, le licencié MTV l’étoile l’a emmenée Histoire d’Instagram pour promouvoir son podcast intitulé The Jenelle Evans Podcast.

Après avoir taquiné le podcast « à venir », Jenelle a continué à promouvoir le nouveau projet en partageant un clip des coulisses de son ordinateur portable et de son microphone.

Elle a conclu les diapositives Instgram Story en republiant un fan partageant qu’il est «tellement excité» pour le podcast.

Alors que Jenelle semble clairement enthousiaste à l’idée de lancer le nouveau podcast, un certain nombre de critiques se sont tournés vers Reddit pour critiquer l’ancien. Adolescent maman 2 star pour l’idée.

L’ancienne star de télé-réalité a taquiné les fans avec un regard dans les coulisses du podcast[/caption]

Certains fans de Jenelle ont exprimé leur enthousiasme face au podcast[/caption]

Une personne a écrit: « Oh mon Dieu non. »

Un autre a ajouté: « Elle fera deux épisodes avant d’abandonner complètement, tout comme la débâcle de Jenelle’s World l’été dernier. »

Un troisième a sonné: « Qui diable demande ça. »

Les critiques ont continué alors qu’un autre utilisateur de Reddit écrivait: «Elle n’a pas de travail et reste toute la journée sur ses terres marécageuses. Je me demande de quoi elle va parler.

Un critique suivant a souligné: «Si vous accédez à l’insta qu’elle a créé pour le podcast, elle a d’abord dit que ce serait ‘à venir’ en 2019.»

Une autre personne a ajouté: «J’ai hâte de voir comment cela se passe. Elle ne pourra pas réserver d’invités, elle n’a aucune compétence formelle ni aucune formation à partager, et elle n’est divertissante que lorsque nous nous moquons d’elle. Je lui donne 4 épisodes. J’espère qu’elle est au moins assez intelligente pour ne jamais mettre David au micro. »

D’autres ont critiqué la façon dont Jenelle commercialisait le podcast, comme l’a écrit une personne: «Vous savez qu’elle a ajouté ‘graphiste’ à son CV après ce déménagement de GENUIS avec les L’s in jenelle.

Jenelle a récemment été renvoyée du podcast Girl S #! T[/caption]

Elle prévoyait auparavant de co-animer et de produire le podcast[/caption]

Le nouveau podcast de Jenelle survient peu de temps après qu’elle a été renvoyée de la co-hébergement et de la production d’un nouveau podcast appelé Girl S #! T, qui présente la star de 90 Day Fiance Deavan Clegg et des influenceurs tels que Gabrielle Egan.

Malgré la promotion de son implication dans le podcast, Girl S #! T a révélé sur Instagram que Jenelle et son mari David Eason n’assisteraient pas à la soirée de lancement du podcast en raison de «circonstances imprévues».

Alors que Jenelle a blâmé «la culture d’annulation» pour les raisons pour lesquelles elle n’était pas à la fête, elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas été renvoyée du podcast.

cependant, Gabbie a déclaré en exclusivité au Sun que Jenelle «avait été lâchée» à cause de son passé, qui inclut David admettre avoir tiré et tué le chien de la famille Nugget pour avoir agressé leur fille Ensley.

Jenelle et David ne sont pas étrangers à la controverse[/caption]





Gabbie a déclaré: «On m’a dit que Jenelle était licenciée de la production à cause de nouvelles informations découvertes sur son passé et une grande partie de la distribution était mal à l’aise de travailler avec elle.

«Depuis que nous avons posté avec Jenelle, beaucoup d’entre nous ont perdu des abonnés, ont reçu beaucoup de haine pour même être associés à elle. D’après ce que je sais, Jenelle n’est plus associée à Girl S #! T. »

Jenelle et David ne sont pas étrangers à la controverse, car ils sont régulièrement critiqués en ligne pour leurs actions quotidiennes.

En plus d’Ensley, quatre ans, Jenelle est également la mère d’un fils de 11 ans, Jace, avec son ex Andrew Lewis et son fils de six ans, Kaiser, avec son ex Nathan Griffith.

L’ancienne star de télé-réalité est la mère de trois enfants[/caption]