Les FANS troll Jenelle Evans pour avoir fait étalage de ses compétences parentales malgré la perte de la garde de son aîné Jace.

le Maman ado star a perdu la garde de son fils il y a dix ans et n’a eu droits de visite depuis.

11 Jenelle a perdu la garde de Jace en 2010 Crédit: MTV

Jenelle, 29 ans, a pris à TIC Tac aujourd’hui pour partager une vidéo sur «la vie de maman» après une journée à la plage avec ses plus jeunes enfants.

La star de télé-réalité a prononcé les mots: «Quand mes enfants seront plus âgés, j’espère qu’ils se remémoreront nos jours et verront que maman a essayé.

«Elle a essayé même si elle était fatiguée ou stressée. J’espère qu’ils savent que j’ai tout fait pour eux.

«J’avais bien l’intention d’être une maman formidable», a-t-elle conclu en sous-titrant son clip: «Quand mes enfants seront plus âgés … #MomLife #Parentement. «

11 Elle a partagé un TikTok sentimental sur la parentalité Crédit: @ jenellelevans / TikTok

11 Les fans se sont interrogés sur son fils aîné Crédit: @ jenellelevans / TikTok

Les fans n’étaient cependant pas convaincus, car ils se sont appuyés sur les commentaires pour rappeler à la star de la télévision qu’elle n’avait pas la garde de son fils aîné.

«Mais où est Jace», a demandé l’un d’eux, car seuls Kaiser, six ans, et Ensley, quatre ans, ont été vus dans la vidéo.

« Ouais, mais tout ce qu’ils ont à faire est de regarder les épisodes de Teen Mom », a plaisanté un autre, commentant le comportement erratique passé de Jenelle.

« Lol maman était une épave de train à la télé », a convenu un troisième, tandis qu’un quatrième a ri: « Girl you funny … Jace saura que tout ce qu’il a à faire est de regarder les rediffusions pour se rafraîchir. »

Jace est resté sous la garde de sa grand-mère Barbara depuis juin 2010 après que les actions sauvages de Jenelle l’ont jugée impropre à la parentalité.

Le jeune homme de 11 ans a récemment souffert de problèmes de comportement après avoir délibérément a mis le feu à la maison de Barbara.

Dans une série de documents judiciaires de Caroline du Nord obtenus par The Sun, la star de Teen Mom 2 a demandé la garde exclusive de son fils en difficulté et a demandé au tribunal d’accorder garde d’urgence à elle le 28 janvier 2021.

Les documents mentionnent l’affirmation de Jenelle selon laquelle le 19 décembre 2020, Jace et sa grand-mère «se sont disputés tout au long de la journée».

11 Jace vit avec sa grand-mère Barbara Crédit: MTV

11 Il a « agressé physiquement » la mère de Jenelle Crédit: MTV

«L’enfant mineur a été agressé physiquement [Barbara] blessant deux fois [Barbara.] L’enfant mineur a également brûlé le tapis parce qu’il était en colère contre [Barbara].

«L’enfant mineur a des antécédents d’allumage d’incendies dans la maison de [Barbara]. »

Jenelle a allégué que sa mère «n’a pas contacté la ligne de crise ni cherché de traitement ou d’aide professionnelle pour l’enfant mineur au cours de cet incident».

La personnalité de la télévision a affirmé que «un changement substantiel de circonstances [was] affectant le bien-être de l’enfant mineur »et que son fils« risquait de subir des blessures ».

11 La star de Teen Mom a tenté de reprendre la garde de son fils Crédit: MTV

11 Elle et Barbara se sont disputées la garde à vue Crédit: MTV

La mère de trois enfants a ajouté que «les problèmes de comportement de plus en plus graves de Jace le rendent physiquement agressif, incontrôlable et dangereux.

Jenelle a également affirmé que sa mère «ne pouvait pas contrôler les comportements de l’enfant mineur» et qu’elle devrait se voir confier la garde principale de son fils.

Barbara et sa fille ont été dans une bataille constante sur le pré-adolescent au cours des dernières années, car la star controversée estime que le comportement de Jace «s’améliore considérablement» lorsqu’elle est sous sa garde.

La star de télé-réalité a demandé que si ses souhaits sont exaucés, la relation de son fils avec sa grand-mère soit «thérapeutique par nature jusqu’à ce qu’ils soient capables de gérer de manière appropriée le conflit dans leur relation».

Une audience du tribunal a été fixée au début du mois et fait maintenant face à une poursuite pour une date ultérieure.