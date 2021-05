Jenelle Evans, une ancienne de TEEN Mom 2, a révélé qu’elle et son mari David Eason «bloquaient» et «ignoraient» les trolls.

La jeune femme de 29 ans a expliqué comment elle avait écarté ses critiques alors que le couple controversé continuait de recevoir de la haine.

Vendredi, Jenelle a publié une vidéo sur TIC Tac dans lequel un fan a demandé comment «David gère toute la haine».

Le licencié MTV star a répondu: « Eh bien, il y a cette chose géniale appelée commentaires filtrés. Si vous insérez des mots » déclencheurs « ou des mots que vous ne voulez pas dans votre section de commentaires, TikTok les marquera pour vous.

« Cela aide beaucoup, mais aussi nous bloquons les gens tout le temps et je pense qu’il vaut mieux les ignorer. »

Elle a poursuivi: « Et je pense que David fait beaucoup d’ignorance et nous restons beaucoup occupés. »

L’ancien de Teen Mom 2 a légendé le clip: « Réponse à @_. dana .._ LES COMMENTAIRES FILTRÉS SONT UNE CARACTÉRISTIQUE INCROYABLE! «

Jenelle et David, 33 ans, se sont mariés en 2017.

Le couple partage sa fille Ensley, âgée de quatre ans, tandis que Jenelle est également la mère des fils Jace, 11 ans, et Kaiser, six ans.

Le couple reçoit régulièrement des réactions négatives de la part des fans sur des sujets allant de leurs convictions politiques à leurs choix parentaux.

Récemment, Jenelle et David ont reçu des réactions négatives d’Internet pour ne pas porter sa ceinture de sécurité en conduisant avec leurs enfants.

Dans une vidéo TikTok, David avait un téléphone à la main, qui aurait dû se trouver sur le volant.

Les fans ont également remarqué qu’Ensley et Jace avaient été repérés à l’arrière du véhicule.

La légende disait: « C’est ma meilleure amie, mais elle n’arrêtera pas de bouger. Agir comme si nous n’étions pas des meilleures amies ou quelque chose de #DontMessWithHer. »

Les fans se sont précipités sur les commentaires pour les critiquer parce qu’ils n’étaient pas en sécurité sur la route, comme l’a commenté un adepte: « Ok …. pas de ceinture de sécurité …. conduire au téléphone … pas de mains sur le volant … vraiment? ?! «

Une autre personne a écrit: « Ne devrait pas être au téléphone en conduisant. »

Un troisième commentateur a ajouté: « J’aimerais que vous puissiez voir les scènes que j’ai vues à cause des gens au téléphone. En plus de cela, pas de ceintures de sécurité? »

Peu de temps après que la vidéo a été critiquée par les fans, Jenelle a révélé que David avait perdu son permis de conduire.

le Adolescent maman 2 ancien élève: «Comment perdez-vous une licence de pension alimentaire non payée?! C’est la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue. Dave avait un billet de ceinture de sécurité non payé.

« Dans l’état de Caroline du Nord, ils SUSPENDENT votre licence jusqu’à ce que vous payiez vos billets. Donc, cela n’a jamais été révoqué et n’a été suspendu que pendant 2 jours. »

Un troll a alors remarqué: « Oh, alors maintenant vous admettez qu’il a perdu son permis. »

Les problèmes de licence de David remontent à environ un an.

Selon un greffier du comté de Columbus, en Caroline du Nord, David a été arrêté pour excès de vitesse en juillet et s’est avéré être conduire avec un permis révoqué.

Le EX Étoile MTV a été rédigé pour les deux infractions, alors qu’il n’a pas été confirmé si David avait récupéré son permis.