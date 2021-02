Teen Mom alun Jenelle Evans a partagé qu’elle sera clouée au lit pendant deux jours après une procédure «invasive» de la moelle épinière.

Le maman de trois enfants a déclaré aux fans que les médecins enquêtent sur les raisons pour lesquelles elle souffre d’un problème de «coup de cou».

Jenelle a partagé dans ses histoires: « Je sais que beaucoup d’entre vous se demandent probablement, » Eh bien, un scanner n’est pas si mal avec le contraste. Vous le faites juste. Vous sortez. Oui, c’est un scanner normal. Ce que j’avais fait était un myélogramme CT. Donc ce qu’ils font, c’est en gros une ponction lombaire. Vous obtenez une péridurale. Et ils mettent le colorant dans votre moelle épinière.

« Et puis ça brille et puis ils font des radiographies et des tomodensitogrammes comme le boom, le boom, le boom, avant que le colorant ne disparaisse. Et puis il montre l’intérieur de votre moelle épinière. Et c’est pourquoi j’ai fait cela était de regardez plus en profondeur parce que oui, j’ai des IRM.

« Ensuite, une fois cette procédure terminée, ils ne veulent pas que vous vous leviez. Ils ne veulent pas que vous fassiez une activité intense pendant 24 heures. Je dois m’allonger ici dans le lit à plat. Oui, donc il n’y a pas de fuite de liquide céphalo-rachidien le site d’incision. Donc oui c’est assez invasif, et maintenant je suis cloué au lit pendant deux jours.

Jenell a également partagé une photo d’elle à l’hôpital avec une intraveineuse toujours dans sa main sous-titrée: « Je l’ai fait vous tous. Merci pour la motivation. Je vais faire une vidéo YouTube sur tout ce sujet pour vous tous. »

Elle a partagé un autre cliché tenant des fleurs sous-titré: « @ easondavid88 est le meilleur. »

Plus tôt aujourd’hui David, 32 ans, s’est rendue sur Instagram en disant aux fans que Jenelle, 29 ans, subissait procédure tout en exprimant son inquiétude.

Il a légendé une photo d’elle tintant son verre avec le sien: « Tout le monde garde ma belle femme @ j_evans1219 dans vos pensées et vos prières.

«Elle passe un myélogramme mri avec contraste aujourd’hui et j’espère qu’ils trouveront quelque chose pour qu’elle se sente mieux!

« Nous t’aimons tellement bébé, tu as ça! »

Au cours du week-end, Jenelle a révélé qu’elle allait bientôt commencer un nouveau travail, après avoir été renvoyé de Teen Mom.

Dans la légende de sa vidéo TikTok, Jenelle a taquiné: «Entrez dans mon monde. Grande nouvelle à venir! »

Elle a récité sarcastiquement ce que les trolls lui disent toujours, en disant: «Va chercher un travail, va chercher un vrai travail.»

En réponse, elle a partagé: «Eh bien, laissez-moi vous montrer ce que je fais. J’ai quelque chose dans ma manche et j’ai hâte de le partager avec vous les gars.

Elle a ajouté «ça va être tellement amusant», et a montré un coin studio et sa salle de jeux, qui dispose d’une table de billard et d’une télévision à écran plat.

«Nous avons tout l’équipement dont nous avons besoin pour quoi que ce soit», a-t-elle déclaré, tout en donnant un aperçu de l’équipement informatique et d’un studio de spectacle complet avec un bureau d’ancrage et un écran de téléprompteur.

L’ancienne star de Teen Mom était tiré de l’émission MTV en 2019 après que David a tiré et tué leur chien de la famille, Nugget.

Elle a révélé dans un TikTok séparé qu’elle était en fait toujours sous contrat avec le réseau, malgré son abandon, c’est pourquoi elle n’a pas pu chercher un nouveau concert de télé-réalité.

Jenelle est la mère de Jace, 11 ans, Kaiser, 6 ans, et Ensley, 3 ans, et la belle-mère de la fille de David, Maryssa.