TEEN Mom 2 alun Jenelle Evans a révélé qu’elle avait appelé son père séparé pendant une « nuit d’ivresse ».

La femme de 29 ans a admis qu’elle avait essayé de renouer avec son père après des années sans se voir ni se parler.

6 Jenelle a révélé qu’elle avait tendu la main à son ex-père lors d’une « nuit ivre » Crédit : YouTube

6 Elle a dit que l’appel avait été passé pendant son séjour sur Teen Mom 2 Crédit : MTV

Lors du premier épisode de son podcast Le podcast de Jenelle Evans, l’ancien MTV La star a parlé de sa relation tendue avec son père biologique.

L’épisode a commencé avec Jenelle déclarant qu’il avait divorcé de sa mère, Barbara, quand elle avait trois ou quatre ans, alors qu’ils ont perdu le contact quand elle a déménagé à Caroline du Nord à 12 ans.

Après des années sans voir son père, Jenelle a admis qu’elle et son mari David Raison, 33 ans, a déjà essayé d’appeler son père.

le Maman adolescente 2 alun s’est souvenue d’avoir essayé de contacter son père « après avoir bu quelques verres ».

Jenelle a dit que son père « semblait vraiment ivre », alors elle a raccroché.

Le couple tournait encore Teen Mom 2 à l’époque, bien qu’elle n’ait jamais dit aux producteurs son intérêt à renouer avec son père parce qu’elle ne voulait pas que le moment soit documenté dans la série.

Elle a expliqué: « J’avais peur qu’ils me mettent dans la situation de » Oh, tu vas rencontrer ton père. Tournons-le pour la première fois.

« Et je suis assis ici comme: » Je veux le faire tout seul sans personne autour et je dois le faire pendant mon temps privé personnel. « ‘

Jenelle – qui a une relation difficile avec sa mère – a conclu: « Je pense que c’était très important pour moi, alors j’avais un peu peur pour une fois de dire à MTV que j’avais contacté mon père. »

LES DÉMONS DU PAPA DE JENELLE

Également au cours de l’épisode, Jenelle a parlé de l’abus d’alcool de son père et a déclaré que c’était un facteur dans le divorce de ses parents.

Elle a dit à ses auditeurs : « Je ne sais pas pourquoi mon père a fini par partir. Je sais juste que ma mère a beaucoup parlé de lui en train de boire et je suppose qu’il avait une dépendance à la cocaïne, d’après ce que j’ai entendu.

‘NERVEUSE’ POUR SE RECONNECTER

De retour en mars, Jenelle a admis qu’elle était « nerveuse » de contacter son père séparé et se sentait « jaloux » de la relation de David avec son père.

La mère de trois enfants a déclaré dans un Vidéo TikTok: « Honnêtement, je pense que la partie la plus étrange est de grandir sans père.

« Grandir et voir mes amis autour de leurs pères et comment leurs pères les traitaient, et comment le père de David le traite maintenant, ça me rend jaloux d’une certaine manière mais ça me rend aussi triste.

« Cela me bouleverse que vous sachiez, il ne voulait pas être impliqué et il ne veut toujours pas être impliqué. Et il a des petits-enfants qu’il ne connaît pas mais je ne sais pas.

« Il ne m’a jamais contacté et je suis un peu nerveux de le contacter. »

6 Jenelle a passé l’appel ivre avec son mari David Crédit : Instagram

6 Sa relation houleuse avec sa mère a été documentée sur MTV Crédit : MTV

6 Elle a précédemment admis être «nerveuse» de tendre la main à son ex-père Crédit : Instagram