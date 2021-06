La maman adolescente Jenelle Evans révèle que son fils Kaiser, 6 ans, passe l’été avec son père Nathan Griffith « pour la première fois »

TEEN Mom 2 alun Jenelle Evans a révélé que son fils de six ans, Kaiser, passait l’été avec son père Nathan Griffith « pour la première fois ».

Le joueur de 29 ans a partagé la nouvelle dans un TIC Tac vidéo, qu’elle a postée vendredi.

12 Jenelle a révélé que Kaiser passait l’été avec papa Nathan Crédit : TikTok

12 Cela marquera le premier été de l’enfant de six ans avec son père Crédit : TikTok

Dans le clip, Jenelle et sa famille a conduit dans leur voiture alors qu’elle zoomait sur Kaiser pour montrer ses cheveux violets.

Elle a dit en voix off: « Il est temps de déposer Kaiser avec son père pour l’été. »

« Et regarde ces cheveux violets ! »

le MTV La star a ensuite tourné la caméra vers sa fille de quatre ans, Ensley, alors qu’elle s’exclamait : « Le jumelage comme d’habitude ! »

Les clips suivants montraient le mari de Jenelle David Raison, 32 ans, au volant, tandis qu’elle a ensuite montré un sac à dos coloré avec le nom de son fils dessus.

12 Jenelle a partagé la nouvelle dans une vidéo TikTok Crédit : TikTok

12 Le clip a commencé avec Jenelle soulignant les cheveux violets de Kaiser Crédit : TikTok

12 Elle a tourné à David derrière le volant Crédit : TikTok

12 Jenelle a expliqué que Kaiser sera parti pendant six semaines Crédit : TikTok

Jenelle a déclaré: « J’ai dû faire un sac parce qu’il va être absent pendant six semaines. »

Après avoir partagé des clips d’oies traversant la route et les champs de maïs, Kaiser a fait ses adieux à Ensley alors que Jenelle appelait ses enfants « des cœurs doux ».

Alors que Kaiser se dirigeait vers Nathan, le Maman adolescente 2 L’alun a poursuivi: «C’est tellement génial que les choses puissent être si civiles entre nous tous maintenant, où nous ne nous disputons pas lors des livraisons et que tout le monde s’entend.

« La coparentalité est bien faite. »

Le clip s’est terminé avec Kaiser disant au revoir au chien de la famille Rosie.

Jenelle a sous-titré le message: « #CoParenting bien fait. Bubba est parti pour l’été chez ses pères !

12 Jenelle a également fait l’éloge de ses compétences en coparentalité dans le clip Crédit : TikTok

12 La personnalité de la télévision a également partagé la nouvelle sur Twitter Crédit : Twitter

La mère de trois enfants a également partagé la nouvelle dans un tweeter, écrivant : « Kaiser est allé passer l’été avec son père pour la première fois. C’est bizarre !

En plus de Kaiser et Ensley, Jenelle est également la mère d’un fils de 11 ans, Jace.

Alors que Jenelle et Nathan semblent être bien placés, cela n’a pas toujours été le cas pour les ex.

Jenelle et David se sont disputés auparavant avec Nathan alors qu’il tentait d’obtenir la garde complète de Kaiser, bien qu’ils aient finalement opté pour la garde conjointe.

De retour en mai, David a affirmé que Nathan « voulait revenir » avec Jenelle tandis qu’elle et son mari se séparent temporairement.

12 Jenelle et Nathan ne se sont pas toujours entendus Crédit : Getty

12 Le couple s’était déjà disputé la garde de leur fils Crédit : Twitter

Lorsqu’un fan a demandé si David savait que Jenelle avait couché avec Nathan « l’année dernière », David a immédiatement applaudi lors d’une vidéo Instagram Live.

Il a déclaré: « Ce n’est même pas l’année dernière que Jenelle et moi avons rompu, c’était l’avant-dernière année.

« Mais savez-vous que lorsqu’elle était au Tennessee, elle me racontait comment Nathan se comportait alors elle me mettait à trois à chaque fois qu’il disait ‘Appelez-moi, appelez-moi, appelez-moi.’

« J’ai écouté la conversation et c’était hilarant, ça m’a énervé ! »

12 Jenelle et David se sont mariés en 2017 Crédit : Getty

Jenelle est ensuite intervenu et a déclaré: « Nous n’allons pas entrer dans les détails, mais il a répété des choses inappropriées encore et encore, et il n’avait aucune idée que nous parlions. »

David a ajouté: « Il n’avait aucune idée, personne ne savait que nous étions à nouveau ensemble. Nous n’avons pas été séparés aussi longtemps que les gens pensaient que nous l’étions.

« Nous parlions depuis un moment, mais comme je l’ai dit, c’était il y a un an. Je suis sûr qu’il y a tellement de types de rumeurs mais c’était hilarant si tu avais été là. »