La maman adolescente Jenelle Evans révèle que sa fille Ensley, 4 ans, se bat contre le vitiligo, tout comme le père David Eason

Jenelle Evans, une ancienne maman adolescente, a révélé que sa fille Ensley, âgée de 4 ans, souffre du vitiligo.

Le mari de Jenelle et le père d’Ensley, David Eason, sont aux prises avec la même maladie, ce qui fait perdre de la couleur à la peau par plaques.

8 La maman adolescente Jenelle Evans a révélé que sa fille Ensley, quatre ans, était atteinte du vitiligo Crédit: Instagram

La star de télé-réalité de 29 ans s’est rendue à TikTok pour expliquer un peu plus le trouble cutané de David, ainsi que sa recherche de moyens de l’aider.

Comme le vitiligo peut courir dans la famille, les fans ont demandé dans les commentaires si quelqu’un d’autre dans leur couvée l’avait.

La mère de trois enfants a révélé qu’Ensley – son seul enfant avec David, car ses deux autres enfants sont issus de relations précédentes – lutte également contre cette maladie.

Elle n’est pas entrée dans les détails sur la façon dont elle s’est présentée avec le plus jeune enfant, mais Jenelle a partagé plus sur l’expérience de David.

8 Le mari de Jenelle, David Eason, souffre également de la maladie Crédits: Getty

8 Jenelle a partagé sur la bataille de sa fille après avoir expliqué plus en détail l’expérience de David dans une nouvelle vidéo TikTok Crédits: TikTok / Jenelle Evans

« Il a le vitiligo, et il n’a rien trouvé pour vraiment aider », a déclaré Jenelle dans la vidéo.

L’ancien Maman ado star a ajouté qu’ils avaient entendu dire que les tatouages ​​aidaient à remettre du pigment dans la peau, ce qui, selon eux, aidera à «la protéger du soleil», et ainsi David a commencé à les mettre sur ses bras.

Elle a ajouté: «Beaucoup d’entre vous demandent toujours pourquoi il porte des gants, pourquoi se couvre-t-il autant, c’est pourquoi.

«S’il ne le fait pas, ses taches blanches deviennent vraiment, vraiment brûlées. Très rapide.

«Et les tatouages ​​sur les bras de David sont le début d’un processus pour ramener ce pigment dans la peau.»

8 Un fan a demandé à Jenelle si l’un de ses enfants l’avait et elle a dit qu’elle et la fille de David en avaient Crédits: TikTok / Jenelle Evans

8 La mère de trois enfants a ajouté dans la vidéo que son mari cherchait des moyens d’aider la peau. Crédits: TikTok / Jenelle Evans

À la fin de la vidéo, elle a dit aux fans qu’elle n’avait pas eu le temps d’expliquer le vitiligo et qu’ils devraient chercher plus d’informations sur ce que c’est exactement.

«Le vitiligo est un trouble chronique (de longue durée) qui fait perdre de la couleur à certaines zones de la peau», selon l’Institut national de l’arthrite et des maladies musculo-squelettiques et cutanées.

«Lorsque les cellules de la peau qui produisent la couleur sont attaquées et détruites, la peau prend une couleur blanc laiteux.»

Alors que ce TikTok était un article informatif sur sa famille et l’état de la peau que deux membres luttent, elle était juste s’est moqué de la vidéo qu’elle a partagée juste avant.

8 Jenelle a trois enfants et une belle-fille, Maryssa Crédit: Instagram / Janelle Evans

8 Jenelle vient de se moquer de la vidéo TikTok qu’elle a partagée juste avant le post sur le vitiligo Crédits: TikTok / Jenelle Evans

Dans ce document, Jenelle et David ont recréé une vieille vidéo virale sur la tentative de décider quoi faire ce jour-là.

La vidéo originale présentait un gars discutant avec lui-même de la façon de passer sa journée, en utilisant une voix comique pour chaque côté de la conversation.

Jenelle et David ont utilisé le son original et chacun a synchronisé un côté de la conversation, qui a d’abord demandé à la maman adolescente: «Que devrions-nous f *** in ‘dah?»

Puis David dit en réponse: «Je ne f *** pas nah», et les deux allaient et venaient sur le fait qu’ils ne savaient jamais quoi faire.

8 Les fans l’ont critiquée et David pour ne pas être drôle et suggérer qu’ils n’ont rien à faire quand ils ont quatre enfants entre eux Crédits: TikTok / Jenelle Evans

Dans la légende, la mère de trois enfants a écrit: «Les dimanches soient comme… 💭 @easondavid #MarriedLife»

Les fans ont critiqué les stars de la télé-réalité pour la vidéo «douloureuse», en disant comment ils ne la rendaient pas drôle et qu’ils ne devraient pas s’ennuyer parce qu’ils ont quatre enfants entre eux.

Jenelle est maman de ses fils Jace, 11 ans, et de Kaiser, de sa fille Ensley et de sa belle-fille Maryssa, 13 ans.