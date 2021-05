La maman adolescente Jenelle Evans qualifiée de «  terrible être humain  » après avoir «  menacé  » un troll sur TikTok

Jenelle Evans, ancienne mère de l’adolescence, a été qualifiée d ‘«être humain horrible» après avoir «menacé» un troll sur TikTok.

La jeune femme de 29 ans a frotté de nombreux fans dans le mauvais sens lorsqu’elle a dit à quelqu’un de se «terminer».

Jenelle a récemment pris à TIC Tac pour répondre à un troll dans la critique elle et son mari David Eason.

Après qu’un utilisateur de TikTok a publié une vidéo expliquant que David est la raison pour laquelle Jenelle ne joue plus sur Adolescent maman 2, l’ancien MTV star a défendu sa famille en écrivant: « Finissons-en. »

De nombreux fans ont contesté sa menace et ont pris Reddit pour claquer la personnalité de la télévision.

Une personne a écrit: «End yourself b ** ch.»

Un autre a ajouté: «Cela vient du bébé qui pleure qui ne peut pas gérer quelqu’un qui la confronte à propos de choses qu’elle a publiées en ligne? D’accord. »

D’autres ont déclaré qu’ils n’étaient pas impressionnés par la menace, comme l’a écrit un utilisateur de médias sociaux: «Elle ressemble moins à un génie maléfique et plus à une affiche ivre.»

Une personne suivante a ciblé à la fois Jenelle et David, écrivant: «Oh, s’il vous plaît. Voyons-la quitter le marais et faire courir cette gueule de lune sur son visage en croissant géant. Elle ramasserait sa deuxième paire de dents dans deux secondes.

«Ils sont vraiment lâches et ils le savent. C’est pourquoi tout est derrière un clavier. c’est aussi pourquoi les retrouvailles étaient si difficiles à regarder. Ces deux crétins f ** king ‘heelbilly’ à LA?!?!? Or. Tous. Temps. Ils ne pourraient pas être plus indésirables. Je l’ai aimé. »

D’autres ont appelé Jenelle pour l’utilisation des armes de sa famille et le passé violent de David, comme un autre utilisateur de Reddit a déclaré: «Alors maintenant, elle veut tuer des gens qui disent la vérité sur elle / eux? C’était certainement une excellente idée de donner à ces bons citoyens sensés le droit de posséder des armes à feu.

«La seule question est de savoir qui tirera sur quelqu’un en premier sur elle ou sur lui. David sera fatigué de tuer des poussins, il attend juste cet intrus qu’il peut tirer. Jenelle tire son arme quand quelqu’un la coupe.

Jenelle et David, qui se sont mariés en 2017, partagent leur fille Ensley, âgée de quatre ans.

L’ancienne Teen Mom 2 est également la mère de Jace, 11 ans, et de Kaiser, 6 ans.

Le contrecoup survient peu de temps après la diffusion d’une vidéo d’Ensley accusant David de «tuer des poussins».

Dans le clip, David a dénoncé sa jeune fille en niant ses allégations.

Après qu’Ensley a fait valoir qu’il avait tué un poussin, il a répondu de manière agressive: «Non, je ne l’ai pas fait. Je vais te frapper dans la bouche.

Le mari de Jenelle a une longue histoire d’agression avec les animaux de compagnie de la famille dans le passé.

De retour en mai 2019, il abattu et tué le chien de Jenelle Nugget après que l’animal aurait mordu le visage d’Ensley.

La fusillade a conduit les enfants de la star de télé-réalité à être temporairement emmenés par le CPS.

Plus récemment, il a été critiqué pour tuer et manger leur chèvre de compagnie Elvis en septembre.

