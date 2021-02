JENELLE Evans a donné un coup de foudre sauvage à un haineux qui a prétendu que son mariage était «incertain».

Le MTV alun a profité d’un « week-end sans enfants » avec son mari David Eason, bien que récemment clarifié leurs problèmes passés.

Jenelle, 29 ans, a publié un TIC Tac réfléchissant sur le séjour romantique du couple, où elle a révélé que son « mari avait une surprise pour la Saint-Valentin » pour elle.

Le couple a ramassé « Starbucks » avant de se diriger vers « petit déjeuner chez Jimbo » et un « massage ».

Le Adolescent maman 2 Les stars ont parlé de leur rendez-vous par la suite alors qu’elles étaient assises dans la voiture avant de quitter le parking.

Jenelle a demandé à son mari: « Eh bien bébé comment c’était? » et il a répondu: « C’était incroyable! »

Le duo a ri du fait que David était «tendu» pendant le processus et se sentait «ivre» du massage.

La star de télé-réalité a ensuite remercié son épouse et s’est penchée pour un baiser alors qu’ils se souhaitaient une «Bonne Saint-Valentin».

Un fan n’était pas convaincu de la sincérité du message, car ils ont sauté dans les commentaires pour exprimer leur incrédulité.

«Imaginez être suffisamment en sécurité pour ne pas vous arrêter à l’extérieur du lieu et sortir votre téléphone, enregistrer le nom du lieu et le publier sur Instagram», ont-ils rôti.

« Ensuite, enregistrez chaque petit moment de votre journée pour essayer de prouver que votre mariage est composé d’étoiles et de roses. »

Jenelle n’était pas d’humeur à laisser le commentaire glisser, alors qu’elle applaudissait: « Nahhh … ça s’appelle un #MiniVlog dumba **. »

Les personnalités de la télévision fait une escapade lors d’un « week-end sans enfants » hier, malgré les réserves de Jenelle sur son mari récemment révélées.

Le couple a passé du temps seul alors qu’il faisait du bar et partageait plusieurs cocktails.

À l’inverse, la star vient de publier une nouvelle vidéo Youtube il y a quelques jours où elle l’a révélée peur que David emmène sa fille.

Après avoir déménagé dans le Tennessee sans son consentement, Jenelle craignait que son mari méprisé ne vienne récupérer leur enfant Ensley, 4 ans.

«Ce comportement de David, on ne sait pas quand ça s’arrêtera. J’ai besoin de le faire taire parce que je suis trop stressée », a-t-elle laissé entendre.

« Donc, je ne voulais pas qu’il me contacte, je voulais aussi protéger mes enfants, et je voulais m’assurer qu’il ne tirait pas la même chose que moi et ne venait pas me prendre Ensley quand je ne l’étais pas. en regardant.

«Je voulais faire ça temporairement pour lui montrer en gros, comme: ‘Écoutez, contrôlons-nous. Soyons courtois. Ne nous déchaînons pas. Ne publions rien de fou. Et mettons une certaine distance entre nous pendant un moment jusqu’à ce que nous comprenions les choses en dehors.' »

Jenelle a également partagé que la raison de son départ était de laisser de l’espace dans sa relation, après avoir affirmé que le duo avait été « l’un l’autre est un ** depuis 2015. «

La maman de trois enfants a fait le choix après David a tiré et tué leur chien de la famille, entraînant sa résiliation du réseau MTV.

Après plusieurs mois d’intervalle, la star de télé-réalité est retournée en Caroline du Nord et le couple a réconcilié leur relation.

David a fait l’objet d’un examen minutieux par les fans, après avoir partagé à plusieurs reprises un contenu controversé au cours de la dernière année.

Plus récemment, le père de deux enfants a critiqué le Mois de l’histoire des Noirs pour ne pas reconnaître les Blancs comme « beaux » aussi.