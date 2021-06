La maman adolescente Jenelle Evans publie des photos de la célébration de l’anniversaire de son mari David Eason et appelle la fête « une nuit inoubliable »

TEEN Mom 2 alun Jenelle Evans a publié des photos de la célébration de l’anniversaire de son mari David Eason.

La femme de 29 ans a qualifié la fête de son mari de « soirée inoubliable ».

Jenelle a partagé des photos de la fête d’anniversaire de David[/caption]

Elle a appelé la fête une ‘nuit inoubliable’[/caption]

Jeudi, Jenelle prendre à Instagram pour partager quatre photos qui les documentent célébrant le 33e anniversaire de David.

La première photo de la diapositive montrait le couple posant joyeusement ensemble, tandis qu’ils étaient ensuite rejoints par un ami pour un selfie.

Une troisième photo prise David donnant un coup de pied dans l’une de ses jambes derrière lui alors qu’il posait avec une tasse, suivi d’une note manuscrite lui souhaitant un joyeux anniversaire.

A côté des boutons-pression, le Maman adolescente 2 alun a écrit: « #Bon anniversaire à toi, @eaondavid88 ! La nuit dernière était inoubliable. Voici à 33 ans jeune! «

Jenelle et David se sont mariés en 2017, alors qu’ils partagent ensemble leur fille de quatre ans, Ensley.

Le couple a également été rejoint par un ami[/caption]

David a reçu une note manuscrite pour son anniversaire[/caption]

le MTV La star est également la mère d’un fils de 11 ans, Jace, et d’un fils de six ans, Kaiser.

Le couple a également partagé des vidéos sur l’histoire Instagram de Jenelle de leur célébration mercredi soir, qui leur ont montré danser et chanter sur la musique pendant qu’elle buvait une bière.

Jenelle a également profité de ses histoires mercredi pour partager une vidéo de David comme il a pleuré en atteignant l’âge substantiel.

La personnalité de la télévision sous-titrée son clip: « Triste, il a 33 ans aujourd’hui », comme pleurait le père de trois enfants en arrière-plan.

Maman adolescente 2 le poste de la star est venu après son adolescence la belle-fille Maryssa a inquiété le public quand elle a partagé un message sur le fait de se sentir « contusionnée et brisée ».

Le groupe a également partagé des vidéos de leur célébration mercredi[/caption]

Jenelle a partagé un clip de David pleurant ses 33 ans[/caption]

L’enfant a fait part de ses inquiétudes lorsqu’elle a posté un image émotionnelle de se sentir « contusionné » et « cassé » sur Instagram, écrivant : » J’ai arrêté de me défouler et j’ai commencé à prier parce que je n’ai pas besoin de sympathie.

« J’ai besoin de force – meurtri mais pas brisé. »

Maman ado les adeptes se sont précipités vers Reddit pour discuter du message cryptique supprimé depuis, qu’ils ont qualifié de « triste et « déchirant ».

Maryssa a récemment partagé un article troublant sur le fait de se sentir « contusionné »[/caption]

Elle est l’aînée de David[/caption]

« Jésus. L’enfant a supplié de ne pas être renvoyé dans le marais et elle est toujours obligée de vivre dans un enfer marécageux. J’espère qu’elle sortira bientôt et emmènera tous les enfants et les animaux avec elle », a déclaré l’un d’eux.

« C’est triste. Pauvre fille :/ » un autre a ajouté tandis qu’un troisième utilisateur a sonné: « Pauvre Maryssa. Je ne peux même pas imaginer à quoi ressemblent les choses pour elle.

David et Jenelle élèvent le jeune de 13 ans, qui est issu d’une de ses précédentes relations.

Jenelle est la mère de trois enfants[/caption]





Plus tôt ce mois-ci, Maryssa est diplômée du collège et son père l’a félicitée comme « belle et intelligente » sur TikTok.

La star de MTV à la hache a partagé une vidéo de son enfant aîné aux côtés de ses camarades de classe en bonnet et robe, puis a traversé la scène pour obtenir son diplôme.

Jenelle a récemment fait face à un contrecoup autant les fans pensaient qu’elle avait snobé Maryssa dans une nouvelle vidéo créée en l’honneur de ses enfants.

Les fans pensent que Jenelle a snobé Maryssa dans une nouvelle vidéo en l’honneur de ses enfants[/caption]