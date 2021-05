La star de EX Teen Mom, Jenelle Evans, a fait étalage de ses courbes dans un bikini à imprimé léopard lors d’une sortie en famille pour la fête des mères dimanche.

La jeune femme de 29 ans a récemment admis qu’elle n’était pas «heureuse» quand elle était plus maigre il y a quelques années et aime beaucoup plus sa silhouette actuelle.

9 Jenelle Evans a montré sa silhouette dans un minuscule bikini à imprimé léopard Crédits: TikTok / Jenelle Evans

Aimant son apparence actuelle, Jenelle a montré une peau importante dans un maillot de bain deux pièces léopard tout en passant du temps avec sa famille pendant le week-end de la fête des mères.

Elle a partagé quelques photos de tout le monde souriant et s’amusant à l’extérieur, ainsi qu’une courte vidéo TikTok des activités de la journée.

Dans un «mini vlog», Jenelle, son mari David Eason et tous les enfants sont montés dans la voiture et ont bu du Starbucks alors qu’ils partaient pour diverses aventures.

Une interprétation de Girls Just Want to Have Fun jouée en arrière-plan de la vidéo en tant que Maman ado a montré à David accrocher leur bateau à l’arrière du camion pendant qu’elle portait un tube de nage gonflable.

9 La mère de trois enfants portait le deux pièces lors d’une sortie pour la fête des mères avec ses enfants Crédit: Instagram / Jenelle Evans

9 Elle et sa couvée ont profité d’une journée sur l’eau pour les vacances le dimanche Crédits: TikTok / Jenelle Evans

Leur chien les a rejoints tout au long de la journée, Jenelle et David se relayant pour caresser et jouer avec le chiot, alors que David avait déjà admis avoir tiré et tué l’un de leurs derniers chiens, Nugget.

Dans le vlog, la fille de Jenelle et David, Ensley, 4 ans, portait un maillot de bain une pièce brillant et coloré, car elle semblait plus que prête à quitter la maison pour aller nager.

Pendant ce temps, Jenelle a posé un bikini à imprimé léopard sur son lit pour montrer le costume qu’elle porterait pour la sortie de la fête des mères.

Elle a tenu le deux pièces dans ses mains alors qu’elle se tenait dans un t-shirt surdimensionné et souriait à la caméra dans le miroir.

Après avoir porté le bikini sur sa poitrine, la vidéo coupée à Jenelle a changé de la chemise et du costume.

9 Elle a fait étalage de ses courbes dans le costume à imprimé animal après avoir précédemment admis qu’elle n’était pas « heureuse » quand elle était plus maigre Crédits: TikTok / Jenelle Evans

9 La star de Teen Mom licenciée a déclaré qu’elle vivait maintenant pour elle-même Crédits: TikTok / Jenelle Evans

Elle a vomi une pancarte en posant devant le miroir dans la minuscule tenue à imprimé léopard, avant de se tourner sur le côté pour afficher ses courbes.

Après avoir attrapé ses lunettes de soleil, elle est partie passer une journée sur l’eau avec sa famille.

Elle a également partagé une galerie de photos la mettant en vedette dans son bikini tacheté étreignant ses trois enfants – Jace, 11 ans, Kaiser, 6 ans et Ensley – sur une pelouse.

«#HappyMothersDay À TOUS! ❤️💐», a-t-elle sous-titré le message.

« Tant d’amour! C’était super. Mes enfants sont les meilleurs. #Periodt «

9 Jenelle, ses enfants et son mari David Eason sont sortis sur l’eau en bateau et en tubes Crédits: TikTok / Jenelle Evans

9 Jenelle a partagé un « mini vlog » de l’aventure de la fête des mères et a publié un clip de David caressant l’un de leurs chiens Crédits: TikTok / Jenelle Evans

Le mois dernier, la star de Teen Mom licenciée a applaudi un body-shamer dans un clip de TikTok après que le troll lui ait demandé pourquoi elle n’était plus « mince ».

le MTV alun a amené les fans à travers ses luttes avec l’image corporelle au fil des ans, partageant des photos de 2015 à 2021.

«En 2015, j’ai commencé à prendre du poids et j’étais également trompée», a-t-elle expliqué en montrant une série de photos rétrospectives.

«Et c’est à ce moment-là que je me sentais totalement insécurisé et que j’avais besoin de faire quelque chose pour mon corps ou je ne serais pas aimé.

9 Jenelle a récemment applaudi un troll qui fait honte au corps Crédits: Tik Tok

9 Le commentateur impoli a demandé pourquoi elle n’était plus « mince », et Jenelle a dit qu’elle était enfin « heureuse » de son corps maintenant Crédit: Jenelle Evans / Instagram

Partageant plusieurs clichés d’elle-même en train de s’entraîner, Jenelle a poursuivi: « Alors j’ai commencé à aller au gymnase. Comme bon sang, j’avais l’air bien … mais étais-je heureuse? Non.

« Est-ce que j’essayais d’impressionner les gens? Ouais. »

Elle a ensuite parcouru des photos d’elle-même à la recherche mince et posant en bikini sur la plage.

« Agir comme si je vivais ma meilleure vie, mais je n’étais pas heureuse », a déclaré la mère de trois enfants.

«Essayer d’être vaniteux une fois de plus mais tu sais quoi? Quand tu commences à vivre pour toi-même, c’est là que tu seras heureux.

Jenelle a terminé le clip sur deux photos d’elle-même posant dans un bikini noir qu’elle a posté sur Instagram la semaine dernière.

« Heureuse femme, vie heureuse. Pavanez-vous. Plus heureux c’est mieux, et non, je ne suis pas enceinte – juste heureuse », a-t-elle conclu.