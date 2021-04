La star de la maman adolescente Jenelle Evans prend une pose impertinente alors qu’elle montre sa silhouette dans un haut court à imprimé léopard et un jean, alors qu’elle dit aux trolls de «f ** k off».

Utilisation d’un clip vocal d’un camarade Kat Stuckey, créateur de TikTok, la maman de trois enfants a mis en ligne une vidéo d’elle montrant son «momfit» du jour.

Jenelle a montré sa tenue du jour

Portant un jean déchiré bleu clair, des baskets blanches, un top court à imprimé léopard et une casquette de baseball noire, Jenelle est vue en train de revenir de la caméra pour montrer sa tenue.

La star de télé-réalité synchronise ensuite le clip audio, qui dit: « C’est ma maman du jour et si vous ne l’aimez pas, vous pouvez f ** k the f ** k off. »

Elle tourne alors les talons et s’éloigne, donnant à ses longues vagues brune un film comme elle le fait.

le TIC Tac le clip a rapidement obtenu plus de 10k likes et beaucoup de ses 1,4 million de fans ont inondé la section des commentaires d’éloges.

La star a donné une performance impertinente

Elle a montré son combo jeans et crop top

6 NINTCHDBPICT000646854023 Crédit: TikTok @jenellelevans

L’un d’eux a écrit: « Je t’aime tellement, tu es hilarant. »

«C’est beau», a ajouté un autre.

Tandis qu’un troisième a demandé: « portez-vous des extensions ou est-ce que c’est tous vos cheveux? C’est beau. » Jenelle a répondu: « C’est réel! »

Plus tôt dans la journée, la star de Teen Mom a applaudi un troll qui a déclaré sans ambages que les fans de l’émission «détestaient» son mari David Eason.

Jenelle a applaudi un troll qui a osé commenter son mariage avec David

La remarque austère est venue comme Jenelle a mis en ligne un montage vidéo des doux moments du couple sur TikTok.

Les clichés montraient le couple prenant des images polaroid ensemble sur une plage avant que David ne fasse de la plongée sous-marine.

D’autres clichés les montrent en train de jouer avec sa fille Ensley, 4 ans, lorsqu’elle était bébé et la famille lors d’un voyage de pêche.

Jenelle, un utilisateur fréquent de TikTok pendant la pandémie de coronavirus, a ajouté le titre jaillissant: « J’aime la vie que je vis avec toi 💗 #MarriedLife #Family @easondavid. »

Jenelle a trois enfants – Jace, 11 ans, Kaiser, six ans et Ensley, quatre

Cela a encouragé un utilisateur à faire rage: « D’accord, mais tous les fans de Teen Mom l’ont détesté !!! »

Jenelle n’a pas tardé à applaudir: « Oh et pourquoi allons-nous nous soucier de l’opinion des moutons? »

Le controversé couple brièvement séparé en 2019, tandis que Jenelle a également déposé une ordonnance restrictive contre David.