La maman adolescente Jenelle Evans montre sa «  maman bod  » dans un bikini rose après avoir révélé qu’elle «  n’était pas heureuse  » quand elle était «  maigre  »

JENELLE Evans a embrassé sa «maman bod» ces derniers temps, après avoir révélé qu’elle était «malheureuse» à son plus maigre.

le Adolescent maman 2 Alun a affronté de front les body-shamers alors qu’elle embrasse une silhouette plus complète.

11 Jenelle a affiché sa silhouette plus complète Crédit: Jenelle Evans / Instagram

Jenelle, 29 ans, a sauté dessus Instagram aujourd’hui, alors qu’elle passait une journée avec sa famille sur l’eau.

La star de télé-réalité a partagé un clip d’elle-même portant un bikini tie dye rose vif alors qu’elle affichait ses courbes naturelles.

La personnalité de la télévision a sous-titré son cliché: « Mom bod » alors qu’elle regardait ses enfants barboter dans un lac de Caroline du Nord.

Jenelle a affronté Trolls Instagram ces derniers temps, qui prétendent qu’elle a pris beaucoup de poids.

11 Elle a partagé une vidéo en bikini rose Crédit: Instagram / Jenelle Evans

11 La maman de trois enfants a montré ses courbes Crédit: Instagram / Jenelle Evans

La maman de trois enfants a insisté sur le fait qu’elle était « contente » de sa taille actuelle et que elle était « totalement insécurisée » avec sa silhouette plus mince il y a quelques années.

Dans une vidéo récente de TikTok, l’un de ses fans a commenté: « Omg, tu étais si mince, que s’est-il passé? »

Jenelle a créé une nouvelle vidéo en réponse à la question, alors qu’elle parlait des luttes de son corps au fil des ans.

«En 2015, j’ai commencé à prendre du poids et j’étais également trompée», a-t-elle expliqué avec une série d’images de retour.

Jenelle a partagé des photos de retour

En dépit d’être mince, elle n’était pas en sécurité

« Et c’est à ce moment-là que je me sentais totalement insécurisé et que j’avais besoin de quelque chose sur mon corps ou je ne serais pas aimé. »

Avec plusieurs photos d’elle en train de s’entraîner, elle a ajouté: « Alors j’ai commencé à aller au gymnase. Comme bon sang, j’avais l’air bien … mais étais-je heureuse? Non.

« Est-ce que j’essayais d’impressionner les gens? Ouais. »

La jeune maman a également partagé des images d’elle-même posant sur la plage, comme elle se souvient: « Agir comme si je vivais ma meilleure vie, mais je n’étais pas heureuse. »

Jenelle « n’était pas heureuse » de son plus mince

Elle a dit à ses fans qu’elle n’était désormais « pas enceinte, juste heureuse »

« Essayer d’être vaniteux une fois de plus mais tu sais quoi? Quand tu commences à vivre pour toi-même, c’est là que tu seras heureux.

« Heureuse femme, vie heureuse. Pavanez-vous. Plus heureux, c’est mieux, et non, je ne suis pas enceinte – juste heureuse », a-t-elle conclu.

Jenelle a déjà admis à passer sous le couteau car elle avait un travail de seins en 2012 et des remplisseurs de lèvres en 2016.

le Maman ado La star a récemment partagé une autre vidéo d’elle-même en bikini violet alors qu’elle chantait les paroles de la chanson Humble de Kendrick Lamar.

11 Jenelle a claqué « le photoshop » Crédits: Tik Tok

11 Elle a montré sa silhouette « naturelle » Crédits: Tik Tok

Tout en chantant les paroles: « Je suis tellement malade et fatiguée de Photoshop. Montre-moi quelque chose de naturel … », elle a montré différents aspects de son corps.

Jenelle a zoomé sur son ventre, des cicatrices d’acné sur le menton et la cellulite à l’arrière de ses cuisses.

La maman controversée positivité corporelle a suivi les haineux lui demandant si elle était enceinte de son quatrième enfant.

« J’ai mes tubes attachés, » répliqua-t-elle.

11 Jenelle a trois enfants Crédit: Instagram / Janelle Evans

11 Elle et David ont six enfants en tout Crédit: Instagram / Janelle Evans

Jenelle a trois enfants avec trois pères différents, Jace, 11 ans, avec son ex Andrew Lewis, Kaiser, six ans, avec son ex Nathan Griffith, et Ensley, quatre ans, avec son mari actuel. David Eason.

Le couple a été renvoyé de MTV en 2019 après David a tiré et tué leur bouledogue français de famille, Nugget.

Les services de protection de l’enfance se sont impliqués et ont temporairement perdu la garde de leur couvée d’enfants.

David a également deux enfants issus de relations précédentes, Maryssa, 13 ans, et Kaden, sept ans.