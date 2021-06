La maman adolescente Jenelle Evans montre des courbes dans juste un soutien-gorge de sport et un pantalon en spandex après avoir claqué des honteuses corporelles

JENELLE Evans a fait étalage de sa silhouette dans un soutien-gorge de sport noir moulant et un pantalon en spandex après avoir combattu les escrocs qui l’ont trollée pour prendre du poids.

le Maman adolescente 2 L’alun s’est récemment plaint de ses fesses « pendant » de ses bikinis et a réfléchi au moment où elle avait un « bon corps » et un « six pack ».

11 Jenelle a posé dans une tenue en spandex entièrement noire

11 Elle a montré son décolleté dans le look révélateur

Jenelle, 29 ans, l’a prise Histoires Instagram hier pour montrer une nouvelle tenue de fitness avec contrôle du ventre.

La star de télé-réalité a modelé sa silhouette dans la tenue entièrement noire qui comportait un motif de palmier et s’étirait dans la région de l’estomac.

La personnalité de la télévision a expliqué que ses leggings étaient des « pantalons moulants » avec un « corset intégré » qui « vous arrache la taille ».

Jenelle s’est ensuite éloignée de la caméra alors qu’elle s’enregistrait en train de mettre le pantalon alors que tout son ventre était exposé.

11 Plus tard, Jenelle a montré comment mettre le pantalon

11 Son ventre a été exposé lors de l’assemblage du corset

11 Elle affichait ses courbes devant la caméra

La maman de trois enfants s’est penchée vers la caméra alors qu’elle faisait la promotion du pantalon, montrant son décolleté à ses téléspectateurs.

le MTV la star a été ouverte à son sujet fluctuation de poids au cours des deux dernières années et a combattu les humiliants corporels qui ont suggéré qu’elle pourrait être enceinte.

La semaine dernière, Jenelle a parlé d’elle difficultés de maillot de bain, avant de se rendre à la piscine avec son mari David Eason et leur fille Ensley, quatre ans.

« J’ai beaucoup, beaucoup de maillots de bain », a-t-elle admis sur son vlog quotidien sur Youtube.

Jenelle s’est plainte de ses fesses qui « pendaient » des maillots de bain

Elle a rappelé son « six pack » d’il y a quelques années

« Je ne sais pas lequel je vais porter parce que tout ce que je porte, mes fesses vont probablement traîner.

« Il y a environ un an ou deux, j’avais un beau corps et j’avais un pack de six. Ouais, maintenant mon cul avale tous les bas de maillot de bain que j’ai », a avoué la star de la télévision.

« Donc, je ne sais pas lequel choisir parce que j’essaie d’éviter que mes fesses ne traînent avec des enfants.

« Eh bien, pas des enfants, mais juste Ensley. Vous savez, en essayant de donner le bon exemple. Mais je veux que mes fesses soient bronzées en même temps », a-t-elle terminé.

En avril, Jenelle a révélé qu’elle était « totalement précaire » quand elle était plus maigre il y a quelques années, et qu’elle est « satisfaite » de son poids actuel malgré les trolls d’Internet.

Quand un body-shamer a commenté l’une de ses vidéos TikTok, en disant: « Omg, tu étais si mince qu’est-ce qui s’est passé? » elle a décidé de revenir sur ses luttes passées.

« En 2015, j’ai commencé à prendre du poids et j’étais aussi trompée », a-t-elle expliqué avec plusieurs photos de retour.

« Et c’est à ce moment-là que je me sentais totalement en insécurité et que j’avais besoin de quelque chose à propos de mon corps ou je ne serais pas aimé. »

11 Jenelle a mis fin aux rumeurs de grossesse Crédit : TikTok

11 Elle a affirmé qu’elle avait ses «tubes attachés» Crédit : Instagram

Jenelle a ajouté que même si elle passait beaucoup de temps au gymnase à essayer d' »impressionner » les gens, elle n’était pas « satisfaite » d’elle-même.

Malgré un boulot de seins en 2012 et remplisseurs de lèvres en 2016, la native de Caroline du Nord a commencé à encourager ses followers à adopter leur look « naturel ».

Tout en portant un bikini violet et en exhibant son corps, elle a chanté les mots: « Je suis tellement malade et fatiguée de Photoshop. Montrez-moi quelque chose de naturel… » alors qu’elle exhortait les autres à faire de même.

La star de Teen Mom auparavant faire taire les rumeurs qu’elle attendait son quatrième bébé après que les fans aient supposé que sa prise de poids était due à la grossesse.

« J’ai mes tubes attachés, vous allez, » répliqua-t-elle.