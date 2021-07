TEEN Mom Jenelle Evans a annoncé que c’était «l’été maman bod» alors qu’elle montrait ses courbes dans un minuscule bikini.

La mère de trois enfants a prouvé qu’elle était plus que confortable dans sa peau alors qu’elle se détendait au bord de sa piscine.

5 Jenelle Evans a annoncé que c’était « l’été maman bod » Crédit : Instagram

5 La star de télé-réalité a montré ses courbes dans un bikini rouge et blanc Crédit : Instagram

Jenelle, 29 ans, a partagé une sélection de photos et de courtes vidéos sur ses histoires Instagram illustrant comment elle faisait face à la flambée des températures.

Avec ses cheveux noirs en chignon et une paire de lunettes de soleil noires, elle a sous-titré un Boomerang d’elle-même portant le deux-pièces fleuri rouge et blanc – « #mombodsummer ».

Elle a ajouté que la température était de 87F mais qu’elle « semble à 1000 degrés ».

Mais la star de télé-réalité a quand même trouvé l’énergie de mimer le Crazy de Britney Spears tout en dansant dans son jardin.

Ne s’arrêtant que pour une assiette de concombre et de fromage, elle a expliqué: « La première chose que j’ai dû manger toute la matinée. »

Jenelle a été en toute confiance exhibant sa silhouette ces derniers temps après avoir applaudi les body-shamers qui l’ont harcelée sur les réseaux sociaux à cause de sa silhouette.

Bien qu’il se soit plaint auparavant que ses « fesses dépassent » de tous ses bikinis, la star a été vue en train de danser et de montrer son derrière sur TikTok.

#MOMBODSUMMER

Elle tourna et secoua ses hanches dans le clip de sa danse sur la chanson à succès Boom de Doja Cat, qu’elle a légendé : « Dansez comme si personne ne vous regardait.

Hier, la star de MTV a partagé elle souffre de « nausées, d’anxiété et de palpitations cardiaques ».

La maman a ajouté qu’elle « ne peut pas travailler » depuis qu’elle a été diagnostiquée avec un trouble de la moelle épinière, la syringomyélie.

Jenelle a partagé son nouveau Vidéo Youtube: « Ce qui craint aussi, c’est que je suis assis ici à éditer des trucs, puis comme je vais et viens de « nausée ». J’entre et sors d’anxiété.

« J’ai l’impression d’avoir des palpitations cardiaques. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais je prends tout ce qui est en mon pouvoir juste pour aimer éditer des vidéos et regarder l’écran de l’ordinateur, puis c’est comme si je devais m’allonger.

« J’ai la nausée. Je dois me rallonger. Je me lève. Je dois m’allonger. Je me lève. J’essaie à nouveau, et puis comme tout de suite. J’ai mal à la tête. »

Plus tard dans la vidéo, elle a partagé qu’elle se rendait chez un autre médecin et passait une IRM spéciale.

Plus tôt ce mois-ci, Jenelle a déclaré qu’il s’agissait d’un « jeu d’attente » avant qu’elle ne puisse devenir paralysée à cause de son trouble de la moelle épinière.

5 Janelle avec son mari David Eason Crédit : eaondavid88/Instagram

5 Le couple qui figurait dans l’émission MTV a trois enfants ensemble Crédit : Instagram/Jenelle Evans