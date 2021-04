Teen Mom 2 alun Jenelle Evans a insisté sur le fait qu’elle n’est PAS alcoolique et ne boit que «trois bières par semaine».

La jeune femme de 29 ans s’est défendue après que les fans l’aient critiquée pour avoir bu dans l’après-midi.

dix Jenelle a insisté sur le fait qu’elle n’était pas alcoolique dans une nouvelle vidéo YouTube Crédit: YouTube

dix Elle a dit qu’elle ne buvait que « deux à trois » bières par semaine Crédit: YouTube

dix Ses commentaires viennent alors que les fans pensent qu’elle a un problème d’alcool Crédit: Instagram

Lors d’un récent Vidéo Youtube, Jenelle a appelé les fans qui ont dit qu’elle buvait trop.

Après avoir lu un titre d’article affirmant qu’elle avait un problème d’alcool, Jenelle dit: « Vous tous, si vous le saviez. Quand j’étais plus jeune, je buvais tellement d’alcool. Vous pouvez m’appeler alcoolique quand j’étais plus jeune. »

Elle a ensuite partagé une histoire comme elle se souvenait: « Une fois, quand j’étais sur la plage et que je suis allée à la plage avec ma mère, c’était la première ou la deuxième fois que je me saoulais et je pense que j’avais 14 ou 15 ans – vieille.

«Et tous mes amis étaient sur la plage que j’ai vue près de la jetée et nous sommes allés là-bas et ils ont sorti leur grande bouteille de soda ** pleine d’Everclear.

le MTV star a poursuivi: « Je l’ai bu et il faisait si froid qu’il ne brûlait pas vraiment beaucoup à l’époque et puis j’étais super saccagé. J’ai dû marcher jusqu’à la serviette de plage de ma mère et je savais qu’elle était là.

dix La star de télé-réalité a admis qu’elle buvait trop d’alcool Crédit: YouTube

dix Elle se souvient de l’une des premières fois où elle s’est soûlée avec des amis Crédit: YouTube

« Et il va sans dire que je pouvais à peine marcher parce que c’était du sable et qu’il est difficile de marcher dans le sable quand on est ivre. »

Elle a conclu: « Ouais, j’ai été clouée au sol pendant environ un mois. »

Après avoir noté qu’elle buvait beaucoup en sortant avec l’ex Nathan Griffith, Jenelle a déclaré qu’elle commençait à avoir des problèmes d’œsophage et que «si je buvais trop, je commencerais à avoir des spasmes de l’œsophage à la fin de la nuit et je vomirais. «

le Adolescent maman 2 alun a dit: « Cela étant dit, j’ai complètement arrêté de boire de l’alcool. »

Jenelle a ensuite partagé qu’elle et son mari David Eason maintenant, ne buvez que de la bière, déclarant qu’elle en a «deux à trois par semaine».

dix Jenelle est mariée à David Eason Crédits: Splash

dix Elle est la mère de trois enfants Crédit: Instagram / Janelle Evans

Elle s’est adressée à ses détracteurs en déclarant: « Est-ce un alcoolique? Non. C’est juste une maman qui se détend à la fin de sa journée.

« Vous me calomniez dans tout cet article et j’espère que vous verrez cela avant mon avocat. »

La spéculation selon laquelle Jenelle boit trop a commencé la semaine dernière lorsque elle a partagé une photo de son poste de travail en éditant sa nouvelle série de podcasts.

Les fans ont rapidement remarqué une bière Corona dans le coin de la photo, et ils ont pris à Reddit pour attirer l’attention sur la situation.

dix Les fans se sont demandé si elle avait un problème d’alcool quand ils ont repéré de la bière dans un article récent Crédit: Instagram

Beaucoup se souvenaient de la personnalité de la télévision difficultés liées à la toxicomanie dans le passé et étaient curieux de savoir pourquoi la mère de trois enfants buvait à midi.

« Accro à ne pas être sobre », a écrit l’un d’eux de manière spéculative, tandis qu’un second a accepté: « Surpris qu’elle laisserait ça sortir lol. »

« C’est tellement grincheux pour elle », a claqué un autre, ajoutant: « Honnêtement, je me demande combien elle boit par jour, si elle se sent gonflée et dégoûtante, si elle est habituée à se sentir gonflée et dégoûtante.

«Tellement de questions. Est-ce qu’elle s’évanouit à 23 heures et se réveille avec ce que j’ai fait? ils ont demandé.

dix Les fans se sont tournés vers Reddit pour se demander si elle buvait trop Crédits: Reddit