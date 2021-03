TEEN Mom Jenelle Evans a insisté sur le fait qu’elle n’avait « pas de drame de bébé papa » avec le père de son fils Kaiser, Nathan Griffith.

Mais maman de trois enfants Jenelle, 29 ans, a également insisté sur le fait qu’elle ne se remettra jamais avec lui avec son ancienne flamme Nathan dans un révélateur TIC Tac Questions et réponses.

Quand un adepte a demandé à Jenelle si elle avait « beaucoup de problèmes de bébé papa maintenant ou s’ils se sont améliorés », elle a dit que les choses s’étaient bien passées.

«Ouais, la vie a été plutôt bonne du côté des parents», a-t-elle répondu. «Nathan et moi, nous nous entendons bien.

« Il ne voit Kaiser qu’un week-end sur deux. Et le père de Jace n’est toujours pas trop impliqué. Ouais, pas de drame de bébé papa ici. »

Un autre fan a demandé à Jenelle: « des projets pour plus de bébés ou revenir avec Nathan? » après sa séparation avec Ashley Landhart, elle a immédiatement mis fin à la spéculation.

« Nope and HELL no lmfao », l’ancien MTV la star a rétorqué – mais elle a dit que son mari David Eason serait « bien sûr » ouvert à l’adoption de Jace, dont le père Andrew Lewis n’est pas vraiment là.

Jenelle et Nathan étaient fiancés mais ont annulé leur mariage en 2015. Ils partagent leur fils, Kaiser, six ans, et Jenelle est également maman de Jace, 11 ans, et d’Ensley, quatre ans.

Hier, Le tour d’horizon de la réalité d’Ashley a rapporté que Nathan s’était séparé de sa petite amie de plus de trois ans, Ashley Lanhardt.

Selon le sortie: «Nathan ne vit pas Floride plus et est retourné à Tennessee vivre avec sa maman [Doris]. Ashley a rompu avec lui.

Le couple était intermittent depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2017.

Cependant, cette fois, il semblerait que la scission soit définitive, ont ajouté des initiés, prétendument «Nathan voit déjà une autre fille».

Hier, le mari de Jenelle, David a semblé demander à sa mère « de l’essence de l’argent« au téléphone dans sa nouvelle vidéo YouTube.

Cela vient après les fans l’ont critiqué à plusieurs reprises pour être au chômage, tandis que Jenelle est indépendante.

Ils se moquaient du père de trois enfants comme il se considérait comme un modèle en posant avec une arme à feu et se qualifiant d’influenceur comme il a demandé 49 $ par vidéo Cameo.

Jenelle a également déclaré dans un TikTok hier que les combats dramatiques avec sa mère Barbara étaient non scénarisé.

Le Adolescent maman 2 star a déclaré: « Parfois, juste moi et ma mère, nous ne nous entendons tout simplement pas. [We] têtes de bout.

«Je dirais que ma mère et moi nous entendions bien. Elle m’appelait le ‘Golden Child’, jusqu’à ce que j’aie eu 16 ans. Et puis nous avons cessé de nous entendre.

«Je me suis souvent enfuie avant d’avoir Jace et avant d’être enceinte et je ne voulais pas beaucoup écouter les règles.

« Et je ne comprenais pas pourquoi mes amis n’avaient pas de règles à respecter et ma mère était vraiment très stricte. »