JENELLE Evans a fondu en larmes alors qu’elle prétend que les médecins sont perplexes face à ses douleurs «constantes» au dos et au cou.

le Adolescent maman 2 star, 29 ans, a révélé précédemment qu’elle avait un kyste rempli de liquide dans sa colonne vertébrale.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

7 Jenelle a fondu en larmes après son rendez-vous chez le médecin

Cependant, après un examen avec un neurologue et plusieurs IRM différentes, Jenelle dit que les médecins ne sont toujours pas sûrs de la cause de la douleur.

Dans une vidéo émouvante publiée lundi, elle a déclaré: «J’en ai marre d’avoir tellement de médecins qui me disent au fil des ans qu’ils ne savent pas ce qui se passe avec moi. Je leur ai dit que j’avais des maux de dos constants.

«Et mon cou se fissure dix fois par jour. Et il a dit que nous devions peut-être passer une radiographie de vous pliez votre cou, puis le pliez en arrière, et ensuite nous allons voir si vos os sont mal alignés ou quelque chose comme ça.

« Il a dit que parfois ta colonne vertébrale est faite comme ça quand tu es né et que les gens finissent par développer un syrinx. Donc je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais je ne peux pas paniquer à ce sujet.

7 Ils lui ont dit qu’ils ne savaient pas pourquoi elle souffrait

7 Elle a dit qu’elle en avait assez des médecins ne sachant pas ce qui n’allait pas

« Je ne sais pas, il est difficile d’entendre les médecins dire que nous ne savons pas. Juste comme, nous le voyons, mais nous ne savons pas. »

La syringomyélie est le développement d’un kyste (appelé syrinx) dans la moelle épinière, qui provoque douleur et faiblesse et, dans certains cas, peut conduire à la paralysie.

Les symptômes comprennent des maux de tête, des douleurs au cou, aux bras et au dos, une perte de réflexes et une faiblesse et une émaciation musculaires.

le Maman ado alun a été avoir fait des tests au cours des cinq derniers mois et ne pas obtenir de réponses, ce qu’elle a décrit comme «vraiment frustrant».

7 Elle a déjà parlé de sa douleur

7 La star a un kyste sur sa colonne vertébrale Crédits: Tik Tok

7 Jenelle avec les enfants Kaiser, Jace et Ensley Crédit: Instagram / JEvans

Le mois dernier, Jenelle – qui est mariée à David Eason – a eu une IRM, qui a révélé le kyste dans sa colonne vertébrale.

« C’est assez inquiétant. Ce n’est pas bon. Rien de tout cela n’est bon, » dit-elle en repoussant ses larmes.

Elle a déclaré à propos de ses problèmes de santé quotidiens: «J’ai des douleurs au cou tous les jours et des maux de tête tous les jours et mon cou se fissure tous les jours.

«Je fais ce que je peux. À ce moment-là, à 5 heures, je dois généralement taper parce que j’ai mal au cou. J’essaie de me lever et d’être heureux et d’agir comme si je n’avais pas ce problème.

7 Jenelle et les enfants avec son mari David Eason Crédit: Instagram

Qu’est-ce que la syringomyélie? La syringomyélie est le développement d’un kyste rempli de liquide (syrinx) dans votre moelle épinière. Au fil du temps, le kyste peut grossir, endommager votre moelle épinière et causer de la douleur, de la faiblesse et de la raideur, entre autres symptômes. Les symptômes comprennent des maux de tête, des douleurs dans le cou, les bras et le dos, une perte de réflexes et une faiblesse et une émaciation musculaires.Dans certains cas, cela peut entraîner une courbure anormale de la colonne vertébrale (scoliose), des difficultés motrices, telles que faiblesse et raideur les muscles des jambes qui peuvent affecter la marche, les douleurs chroniques et la paralysie.

« J’ai aussi la tête qui secoue, c’est un peu embarrassant, ça ressemble à un tremblement. Mes mains ne sont pas aussi stables et mes doigts sont engourdis la plupart du temps. »

« C’est un peu effrayant. J’ai l’impression que lentement je perds mes capacités entre mes mains et j’en ai vraiment besoin. J’ai vraiment besoin de mes mains! » elle a ajouté.

Jenelle – qui est maman de Jace, 11 ans, Kaiser, six ans, et Ensley, quatre – a continué: « Ça craint vraiment. Ça a dû être la pire chose qui soit quand j’ai eu mes résultats.

« C’est juste, comme, votre vie va bien. J’ai mes enfants ici et mon travail est en ligne. Beaucoup de choses me traversent l’esprit en ce moment. »

Jenelle a discuté des plans d’action possibles et a envisagé la possibilité de faire enlever le kyste.