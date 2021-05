La maman adolescente Jenelle Evans exhorte les fans à «  apprendre de ses erreurs  » après avoir été déchirée comme un «  être humain horrible  »

Jenelle Evans, alun de TEEN Mom 2, a exhorté les fans à « apprendre de ses erreurs » après avoir été déchirée comme un « être humain horrible ».

Le joueur de 29 ans a partagé quelques conseils dans un nouveau TIC Tac vidéo jeudi.

Assis dans sa voiture, Jenelle a dit à ses fans: « Il y a un moment dans votre vie où – peut-être pas pour vous les gars, mais pour moi – je me dis toujours: ‘Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne marchera pas. Abandonnez.

«Et je pense toujours que je ne peux rien faire et je me suis rendu compte récemment que je peux faire tout ce que je veux faire et vous aussi.

L’ancienne star de MTV a poursuivi: « Tenez-vous en à quelque chose. N’abandonnez pas et ne laissez pas les autres abandonner facilement parce que c’est ce que je laisse arriver. »

Après avoir ri, elle a conclu: « Juste un petit conseil aujourd’hui. »

Jenelle a sous-titré la vidéo: « Apprenez de mes erreurs #NeverGiveUp. »

Le clip TikTok est un peu plus sérieux que le contenu que Jenelle publie habituellement, car elle est connue pour montrer ses mouvements de danse en bikini sur la plate-forme.

La nouvelle vidéo TikTok de l’ancienne star de télé-réalité vient après les fans l’ont déchirée comme un « être humain horrible ».

Plus tôt ce mois-ci, Jenelle prendre à TIC Tac pour répondre à un troll dans la critique elle et son mari David Eason.

Après qu’un utilisateur de TikTok a publié une vidéo expliquant que David est la raison pour laquelle Jenelle ne joue plus sur Adolescent maman 2, l’ancien MTV star a défendu sa famille en écrivant: « Let’s END you ».

De nombreux fans ont contesté sa menace et se sont dirigés vers Reddit pour claquer la personnalité de la télévision.

Une personne a écrit: « End yourself b ** ch. »

Un autre a ajouté: « Cela vient du bébé qui pleure qui ne peut pas gérer quelqu’un qui la confronte à propos de choses qu’elle a publiées en ligne? Ok. »

D’autres ont dit qu’ils n’étaient pas impressionnés par la menace, comme l’a écrit un utilisateur de médias sociaux: « Elle ressemble moins à un génie maléfique et plus à une affiche ivre. »

Jenelle et David, qui se sont mariés en 2017, partagent leur fille Ensley, âgée de quatre ans.

L’ancienne Teen Mom 2 est également la mère de Jace, 11 ans, et de Kaiser, 6 ans.

Le contrecoup survient peu de temps après la diffusion d’une vidéo d’Ensley accusant David de «tuer des poussins».

Dans le clip, David a dénoncé sa jeune fille car il a nié ses allégations.

Une semaine après la diffusion de la vidéo, Jenelle a abordé la situation lors d’une session de questions-réponses sur Instagram avec des fans.

Après qu’une personne a demandé pourquoi elle n’avait pas discuté du clip, Jenelle a répondu: « Parce que ce n’est pas l’affaire de personne d’autre que la mienne. Cette histoire ne s’est jamais produite. »