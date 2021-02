La maman adolescente Jenelle Evans et son mari David Eason vont sans masque dans un bar bondé du Tennessee et un bowling lors d’un «  voyage de travail  »

Teen Mom alun Jenelle Evans et son mari David Eason sont allés sans masque dans un bar bondé et un bowling.

La maman de trois enfants a déclaré que la sortie dans le Tennessee était pour un «voyage de travail».

Dans la vidéo, Jenelle a été vu en train de manger avec David dans un bar du Tennessee.

Elle a sous-titré un clip: #cheers #worktrip. «

Jenelle a également partagé un autre clip avec « Que feriez-vous, si vous n’aviez pas peur? » écrit dans un morceau de bois.

Le couple est resté sans masque tout au long de son séjour au restaurant et au bowling.

À l’automne, Jenelle a insisté sur le fait que sa fille, Ensley, 3 ans, ne porterait pas de masquer à cause de son âge.

L’ancienne star de télé-réalité a posté sur Instagram: « J’entends Twitter trébucher à propos de cette vidéo? »

« Ce n’est pas supprimé et elle a moins de 5 ans, donc non, elle ne portera pas de masque. »

Elle a ensuite partagé des captures d’écran du journal local Charlotte Observer qui avait publié les lois de Caroline du Nord sur les enfants portant des masques.

« Si vous êtes parent et ne comprenez pas pourquoi cela est en place, vous devriez faire des recherches », a-t-elle ajouté.

Le Center for Disease Control recommande que «toutes les personnes de deux ans et plus portent un masque dans les lieux publics et lorsqu’elles sont entourées de personnes qui ne vivent pas dans votre ménage, en particulier lorsque d’autres mesures de distanciation sociale sont difficiles à maintenir».

Au cours de l’été, la mère de trois enfants a également affirmé qu’elle ne voulait pas que son fils de six ans porte un masque à l’école parce qu’il respirera du «monoxyde de carbone».

La star de MTV a déclaré: «Je ne connais pas leurs systèmes ni ce qu’ils feront pour les enfants sur le campus, mais je pense qu’ils sont séparés, à six pieds de distance des bureaux, et ils doivent porter des masques.

«C’était une chose avec laquelle nous n’étions pas à l’aise. Kaiser étant si petit, numéro un, il ne le gardera pas toute la journée, mais numéro deux, il respirera du monoxyde de carbone, donc c’est trop long pour être porter un masque.

Le CDC a également réfuté les allégations diffusées sur les réseaux sociaux selon lesquelles des masques emprisonnent le dioxyde de carbone expiré, mettant ainsi votre santé en danger.

Jenelle a trois enfants, Jace, 11 ans, Kaiser 7 et Ensley 3.

Hier, le troisième épisode de Jenelle Documentaire YouTube appelé Accro à la croissance a montré des images inédites du moment où elle a demandé une ordonnance de non-contact de David.

Dans les images de 2019, elle dit à ses avocats alors qu’ils sont sur le point de déposer une demande d’ordonnance: « Je me sens bien, je ne sais pas comment il va réagir mais vous savez, je n’en ai aucune idée mais une fois il obtient les papiers, il verra qu’il ne peut pas détruire mes affaires et c’est ce qui m’inquiète vraiment.

L’ancien MTV La star a ajouté: « Avant de le bloquer, j’ai juste regardé son histoire très vite et il est en train de forger des couteaux. »