La maman adolescente Jenelle Evans dit  » qu’elle souffre beaucoup  » et qu’un kyste sur sa colonne vertébrale  » grandit  » alors que la star admet qu’elle est  » nerveuse « 

TEEN Mom Jenelle Evans a donné à ses abonnés une mise à jour de santé depuis qu’elle a révélé qu’elle avait été diagnostiquée avec un trouble de la colonne vertébrale « rare » plus tôt cette année.

L’homme de 29 ans souffre de syringomyélie, qui est le développement d’un kyste dans la moelle épinière provoquant des douleurs et une faiblesse musculaire.

5 Jenelle a donné à ses abonnés une mise à jour sur sa santé dans une vidéo TikTok Crédit : TikTok / Jenelle Evans

5 Elle a révélé que son kyste s’était développé au cours des six derniers mois, ce qui l’avait amenée à «essayer de se détendre» Crédit : TikTok / Jenelle Evans

Jenelle a récemment fait une pause dans la plupart de ses plateformes de médias sociaux parce qu’elle ne « se sentait pas bien », expliquant ses problèmes de santé dans une vidéo TikTok.

« Honnêtement, j’ai fait une pause avec TikTok et j’en ai téléchargé plus sur YouTube », a commencé l’ancienne star de MTV.

« De plus, je me suis beaucoup plus éloigné des réseaux sociaux parce que je ne me sens pas bien », a-t-elle ajouté avant de partager une mise à jour sur ses problèmes de dos.

« J’ai subi une autre ARM de mon dos à l’endroit où se trouve mon kyste et mon kyste se développe depuis six mois. J’ai eu beaucoup de maux de dos, je me repose beaucoup ces derniers temps.

« J’ai un rendez-vous de suivi avec mon neurochirurgien la semaine prochaine, mais oui, désolé, je n’ai pas été aussi actif. pour me calmer le corps. »

La star de la télévision a ensuite mentionné que le stress de sa récente entreprise commerciale échouée n’avait pas aidé à soulager son anxiété car il y a quelques semaines à peine, elle avait été retirée de sa ligne de vêtements.

« Avec combien de stress j’ai eu dans ma vie avec le lancement qui n’a pas eu lieu et maintenant j’ai reçu des nouvelles folles à propos de mon dos donc j’étais vraiment nerveux.

« Mais merci d’avoir pensé à moi. Je serai bientôt de retour », a-t-elle conclu en félicitant ses fans.

PROBLÈMES DE SANTÉ

L’ancienne star de Teen Mom 2 a annoncé pour la première fois la nouvelle à ses fans de son diagnostic sur ses histoires Instagram en mars, disant qu’elle était « sous le choc ».

La star de MTV a expliqué son état dans un vlog YouTube intitulé « My Neck, My Back ».

La mère de trois enfants a déclaré qu’elle souffrait de maux de tête quotidiens et que son cou « craquait 10 fois par jour ».

L’ancienne Teen Mom a passé des tests au cours des cinq derniers mois et n’a obtenu aucune réponse, ce qu’elle a décrit comme « vraiment frustrant ».

Auparavant, Jenelle – qui est mariée à David Eason – avait passé une IRM, qui a révélé le kyste dans sa colonne vertébrale.

« C’est assez inquiétant. Ce n’est pas bon. Rien de tout cela n’est bon », a-t-elle dit en retenant ses larmes.

La star de télé-réalité a admis qu’elle n’avait pas parlé à son médecin des résultats car elle les avait obtenus ce week-end, elle essaie donc de ne pas « sauter aux conclusions ».

Elle a déclaré à propos de ses problèmes de santé quotidiens : « J’ai des douleurs au cou tous les jours et des maux de tête tous les jours et mon cou se fissure tous les jours.

« Je fais ce que je peux. À ce moment-là, à 5 heures, je dois généralement taper parce que mon cou me fait très mal. J’essaie de me lever et d’être heureux et d’agir comme si je n’avais pas ce problème.

« J’ai aussi la tête qui tremble, c’est un peu embarrassant, ça ressemble à un tremblement. Mes mains ne sont pas si stables et mes doigts sont engourdis la plupart du temps. »

« C’est un peu effrayant. J’ai l’impression que je perds lentement mes capacités dans mes mains et j’en ai vraiment besoin. J’ai vraiment besoin de mes mains! » elle a ajouté.

Jenelle a poursuivi: « C’est vraiment nul. Cela a dû être la pire chose de ma vie quand j’ai eu mes résultats.

« C’est juste, comme si ta vie n’avait pas cours. J’ai mes enfants ici et mon travail est en ligne. Beaucoup de choses me passent par la tête en ce moment. »

À l’époque, Jenelle a discuté des plans d’action possibles et a envisagé la possibilité de faire retirer le kyste.

Les symptômes du trouble comprennent : maux de tête, douleurs dans le cou, les bras et le dos, perte de réflexes et faiblesse et atrophie musculaire.

PROBLÈMES DE FAMILLE

Malheureusement, la personnalité de la télévision a été confrontée à d’autres problèmes familiaux en plus de sa bataille pour la santé.

En novembre, son mari David Eason, 33 ans, a été arrêté et accusé de conduite avec permis révoqué et possession d’un conteneur ouvert

Le rapport d’incident affirmait que David avait consommé de l' »alcool » au moment de l’arrestation.

Il a été détenu sous caution de 750 $ et a été renfloué par un serf.

Il doit comparaître devant le tribunal le 16 février.

Il a été accusé de conduite avec permis révoqué en juillet 2020 dans un incident distinct.

Mais le drame sur la route ne s’arrête pas là, car David a des frais supplémentaires pour conduite avec permis révoqué, étiquette d’enregistrement expirée et excès de vitesse hors du comté de Pender.

Il devrait comparaître devant le tribunal pour ces accusations le 9 février.

Le Ashley’s Reality Roundup a été le premier à rendre compte des accusations.

PROBLÈMES DE COMPORTEMENT

L’ancienne Teen Mom a également admis que ses deux fils souffraient de problèmes de comportement.

Plus tôt cette année, l’ancienne star de la télé-réalité a révélé que son aîné avait mis le feu à la maison de sa grand-mère Barbara et que Kaiser avait été expulsé de deux écoles.

S’adressant exclusivement à The Sun, Jenelle a partagé: « Kaiser va très bien. Jace a des problèmes à l’école et chez ma mère, sur lesquels je ne peux pas entrer dans les détails car il y a une affaire de garde en attente mais Kaiser va beaucoup mieux dans l’école.

« Il a dû redoubler la maternelle deux fois, en gros. Et la première fois, il était trop jeune. La deuxième fois, il a continué à avoir des ennuis. Alors j’étais comme tu sais ce que je vais le retenir moi-même alors maintenant il est en premier classe et il se débrouille très bien. Et en fait, il apprend et ne court pas dans la classe et fait la roue. «

Jenelle a poursuivi: « Je pense que Kaiser avait juste trop d’énergie et qu’ils auraient un temps de lecture tranquille et que le professeur lirait un livre, il serait celui en arrière-plan faisant des flips et des roues, entrant et sortant de sa chaise.

« Il disait : ‘Je vais aux toilettes’ sans demander. Alors il s’est juste un peu calmé. »

Elle a ajouté: « Kaiser est maintenant plus enclin à comprendre ce qu’ils apprennent. Il est plus concentré. »

Jenelle a également révélé qu’elle pensait que les problèmes de comportement de ses garçons étaient dus au fait que les deux avaient juste besoin de « mûrir ».

Outre Jace, 12 ans, et Kaiser, sept ans, Jenelle est également maman d’Ensley, sa fille de quatre ans, avec David.

5 Elle est également aux prises avec des problèmes familiaux car son mari David a été arrêté et inculpé le mois dernier pour conduite avec permis révoqué et possession d’un conteneur ouvert Crédit : Instagram / David Eason

5 Elle a également révélé que ses fils éprouvaient des problèmes de comportement Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

5 Jenelle partage également Ensley, quatre ans, avec son mari David Crédit : j_evans1219/Instagram