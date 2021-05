Teen Mom Jenelle Evans a déclaré qu’elle «ne lisait pas» après que les fans l’ont déchirée pour avoir répondu à une question sur sa voiture avec une commande de café.

Le EX MTV La star, 29 ans, a ri de son erreur après avoir complètement mal lu la question de quelqu’un et a été rôtie par les fans.

Jenelle Evans, maman adolescente, dit qu’elle « ne lit pas »[/caption]

Jenelle a plaisanté en disant qu’elle «ne lisait pas» dans sa vidéo TikTok, où elle apparaissait vêtue d’un pull bleu bicolore.

Elle a dit: «Parfois, je ne lis pas. Par exemple, elle a dit: «quel type de voiture ai-je? Bien sûr, je réponds crème douce… »puis elle éclate de rire.

L’ancienne star de télé-réalité a poursuivi: «Crème douce à la vanille infusion froide avec mousse froide à la vanille.

«Quelqu’un m’a rappelé qu’elle parlait d’une voiture. J’étais comme, ‘Ohhh ouais, Toyota Sequoia.’ Je lis trop vite. »

Elle a répondu à sa commande de café préférée à la place[/caption]

Le fan lui a demandé quel type de voiture conduisait-elle[/caption]

Les fans ont trouvé la vidéo hilarante, une personne disant: « Jenelle ici conduit des breuvages froids »

Un autre a ajouté: «mais fille. que pensez-vous que cette question était.

Un troisième a déclaré: «C’est le cerveau de maman. Vous pensiez au café. Votre cerveau avait besoin de café.

Jenelle a été la cible de trolls récemment et a admis qu’elle avait fini par l’admettre mari, David Eason, a perdu son permis de conduire.

Les fans n’ont pas tardé à l’appeler[/caption]

‘Mais comment?’ un autre a ajouté[/caption]

« C’est la tête du pot en nous », a plaisanté une personne[/caption]

Les réponses aux trolls – qui ont été publiées sur Reddit – se lisent: «Comment perdez-vous une licence de pension alimentaire non rémunérée?! C’est la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue. Dave avait un billet de ceinture de sécurité non payé.

«Dans l’état de Caroline du Nord, ils SUSPENDENT votre licence jusqu’à ce que vous payiez vos billets. Il n’a donc jamais été révoqué et n’a été suspendu que pendant 2 jours. «

Le troll a remarqué: « Oh, alors maintenant vous admettez qu’il a perdu son permis. »

Les problèmes de licence pour David, 33 ans, remontent à environ un an.

Jenelle a laissé échapper que le permis de son mari David Eason avait été suspendu[/caption]

Selon un greffier du comté de Columbus, en Caroline du Nord, David a été arrêté pour excès de vitesse en juillet et s’est avéré être conduire avec un permis révoqué.

Le père de trois enfants a été condamné pour les deux infractions.

Il n’a pas été confirmé si David avait récupéré sa licence.

Jenelle a également admis vendredi que elle est obligée de bloquer et de filtrer les trolls comme elle et David sont visés.

Jenelle avec les enfants Kaiser, Ensley et Jace, ainsi que la fille de David, Maryssa[/caption]





Parlant de la façon dont David «gère toute la haine», elle a déclaré: «Eh bien, il y a cette chose géniale appelée commentaires filtrés. Si vous insérez des mots «déclencheurs» ou des mots que vous ne voulez pas dans votre section de commentaires, TikTok les signalera pour vous.

«Cela aide beaucoup, mais aussi nous bloquons les gens tout le temps et je pense qu’il vaut mieux les ignorer.»

Elle a poursuivi: « Et je pense que David fait beaucoup d’ignorance et nous restons beaucoup occupés. »