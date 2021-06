TEEN Mom Jenelle Evans a déclaré qu’elle « évitait le travail et tout » après qu’un fan lui ait dit « d’aller prendre soin de vos enfants ».

L’ancienne star de télé-réalité a précédemment riposté aux affirmations selon lesquelles elle n’était pas là pour ses trois enfants.

Jenelle a pris à TIC Tac partager une vidéo d’elle-même en train de faire diverses choses, y compris faire des grimaces sur son téléphone, boire dans une tasse et regarder du vernis à ongles.

Elle l’a légendé : « La procrastination à son meilleur. Éviter le travail, [sic] éviter le maquillage, tout éviter. »

Les fans n’ont pas tardé à commenter, alors qu’une personne a demandé : « Je ne savais pas que vous travailliez ! Que faites-vous ? »

Le EX MTV star n’a pas tardé à répondre: « Trucs de médias sociaux. »

dix Tout cela survient après qu’un fan a dit à l’ex star de MTV de « prendre soin de vos enfants » Crédit : Instagram/Janelle Evans

Elle a répondu à une question similaire par : « Je travaille à la maison mais je veux toujours juste sortir dans ma piscine… je déteste me maquiller. »

La « procrastination » de Jenelle survient après qu’elle se soit rendue sur la plate-forme de partage de vidéos pour s’en prendre à ses détracteurs qui a affirmé qu’elle ne faisait pas du bon travail en tant que mère.

En répondant aux commentaires des fans sur TikTok, une personne a déclaré: « Allez prendre soin de vos enfants. »

Jenelle a fait valoir que « c’est l’heure de la pause » avant de prendre une gorgée de sa bière.

Elle n’avait pas fini de s’adresser à l’utilisateur, car le Maman adolescente 2 alun a poursuivi: «Mais comme pourquoi es-tu si aigre? Qu’est-ce que vous aigre pour?

Tout en tenant sa bière dans une main, Jenelle a ajouté: « Vous voyez, les gens comme vous, ils s’énervent contre moi sans raison apparente. Vous avez tous besoin de prendre une pilule froide.

« Si quelqu’un vous dérange depuis sa chaîne, sa page, son profil, continuez à faire défiler.

« Continuez à faire défiler, car je vous garantis que vous ne me connaissez pas assez personnellement pour savoir quand j’essuie le cul de mon enfant** ou quand j’essuie mon cul**. »

Jenelle a conclu: « Je ne pense pas avoir besoin d’en dire plus parce que mes abonnés vous le diront probablement. »

L’ancienne star de la télévision est mariée à une autre star controversée David Raison, 33 ans, et ils partagent ensemble leur fille de 4 ans, Ensley.

De plus, elle est la mère d’un fils de 11 ans Jace avec l’ex Andrew Lewis et d’un fils de 6 ans Kaiser avec ex Nathan Griffith.

Jenelle est également la belle-mère de la fille de David, Maryssa, âgée de 13 ans.

Elle a récemment été critiquée car les fans pensaient qu’elle Maryssa snobée dans une nouvelle vidéo créée en l’honneur de ses enfants.

Auparavant, le l’adolescent a également fait part de ses préoccupations quand elle a posté une photo émouvante sur le fait qu’elle se sentait « ecchymosée » mais pas « cassé ».

Sur Instagram, elle a écrit : « J’ai arrêté de me défouler et j’ai commencé à prier parce que je n’ai pas besoin de sympathie.

« J’ai besoin de force – meurtri mais pas brisé. »

Le message a depuis été supprimé.

Plus tôt ce mois-ci, Maryssa est diplômée du collège et son père l’a félicitée comme « belle et intelligente » sur TikTok.