JENELLE Evans a révélé qu’elle était toujours sous contrat avec MTV et Teen Mom, bien qu’elle ait été renvoyée de la série.

La jeune femme de 29 ans envisage un retour à la télé-réalité lorsqu’elle sera enfin «libérée» du réseau.

Jenelle n’a pas été sur MTV Adolescent maman 2 depuis qu’elle a été licenciée en 2019, et elle pensait avoir terminé son contrat l’année dernière, mais a récemment appris que ce n’était pas le cas.

La nouvelle juridique a été partagée lorsque la mère de trois enfants a répondu à un fan de TikTok demandant un possible retour à la télé-réalité.

«Envisageriez-vous de faire votre propre émission de télé-réalité pour ou sur votre vie et votre famille maintenant, ce serait tellement incroyable», a demandé le disciple. « Votre éclat est tellement incroyable! »

Assise dans sa voiture, Jenelle a déclaré dans sa réponse vidéo TikTok: «Oui, je le ferais certainement. Et j’aimerais continuer à partager mon histoire, mais ce n’est pas le moment.

«Je suis toujours sous contrat. Alors, attendez le 21 mai! Et puis il est temps de faire la fête parce que je serai un agent libre.

Elle a expliqué un peu plus dans les commentaires, précisant que son contrat est en place une fois que deux ans se sont écoulés depuis son dernier MTV épisode diffusé.

Le Maman ado l’étoile était tiré du réseau après son mari, David Eason, abattu et tué leur chien de la famille.

Le couple controversé a affirmé dans une vidéo YouTube que L’équipe de production de Teen Mom avait peur de travailler avec David et demanderait de ne pas aller chez eux.

Un porte-parole de MTV a déclaré dans un communiqué: « MTV a mis fin à sa relation avec David Eason il y a plus d’un an en février 2018 et n’a pas filmé de nouveaux épisodes de Teen Mom 2 avec lui depuis.

«De plus, nous avons arrêté de filmer avec Jenelle Eason à partir du 6 avril 2019 et n’avons pas l’intention de couvrir son histoire dans la saison à venir.»

Sa dernier épisode, a-t-elle déclaré, était le « Nessa Reunion BS diffusé » en mai 2019, c’est pourquoi elle doit attendre quelques mois de plus jusqu’à ce qu’elle en ait officiellement fini avec le réseau.

Non seulement MTV ne la paie plus tant qu’elle est encore sous contrat, mais cela l’empêche de poursuivre des opportunités avec d’autres réseaux pour le moment.

Jenelle pensait que cela avait pris fin l’année dernière, mais elle a dit qu’elle «avait dû appeler mes anciens producteurs pour comprendre des choses», et il s’est avéré qu’elle était toujours sous contrat.

Elle a affirmé que Chelsea Houska, qui a récemment révélé qu’elle quittait la série, «est soumise aux mêmes règles que» elle.

Bien que Jenelle soit incapable de travailler avec d’autres réseaux de télévision pour partager son histoire, elle a récemment lancé la sienne Docu-séries YouTube, accro à la croissance.

Elle a également récemment révélé qu’elle était en train de créer son propre podcast Afficher.

Brainstorming dans un Vlog, tout en rénovant son hangar pour l’émission audio, elle a dit: « Peut-être que je vais l’appeler In The She Shed, ou The Tea in the Shed. »

Jenelle a ajouté plus de détails, expliquant: «Je vais essayer de faire des podcasts hebdomadaires. Je pourrais avoir des invités parfois, je pourrais pas avoir d’invités, je pourrais avoir un co-hôte, je pourrais pas, je ne sais pas.

Elle prévoit de le rendre aussi « non filtré que je peux le faire sans être arrêté et sans énerver tout le monde. »

Cela ne l’empêchera pas de parler encore de «sujets délicats».