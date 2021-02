Teen Mom Jenelle Evans dit qu’elle a déposé une ordonnance restrictive contre son mari David Eason juste « pour avoir de l’espace » malgré les allégations antérieures d’abus dans la relation.

Le star de la réalité a fait la confession dans le quatrième épisode d’elle Youtube docu-série Accro à la croissance.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Jenelle, 29 ans, temporairement séparée de David, 32 ans, en octobre 2019 et a déménagé avec leur fille Ensley, trois ans, et son fils Kaiser, six ans, d’une relation précédente, à Nashville, Tennessee.

Jenelle est également la mère du fils de 11 ans Jace et la belle-mère de la fille de David, Maryssa, d’un autre mariage.

Dans l’ordre le Adolescent maman 2 alun a affirmé qu’elle craignait pour sa sécurité et celle de ses enfants.

En regardant de vieilles images d’elle-même déposant l’ordonnance de non-contact au poste de police local, la mère de trois enfants a réfléchi à l’incident.

Elle a déclaré aux téléspectateurs: « Après avoir exécuté l’ordre de non-contact contre David … J’étais vraiment effrayée et nerveuse parce que je n’étais pas sûre de comment il allait réagir. »

Jenelle a poursuivi: « Je ne savais pas s’il allait paniquer.

«Ensley était également dans l’ordre, alors ça l’a empêché même de voir Ensley et je savais que cela le mettrait aussi en colère.

«Mais encore une fois, je voulais faire ça pour avoir de l’espace entre nous.

«Et je sais qu’à l’époque il ne l’a pas pris comme ça, mais c’était mon intention.

« Et je n’étais pas sur le point de m’expliquer parce qu’à chaque fois que nous parlions, nous nous battions et nous disputions. »

Jenelle a récemment admis elle avait craint la réaction de David après avoir déposé l’ordonnance d’interdiction parce qu’il «fabriquait des couteaux».

Bien que soutenant le fait que son mari ne lui ait jamais posé la main, elle s’inquiétait à l’époque de ce qu’il ferait une fois qu’il aurait reçu l’ordre d’interdiction de contact.

Dans les images de 2019, elle dit à ses avocats alors qu’ils sont sur le point de déposer une demande d’ordonnance: « Je me sens bien, je ne sais pas comment il va réagir mais vous savez, je n’en ai aucune idée mais une fois il prend la paperasse, il verra qu’il ne peut pas détruire mes affaires et c’est ce qui m’inquiète vraiment. «

L’ancien MTV La star a ajouté: « Avant de le bloquer, j’ai juste regardé son histoire très vite et il est en train de forger des couteaux. »

Jenelle a partagé la semaine dernière que le couple était dans un «meilleur endroit» après leur séparation parce qu’ils «ont arrêté de se disputer».

Elle a dit: « Vous savez, quand il s’agit de quelqu’un qui est comme votre meilleur ami, mais aussi vous êtes mariés, c’est la meilleure chose qui soit et oui je suis toujours amoureuse de David, oui je l’aime toujours beaucoup.

«Je pense qu’en ce qui concerne les relations, vous devez simplement vous demander: ‘Cela vaut-il la peine d’être réparé ou pas?’

« Quant à moi, vous savez, nous nous sommes disputés beaucoup et nous avons résolu le problème et j’ai l’impression que nous sommes dans une bien meilleure situation que nous. »

Elle a ajouté: « Ils disent que la première année de mariage est difficile, et c’est le cas, et vous devez juste communiquer. J’ai l’impression que la communication est la clé. »