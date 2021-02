TEEN MOM Jenelle Evans a blâmé son mari David Eason pour sa chute à MTV, affirmant qu’il avait «ruiné» sa carrière lors de leur rupture en 2019.

La star de Teen Mom a récemment lancé une nouvelle série de documentaires Youtube où elle a réfléchi à son temps loin de son mari.

Jenelle, 29 ans, a commencé sa nouvelle série dans le but de clarifier les choses sur son expérience tumultueuse après que David a tiré sur leur chien de la famille.

Le père de trois enfants a tué leur bouledogue français Nugget en avril 2019 après que l’animal ait mordu sa fille Ensley.

MTV a rapidement renvoyé Jenelle de Adolescent maman 2 en raison du tournage, après près d’une décennie sur le réseau.

Dans sa nouvelle Série Youtube, Jenelle a partagé des images inédites de novembre de cette année-là, lorsqu’elle en avait assez de son mari et a sauté sur l’occasion de déménager dans le Tennessee.

L’ex-star de télé-réalité a emballé ses enfants et a déménagé sans avoir préalablement autorisé le changement avec David, et les clips la montraient s’installer dans un hôtel du nouvel état.

En s’entretenant avec un agent et sa mère Barbara, Jenelle s’est plainte qu’elle et son mari avaient été «en train de se faire un ** depuis 2015».

Elle a dit: « Il a tellement gâché que c’est comme si je ne pouvais même pas travailler maintenant et je veux poursuivre les objectifs que j’ai et cela me retient toujours à cause de son attitude et de lui ne change pas. »

Bien qu’elle se soit sentie contrainte par les actions de David en 2019, Jenelle a récemment parlé d’elle à ses abonnés sur les réseaux sociaux. statut actuel.

Sur Twitter, elle a partagé: « Les opportunités que j’ai rencontrées sont formidables. Ce sera une excellente année pour moi. »

Les 1,2 millions de followers de Jenelle n’étaient pas convaincus par sa déclaration, répondant: « Vous dites cela chaque année, pourtant .. lol. »

« Elle parle toujours de toutes ces opportunités mais elle ne fait jamais rien », a claqué un autre.

Depuis qu’elle a pardonné à David et est revenue chez elle pour réconcilier leur relation, Jenelle a également pris la défense de son mari dans ses actions douteuses.

Le mois dernier, l’ancienne star de la télévision a affirmé qu’il n’y avait « aucun problème » à utiliser le mot n, se rendant sur Facebook pour partager son opinion.

Il a dit: « Quel est le problème? Ils se disent n *** a toute la journée tous les jours.

« Même en soulevant le mot comme si c’était élégant dans leurs chansons. Non pas que je pense que c’est juste mais la vie est une rue à double sens. »

« Pourquoi les Noirs s’en sortent-ils en appelant les Blancs des craquelins, des flocons de neige, des nazis, des suprémacistes, etc. », a-t-il demandé avec rhétorique.

Dans un deuxième message, il a déclaré: « Maintenant que j’y pense, j’ai été appelé n *** a et n **** r au moins deux mille fois dans ma vie.

« Est-ce du racisme? Mes amis ne se souciaient pas si je leur disais ça quand j’étais enfant. »

David a déjà abordé le sujet en août lorsqu’il allégué que des Blancs ont été «attaqués» et qu’il croit que tous les « torts » ont « été corrigés ».

Jenelle a rejeté les affirmations selon lesquelles les paroles de David étaient nuisibles, car elle a insisté sur le fait qu’il n’y avait « pas de racisme » dans leur famille.

Dans une nouvelle vidéo TikTok, la jeune maman a assuré aux fans que dans sa famille ils « ne jugent personne par la couleur de leur peau ».