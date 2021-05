Jenelle Evans, ancienne mère de l’adolescence, a admis que «ses sentiments sont blessés» après que sa mère, Barbara, séparée de sa mère, n’ait pas répondu à son message pour la fête des mères.

La jeune femme de 29 ans a critiqué sa mère dans une nouvelle vidéo TikTok.

9 Jenelle a admis que ses « sentiments étaient blessés » après que sa mère séparée ait ignoré son texte pour la fête des mères Crédit: TikTok @jenellelevans

9 L’ancienne star de télé-réalité a été ouverte sur sa relation tumultueuse avec Barbara Crédit: MTV

Jenelle prendre à TIC Tac dimanche soir pour parler de ses sentiments blessés.

Tout en se blottissant sous une couette, l’ancien Adolescent maman 2 La star a dit à ses fans: « Je veux juste dire à tout le monde une bonne fête des mères. »

Elle a poursuivi: « Merci pour tous vos voeux de fête des mères. Je l’apprécie vraiment. »

Le clip a pris une tournure plus sérieuse lorsque Jenelle a admis qu’elle était « triste », ajoutant: « J’ai dit ‘Bonne fête des mères’ à vous savez qui et je ne reçois pas de réponse.

«J’essaye juste d’être gentil.

9 Jenelle a parlé de ses sentiments dans une récente vidéo TikTok Crédit: TikTok @jenellelevans

9 Elle a dit qu’elle était « triste » Crédit: TikTok @jenellelevans

« Mais oui, mes sentiments sont assez blessés. »

Elle a ajouté que sa journée n’était pas si mauvaise, notant: « J’ai passé une bonne journée avec les enfants, c’est donc tout ce qui compte. »

Le clip s’est conclu avec le MTV star zoomant sur son visage pour montrer à ses fans qu’elle avait pleuré.

Bien que Jenelle n’ait pas nommé directement sa mère dans le clip, elle l’a légendé: « Oh bien #ToxicParents. »

Jenelle a été ouverte sur sa relation tendue avec Barbara dans le passé, alors qu’elle a récemment admis qu’elle regrettait d’avoir donné à sa mère la «garde temporaire» de son fils aîné Jace, 11 ans.

9 Barbara a la « garde temporaire » du fils aîné de Jenelle, Jace Crédit: MTV

9 Jenelle a récemment admis qu’elle regrettait la décision Crédit: Jenelle Evans / Histoire Instagram

9 La relation mère-fille troublée a été documentée sur TeenMom 2 Crédit: MTV

Plus tôt ce mois-ci, un abonné a demandé Jenelle sur Instagram: « Si vous pouviez changer une chose à propos de votre passé, qu’est-ce que ce serait? »

La mère de trois enfants a répondu: «Donner à ma mère la garde temporaire».

Barbara a la garde physique et légale principale de Jace, tandis que Jenelle a visitation avec lui un week-end sur deux après avoir cédé la garde de son fils à sa mère en juin 2010.

Plus tôt cette année, Jenelle déposé pour la sole garde de son fils troublé Jace et a demandé au tribunal de lui accorder la garde d’urgence.

En plus de Jace, Jenelle est également la mère de Kaiser, six ans, et d’Ensley, quatre ans.

9 Jenelle est la mère de trois enfants Crédit: Instagram / Jenelle Evans

Elle partage son plus jeune enfant avec son mari David Eason.

Malgré ses sentiments blessés, Jenelle a semblé profiter au maximum du week-end de la fête des mères comme elle passait du temps avec ses trois enfants.

Elle a partagé quelques photos de tout le monde souriant et s’amusant à l’extérieur, ainsi qu’une courte vidéo TikTok des activités de la journée.

Dans un «mini vlog», Jenelle, David et tous les enfants sont montés dans la voiture et ont bu du Starbucks alors qu’ils partaient pour diverses aventures.

Une interprétation de Girls Just Want to Have Fun jouée en arrière-plan de la vidéo en tant que Maman ado a montré à David accrocher leur bateau à l’arrière du camion pendant qu’elle portait un tube de nage gonflable.