La maman adolescente Jenelle Evans dit que le lien brisé avec sa mère Barbara ne sera JAMAIS réparé au milieu de la guerre pour la garde de son fils Jace, 11 ans

Teen Mom Jenelle Evans dit au Sun que la bagarre avec sa mère Barbara pour la garde de son fils Jace, a laissé leur relation rompue au-delà de toute réparation.

Dans une interview exclusive le premier MTV La star dit au Sun que la bataille juridique en cours contre son fils aîné, que les fans ont regardé grandir dans la série, a brisé toute chance de se réconcilier avec sa mère.

Jenelle Evans (avec son fils Jace) se bat contre sa mère pour la garde[/caption]

Barbara Evans a la garde de Jace depuis son plus jeune âge[/caption]

L’ancien Adolescent maman 2 La star raconte au Sun: «Les choses ont été assez difficiles chez elle avec Jace ces deux dernières années.

«Il n’y a pas eu de changement majeur. Nous avons accepté que Jace vive avec moi et elle a repris sa parole une semaine plus tard.

Maintenant, elle dit qu’elle fait face à la situation devant le tribunal: «Je suis en train de me battre pour la garde de ma mère.»

Jenelle dit à propos du retour de Jace: « Je pense que c’est juste le temps. »

La mère de trois enfants de 29 ans dit Jace a eu un comportement problèmes tout en vivant avec Barbara.

Comme The Sun l’a précédemment rapporté, Jace aurait déclenché des incendies alors qu’il était sous la garde de Barbara.

Jenelle et sa mère ont eu une relation tumultueuse au fil des ans[/caption]

Jenelle et Barbara ont pu réparer leur relation dans le passé[/caption]

Jenelle dit que sa relation avec sa mère est rompue pour de bon[/caption]

Jace aurait également brûlé le tapis de Barbara quand il était en colère, selon Jenelle dans le dossier du tribunal.

Interrogée sur les incidents en particulier, Jenelle dit: «Je ne peux pas vraiment en dire trop, à cause du procès en instance. Je dirai que Jace n’était pas sur son meilleur comportement chez ma mère, et c’est l’une de mes grandes préoccupations en ce moment, son comportement est tout simplement mauvais.

«Je ne sais pas si c’est parce qu’il vieillit et devient un adolescent rebelle, mais je sais que tout va bien chez moi. Il adore ça ici et il adore passer du temps avec ses frères et sœurs et passer du temps en famille.

Jenelle ajoute: «Je pense qu’il est temps de venir ici avec le conflit qui se déroule chez ma mère. Il n’est pas nécessaire pour eux d’être ensemble à plein temps. »

Jenelle, qui lancera un podcast dans les semaines à venir, dit que sa vie est plus stable maintenant qu’elle et son mari s’entendent mieux.

Jenelle a commencé à se battre pour la garde de Jace devant le tribunal en janvier[/caption]

Jenelle dit que Jace adore passer du temps avec ses frères et sœurs[/caption]

Elle dit également que son mari, David, a aidé à élever Jace[/caption]

Elle et son mari David Eason se sont brièvement séparés en 2020.

Jenelle dit: «Jace adore sortir sur le bateau avec David, et David lui apprend la chasse et la pêche. Il est autour d’un mec, a le point de vue d’un mec et n’est pas toujours près de ma mère.

Jenelle ajoute: «Parce que son père n’est pas là, c’est bien qu’il ait une sorte de figure paternelle.»

C’est aussi difficile chez Barbara avec la scolarité de Jace, dit-elle.

«C’est aussi difficile pour elle d’aider beaucoup à l’école parce qu’elle n’obtient pas les nouveaux trucs scolaires qu’ils enseignent.»

Pendant qu’ils se disputent devant le tribunal, Jenelle dit qu’ils ont un calendrier de visites verrouillé.

Jenelle dit qu’elle est dans un meilleur endroit ces jours-ci[/caption]

«En ce moment, je le reçois tous les deux week-ends, et deux mois en dehors de l’été et chaque fois qu’il a les vacances de printemps, je le reçois. Le seul moment où il est avec ma mère, c’est quand il est à l’école.

Pendant qu’elle et Barbara se partagent la garde, Jenelle dit qu’elles ne sont pas en bons termes.

Jenelle ajoute: « Nous ne réparerons probablement jamais notre relation, mais si j’obtiens la garde, je continuerai à laisser Jace avoir une relation avec elle. »

«Ils sont ensemble depuis si longtemps, et je ne veux pas être mesquin et mesquin contre Jace simplement parce que j’ai quelque chose contre ma mère.

Les choses entre elle et Barbara ont commencé à se réchauffer en janvier de cette année, lorsque Jenelle a déposé une requête d’urgence pour la garde de son fils de 11 ans.

Dans les documents judiciaires de Caroline du Nord, obtenus pour la première fois par The Sun, Jenelle a déposé pour la garde exclusive de son fils en difficulté le 28 janvier 2021.

Barbara a actuellement la garde physique et légale principale de Jace, en tant que Jenelle lui rend visite tous les deux week-ends, après avoir cédé la garde de son fils à sa mère en juin 2010.

Les fans de Teen Mom 2 ont vu Jace depuis sa naissance – il a maintenant 11 ans[/caption]

Selon le dossier de garde, Jenelle a affirmé qu’il y a eu «un changement substantiel dans les circonstances affectant le bien-être de l’enfant mineur» qui justifie un changement dans l’accord de garde.

L’ancien Adolescent maman 2 star a affirmé que Jace est «à risque de blessures corporelles» sous la garde de sa grand-mère, c’est pourquoi elle demande une garde d’urgence.

Jenelle a allégué que Jace avait «des problèmes de comportement de plus en plus graves qui le poussent à être physiquement agressif, incontrôlable et dangereux.»

Le YouTuber a affirmé que Barbara lui avait dit qu’elle «ne pouvait pas contrôler les comportements de l’enfant mineur».

Barbara a été chargée par son fournisseur de soins de santé «plusieurs fois» d’appeler une ligne d’urgence ou de se rendre au service des urgences si «l’agression de Jace s’intensifie», a allégué Jenelle dans le dossier.

Jenelle a noté un incident présumé du 19 décembre 2020 où Jace et Barbara «se sont disputés tout au long de la journée».

Les documents judiciaires affirmaient: «L’enfant mineur a été agressé physiquement [Barbara] blessant deux fois [Barbara.] L’enfant mineur a également brûlé le tapis parce qu’il était en colère contre [Barbara].

Jenelle veut que Jace vive avec elle et ses frères et sœurs[/caption]

Jenelle dit également que sa mère ne sait pas comment gérer le travail scolaire de Jace[/caption]

«L’enfant mineur a des antécédents d’allumage d’incendies au domicile [Barbara]. »

Jenelle a affirmé que sa mère «n’a pas contacté la ligne de crise ni cherché de traitement ou d’aide professionnelle pour l’enfant mineur au cours de cet incident».

Le propriétaire de JE Cosmetics a allégué que Barbara avait contacté Jenelle pour obtenir de l’aide avec Jace.

Jenelle a affirmé que le 20 décembre 2020, elle a ramassé Jace pour l’amener vivre avec elle principalement avec le consentement de Barbara.

Jenelle, qui est également maman de Kaiser, 6 ans, avec son ex-fiancé Nathan Griffith et Ensley, 4 ans, avec son mari David Eason, a déclaré que le comportement de Jace «s’améliore considérablement» sous sa garde et qu’ils «ne luttent pas contre les conflits ou les agressions».

Elle a déclaré que son fils était resté avec elle jusqu’au 18 janvier 2021, lorsque Barbara aurait annulé leur nouvel accord de garde pour que Jace vive avec elle à plein temps et aurait exigé qu’il soit renvoyé chez elle.

Le dépôt a continué: « [Barbara] ne peut pas gérer le comportement de l’enfant mineur sans l’aide de [Jenelle] et le conflit en [Barbara’s home] a entraîné des violences conjugales entre [Barbara] et [Jace].

Jenelle dit que Jace devrait être de retour avec elle et ses frères et sœurs maintenant[/caption]

«Il n’est ni sûr ni sain pour l’enfant mineur de rester sous la garde de [Barbara] comme [Barbara] ne traite pas correctement la santé mentale de l’enfant mineur ou gérer ses comportements. »

Jenelle a déclaré qu’elle était «apte et convenable» à avoir la garde légale et physique exclusive de Jace, tandis que Barbara n’était «pas apte et convenable d’avoir la garde, la garde et le contrôle de Jace. [Jace] en raison de son incapacité à s’occuper correctement de l’enfant et à lui assurer un environnement familial sûr. »

Elle a ensuite évoqué le père de Jace, Andrew Lewis, affirmant qu’il avait «abandonné» leur fils et n’avait «réussi à maintenir aucun contact avec [her] ou l’enfant avant l’âge d’un an. »

Elle a demandé tout visite entre Barbara et Jace être «de nature thérapeutique jusqu’à ce qu’ils soient capables de gérer de manière appropriée le conflit dans leur relation».

Jenelle a demandé au tribunal de rendre une ordonnance de garde d’urgence pour que Jace soit transférée à ses soins «immédiatement».

Jenelle a signé la garde de Jace en 2010 lorsque sa mère a demandé la garde principale de l’enfant d’alors.

À l’époque, Jenelle avait été arrêtée pour possession de marijuana et introduction par effraction.

Barbara a la garde de Jace depuis son plus jeune âge[/caption]

Elle a effectué un séjour en cure de désintoxication pour usage de marijuana alors qu’elle était en probation pour le buste.

En mai 2019, les enfants, ainsi que la fille adolescente de David, Maryssa, issue d’un précédent mariage, ont été retirés de leurs soins par les services de protection de l’enfance.

Cela est venu après David admis avoir tiré et tué le chien de la famille Nugget pour avoir mordu leur fille Ensley.

Après une série d’audiences judiciaires, les enfants ont été renvoyés en juillet 2019.





La fusillade a entraîné le licenciement de Jenelle par Teen Mom 2.

David avait été licencié un an auparavant pour des commentaires homophobes sur les réseaux sociaux.

Jenelle et Barbara restent séparées aujourd’hui, bien qu’elle ait posté avec Jace.