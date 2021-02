Teen Mom Jenelle Evans est venue à la défense de son mari David Eason après qu’un fan a affirmé que la star de télé-réalité devait acheter sa propre alliance.

Jenelle, 29 ans, et David, 32 ans, se sont mariés en 2017 après une première rencontre sur une application de rencontres en 2015.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Sur TikTok pendant le week-end, Jenelle a montré son alliance, ainsi que les bandes de silicone noir et blanc qu’elle porte à son annulaire tous les jours.

Mais Jenelle a reçu des commentaires négatifs après avoir publié la vidéo.

Après avoir vu un gros plan de sa bague en diamant, un troll l’a appelée, elle et son mari, en écrivant: « Vous savez que vous avez payé pour cette alliance lmao »

Jenelle défend rapidement David, alors qu’elle ripostait: «Euh… quand j’ai été payé, David a aussi été payé.»

Les deux ont joué sur Adolescent maman 2, mais ont finalement été renvoyés de l’émission après que David ait tiré et tué leur chien de la famille, Nugget, affirmant que l’animal avait mordu leur fille Ensley, 4 ans.

Un autre fan était d’accord avec le commentateur original, écrivant: «CECI! Amen à cela. Il ne travaille pas, bien sûr qu’elle l’a fait.

La personnalité de la télévision de 29 ans a riposté: «Oui, en fait, il travaille à forger et à fabriquer des couteaux. Que fait votre homme?

D’autres se sont demandé pourquoi elle avait même pris la peine d’avoir une si belle bague si elle ne la portait même pas.

«Vous comprendrez une fois que votre [sic] mariée depuis quelques années », a-t-elle simplement partagé.

Plus tard, elle a donné un peu plus d’explications à un autre fan, leur disant qu’elle ne porte que les bagues en silicone tous les jours et non sa véritable pièce de mariage parce qu’elle a «pas de chance avec les bijoux».

De sa bague brillante, elle a partagé qu’il s’agissait d’un diamant en forme de poire et qu’il s’agissait en fait de deux bagues en une.

Elle a expliqué: « [I had] ma bague de fiançailles et mon alliance se sont liées après notre mariage, donc maintenant c’est une seule pièce.

En plus d’avoir à faire face à des trolls commentant sa bague et la situation professionnelle de son mari, une autre utilisatrice a souligné que ses faux ongles poussaient un peu.

Le haineux lui a dit: « Obtenez de l’argent pour la bague au prêteur sur gages, puis utilisez l’argent pour vous faire remplir les ongles. »

Jenelle lui a fait savoir qu’elle avait des choses beaucoup plus importantes à prendre en compte dans la vie que ce à quoi ressemblait sa manucure.

Elle a applaudi, « Non, je préfère enlever ces clous et n’en avoir aucun », avant d’ajouter un emoji haussant les épaules au troll à la fin.

Jenelle utilise généralement la plate-forme vidéo pour publier des clips d’elle-même en train de danser, souvent dans des soutiens-gorge de sport, des maillots de bain, ou lingerie.

Plus tôt samedi, elle a publié deux vidéos d’elle-même dans un soutien-gorge de sport et une paire de pantalons de survêtement amples, roulant ses hanches et faisant semblant de lancer des dés pendant que Foot Fungus de Ski Mask the Slump God jouait en arrière-plan.

Elle ne pouvait pas décider quelle option elle préférait, alors le Maman ado a mis en ligne deux vidéos dansant sur la même chorégraphie.

La mère de trois enfants, qui a critiqué les trolls qui détestent le corps dans le passé, a sous-titré la vidéo: «Maintenant, si je peux juste me mettre en forme, ça irait mieux. 😂👍🏼. »

Mentionnant son mari David, Jenelle a ajouté: @easondavid était comme ‘qu’est-ce que tu fais?’ «

Après l’avoir vue publier plus d’une vidéo par jour, un troll de TikTok a critiqué Jenelle, lui demandant sarcastiquement dans les commentaires: «N’avez-vous pas d’enfants pour [raise] ou quelque chose? »

La maman adolescente Jenelle danse dans un soutien-gorge de sport alors qu’elle se tape un troll

La personnalité de la télévision – qui est maman à fils Jace, 11 ans, avec son ex Andrew Lewis, son fils Kaiser, 6 ans, avec son ex Nathan Griffith, sa fille Ensley, 4 ans, avec David et sa belle-fille Maryssa – a fermé l’utilisateur avec une réponse sarcastique.

Jenelle a applaudi en plaisantant: « Non, je n’ai pas d’enfants. »

Ses fans l’ont applaudie, disant qu’ils «aimaient» sa réponse et ont dit au troll de s’occuper de leurs «propres affaires».