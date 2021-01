La mère adolescente Jenelle Evans a applaudi un troll qui l’a critiquée pour avoir passé autant de temps sur les réseaux sociaux alors qu’elle avait des «enfants à élever».

La star de télé-réalité de 29 ans a partagé deux nouvelles vidéos TikTok d’elle-même dansant dans un soutien-gorge de sport samedi.

Une grande fan de TikTok, Jenelle souvent partage la danse et des clips de synchronisation labiale sur la plate-forme vidéo, et elle a décidé d’en publier plusieurs au cours du week-end.

Vêtue juste d’un soutien-gorge de sport et d’une paire de pantalons de survêtement amples, Jenelle roula ses hanches, se balança d’un côté à l’autre et fit semblant de lancer des dés pendant que Foot Fungus de Ski Mask the Slump God jouait en arrière-plan.

La mère de trois enfants, qui a critiqué les trolls qui détestent le corps dans le passé, a sous-titré la vidéo: «Maintenant, si je peux juste me mettre en forme, ça irait mieux. 😂👍🏼. »

Mentionnant son mari David Eason, Jenelle a ajouté: @easondavid était comme ‘qu’est-ce que tu fais?’ «

Aimant la chorégraphie et les multiples extraits qu’elle en a enregistrés, le licencié Maman ado star en a téléchargé un deuxième avec la même chanson et les mêmes mouvements.

Elle a écrit avec: «Idk quelle vidéo j’aime le plus! C’était facile, il fallait le faire. 💯 Mon poulet était comme ‘wtf’ 😂. «

Après l’avoir vue publier plus d’une vidéo par jour, un troll TikTok a claqué Jenelle, demandant sarcastiquement dans les commentaires: «N’avez-vous pas d’enfants à [raise] ou quelque chose? »

La personnalité de la télévision – qui est maman à fils Jace, 11 ans, avec l’ex Andrew Lewis, son fils Kaiser, 6 ans, avec l’ex Nathan Griffith, sa fille Ensley, 4 ans, avec son mari David et sa belle-fille Maryssa – a fermé l’utilisateur avec une réponse sarcastique.

Jenelle a applaudi en plaisantant: « Non, je n’ai pas d’enfants. »

Ses fans l’ont applaudie, disant qu’ils «aimaient» sa réponse et ont dit au troll de s’occuper de leurs «propres affaires».

Plus tôt dans la semaine, Jenelle a fustigé les trolls qui « se moquent de son corps » en lui montrant courbes en juste lingerie sur TikTok.

Participant à une nouvelle tendance sur la plateforme, elle a posé sensuellement contre un feu rouge.

La maman est apparue pour la première fois avec un t-shirt surdimensionné avec un short de motard avant que les lumières ne s’éteignent et elle a posé dans un ensemble de lingerie en deux pièces.

Parallèlement à la vidéo sensuelle, elle a écrit: «Quand quelqu’un se moque de votre corps … montrez-le.

« #SelfLove Voyons voir que vous faites une réaction à cela. »

Le commentaire le plus récent sur le fait d’avoir des enfants à élever a probablement touché un nerf pour Jenelle, alors qu’elle continue de se battre avec sa mère, Barbara, pour la garde de son fils Jace.

La Adolescent maman 2 Une ancienne a affirmé que Barbara l’avait conduite à l’adolescence en disant qu’elle pourrait devenir la tutrice légale de Jace lorsqu’elle serait plus âgée.

Jenelle a cédé la garde de Jace à Barbara alors qu’elle luttait contre la toxicomanie et des problèmes juridiques.