JENELLE Evans est devenue émue sur TikTok alors qu’elle exprimait ses profondes insécurités sur les gens qui la «détestaient».

le Maman ado alun a partagé ses inquiétudes après que son ex-petit ami Kieffer Delp soit venu à son secours à la fin de la semaine dernière.

dix Jenelle Evans a partagé ses insécurités sur TikTok Crédits: jenellelevans / TikTok

Jenelle, 29 ans, a pris au plateforme de partage vidéo pour dire aux fans qu’elle a du mal à penser que tout le monde la « déteste ».

«Je pense que j’ai un très gros problème à penser que tout le monde me déteste, et euh ouais, je dois arrêter ça», admit-elle.

«David me le dira toujours, tu y penses trop, les gens comme toi ne pensent pas que tout le monde te déteste.

«Et puis quand il s’agit de gens qui ne m’envoient pas de textos, je suis comme s’ils me détestent. Ils me détestent à cause des haineux qui les attaquent.

dix La star de Teen Mom craignait que tout le monde la « déteste » Crédits: jenellelevans / TikTok

dix Elle a encouragé ses fans à adopter la positivité Crédits: jenellelevans / TikTok

«Ils ne veulent plus me parler, ça craint, puis ils m’envoient un texto, et puis je me sens stupide», dit-elle en riant.

La star de télé-réalité a terminé sur une note positive en encourageant ses followers: « Alors oui, tout le monde ne vous déteste pas, et vous êtes aimé, et ne pensez pas que votre valeur ne vaut rien parce que j’ai pensé cela pendant très longtemps.

«Je pense qu’il est important de se donner un discours positif sur soi», a-t-elle conclu.

Jenelle a reçu de fréquentes réactions de la part du public, car elle et son mari sont régulièrement au centre de l’attention négative des trolls Internet.

dix Jenelle et son mari ont régulièrement affronté des trolls sur Internet Crédits: Reddit

Elle a récemment été critiquée pour un manque de « rythme »

La personnalité de la télévision a récemment été critiquée par un haineux pour n’avoir «pas de rythme» lors d’une nouvelle vidéo de danse TikTok.

La vidéo montrait le maman de trois enfants secouant son butin sur une chanson virale, Yahhh! par le rappeur Soulja Boy.

L’abonné s’est rendu sur Twitter pour repartager la vidéo dans le but de se moquer de la star de MTV, en écrivant: « Si aucun rythme n’était une personne. »

Un héros surprenant est venu à sa rescousse, en tant qu’ex-petit ami de Jenelle Kieffer Delp est intervenu pour défendre son ancienne aventure.

dix Son ex-petit ami Kieffer l’a défendue Crédits: Splash

dix Il a appelé la star de MTV sa « b *** h » Crédit: MTV

L’homme de 30 ans, qui a été libéré de prison le mois dernier, applaudit dans les commentaires avec: « Tout ce dont vous avez besoin pour arrêter de haïr mah b *** h. Elle est là-haut en train de faire son thug thizzle. »

Les critiques se sont tournés vers Reddit pour partager leur choc face à sa réfutation, un écrit: « Vous plaisantez bien. »

« Je ne pense pas avoir entendu quelqu’un dire du thizzle depuis 2010 », a ri un second, tandis qu’un autre a rôti: « Il est en prison depuis trop longtemps. »

Le Sun a exclusivement rapporté que Kieffer avait été arrêté le 27 octobre, une prison de Pennsylvanie a confirmé qu’il avait été condamné pour avoir violé sa libération conditionnelle.

dix Kieffer a récemment été libéré de prison Crédit: PA Most Wanted Absconders / Allegheny County

dix Lui et Jenelle sont sortis ensemble depuis deux ans Crédits: Splash

La star de Teen Mom a été incarcérée à l’origine pour son implication dans un cas de laboratoire de méthamphétamine en 2018.

Kieffer a accepté de 18 à 36 mois dans un établissement pénitentiaire de l’État avec trois ans de probation, mais seulement six jours après avoir purgé sa peine, il a été arrêté en février 2020 pour avoir renoncé à une caution dans le New Jersey.

L’ex-couple a passé deux ans ensemble et a été présenté dans l’une des scènes les plus mémorables de la série lorsque La mère de Jenelle les a accusés d’être «défoncés».

dix Il a été réservé pour une implication dans un laboratoire de méthamphétamine Crédits: Splash

Après avoir finalement rompu pour de bon, la star controversée a rencontré son mari actuel, David, et ils ont ensuite eu deux enfants ensemble.

Les fans ont émis l’hypothèse que David ne serait pas heureux de voir Kieffer défendre sa femme, comme plusieurs ont commenté la situation difficile.

« J’ai hâte de voir ce qui se passe avec David. Mais je peux aussi un peu. Parce que ce sera probablement un désastre », a écrit l’un d’eux.