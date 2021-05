La maman adolescente Jenelle Evans charge les fans de 150 $ pour un message vidéo personnalisé alors que les fans claquent son clip de la fête des mères «  grognon  »

JENELLE Evans a rejoint Cameo pour vendre des clips vidéo personnalisés alors que les fans la critiquent pour avoir facturé 150 $.

le Adolescent maman 2 alun a régulièrement fait face à des réactions négatives de la part des fans, car beaucoup sont en désaccord avec ses choix de style de vie.

15 Jenelle a rejoint Cameo

15 Elle facture 150 $ pour les clips

Jenelle, 29 ans, a récemment annoncé qu’elle avait officiellement rejoint Camée, où elle vendra des vidéos personnalisées à un prix élevé.

Sur son profil, la star de télé-réalité a expliqué: « Hé les gars, c’est Jenelle Eason, et j’ai décidé de créer Cameo. Maintenant, je peux vous donner des cris personnalisés à vos proches. »

Les fans, cependant, n’ont pas été impressionnés par la nouvelle entreprise de la star de la télévision, car beaucoup ont afflué vers Reddit pour se moquer de l’un de ses récents téléchargements.

Jenelle a posté un message pour la fête des mères qu’elle a envoyé à un fan, dans lequel elle a déclaré: «J’espère que vous passez une bonne fête des mères. J’aime la passer avec les enfants, peut-être faire une promenade en bateau jusqu’à la plage.

15 Les fans ont grillé le contenu

15 Ils ont appelé ses vidéos « grincer des dents »

«Et je pense que certains hacks parentaux importants si vous les emportez comme une excursion d’une journée, pour nager, emportez beaucoup de collations.

«Ces derniers temps, j’ai réduit beaucoup d’argent en emballant des sandwichs, en emballant vos propres collations.

Je pense que garder les enfants très occupés pendant l’été gardera toutes les mamans très calmes. «

Les fans ont été choqués par le prix du message, car ils ont noté le «faux rire» et le «grincement» de Jenelle.

« Imaginez payer 150 $ pour cela », a écrit l’un d’eux, tout en repartageant le clip.

« Elle doit respecter sa propre marque », a plaisanté un autre, ajoutant: « Faites cela en faisant une danse TikTok grinçante. »

« Ce faux sourire / rire. Trouble de la personnalité à la volée », a lancé un troisième.

« Attendez que quelqu’un ait sérieusement payé 150 $ pour ça? Non », a déclaré un autre alors qu’un dernier partageait: « Je demanderais un remboursement. Celui-là était terrible. »

15 Jenelle a fait face à des réactions négatives pour sa parentalité

15 Elle et David mènent une vie controversée

Jenelle a fait face à sa juste part de critiques publiques, car de nombreuses personnes ne sont pas d’accord avec ses choix parentaux aux côtés de son mari. David Eason.

La personnalité de la télévision s’est récemment ouverte sur ses regrets de abandonner la garde de son fils aîné Jace, 11 ans, lorsqu’elle était adolescente.

La star de MTV s’est rendue sur Instagram pour participer à une séance de questions-réponses avec les fans, où l’un d’eux a demandé: « Si vous pouviez changer une chose à propos de votre passé, quelle serait-elle? »

Jenelle a répondu: « Donner à ma mère la garde temporaire. »

15 Jenelle a abandonné la garde de son fils aîné

15 Sa maman Barbara s’occupe de l’enfant depuis 2010

Le parent controversé a abandonné son fils à sa mère Barbara, car elle a été jugée inapte à s’occuper de l’enfant à un jeune âge.

Barbara a la garde physique et légale principale de l’enfant, mais Jenelle a le droit de visite avec son fils un week-end sur deux.

Jace est sous la garde de sa grand-mère depuis 2010, provoquant la Maman ado étoiles pour avoir une relation difficile.

Le pré-adolescent a également été troublé ces derniers temps, agissant contre Barbara et montrant des signes de violence.

15 Jace a agi troublé ces derniers temps

15 Jenelle et sa mère sont dans une bataille pour la garde

Dans un dossier du tribunal de garde obtenu par The Sun, Jenelle a affirmé qu’il y avait eu «un changement substantiel dans les circonstances affectant le bien-être de l’enfant mineur» qui appelait à un changement dans l’accord de garde.

La jeune maman a affirmé que son fils «risquait de subir des blessures» sous la garde de sa grand-mère et qu’il avait «des problèmes de comportement de plus en plus graves qui le poussent à être physiquement agressif, incontrôlable et dangereux».

Jenelle a aussi son fils kaiser, six ans, d’une relation précédente, et sa fille Ensley, quatre ans, avec qui elle partage avec David.